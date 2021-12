Jahresrückblick 2021: Der FCL feiert den ersten Cupsieg seit 1992

Jahresrückblick 2021 FCL feiert ersten Cupsieg seit 1992 29 Jahre muss der FC Luzern auf einen «Kübel» warten, am Pfingstmontag, 24. Mai, ist es endlich so weit: Das Team von Fabio Celestini gewinnt den Cupfinal. Daniel Wyrsch 31.12.2021, 05.00 Uhr

Das letzte Spiel der Karriere: Christian Schwegler (links) und David Zibung feiern mit dem Pokal. Bild: Philipp Schmidli Grenzenloser Jubel bei David Zibung. Bild: Philipp Schmidli Mit Tränen in den Augen: FCL-Ersatztorhüter David Zibung. Bild: Philipp Schmidli David Zibung (rechts) überreicht Christian Schwegler die Medaille. Bild: Philipp Schmidli Auch FCL-Trainer Fabio Celestini erhält die Medaille... Bild: Philipp Schmidli Lockere Stimmung zwischen Celestini (links) und David Zibung Bild: Philipp Schmidli Lucas, Dejan Sorgic, Louis Schaub (hinten von links) sowie Filip Ugrinic (vorne links) und Jordy Wehrmann küssen den Pokal. Bild: Philipp Schmidli Lorik Emini (links) begiesst FCL-Trainer Favio Celestini mit Champagner. Bild: Philipp Schmidli Auch Dejan Sorgic feiert mit Champagner. Bild: Philipp Schmidli Die Medaille muss sitzen: FCL-Torhüter David Zibung (rechts) und Marius Müller. Bild: Philipp Schmidli Luzerns Lucas (links) erhält die Medaille von David Zibung. Bild: Philipp Schmidli Noch auf dem Platz macht FCL-Torhüter Marius Müller einen Videocall Bild: Philipp Schmidli Und er hat ihn geküsst: FCL-Trainer Fabio Celestini in Liebe zum Kunstrasen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus FCL-Präsident Stefan Wolf verfolgt die Feier von der Tribüne aus. Bild: Philipp Schmidli Christian Schwegler jubelt dem Sieg. Bild: Philipp Schmidli Die Sandoz-Trophäe gehört nach Luzern Bild: Philipp Schmidli Der FC Luzern feiert den Sieg im Schweizer Fussball Cupfinal zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Luzern, am Pfingstmontag, 24. Mai 2021, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider) Peter Schneider / KEYSTONE Pascal Schürpf zielt ab... Bild: Philipp Schmidli ... und jubelt über seinen Treffer zum 3:1... Bild: Philipp Schmidli ... zu FCL-Ersatz-Torhüter David Zibung. Bild: Philipp Schmidli ... und läuft direkt auf die Tribüne... Bild: Urs Lindt / freshfocus Jordy Wehrmann zieht spektakulär ab und trifft zum 2:0. Bild: Philipp Schmidli Jordy Wehrmann (rechts) und Dejan Sorgic jubeln. Bild: Philipp Schmidli Ibrahima Ndiaye erzielt das 1:0... Bild: Philipp Schmidli ... und jubelt. Bild: Philipp Schmidli Luzerns Martin Frydek (rechts) gegen St. Gallens Lukas Görtler. Bild: Philipp Schmidli Luzerns Filip Ugrinic (rechts) vor St. Gallens Chukwubuike Adamu am Ball. Bild: Philipp Schmidli FC Luzerns Filip Ugrinic (links) gegen St. Gallens Miro Muheim Bild: Philipp Schmidli Luzerns Pascal Schürpf (rechts) gegen St. Gallens Leonidas Stergiou. Bild: Philipp Schmidli Luzerns Ibrahima Ndiaye (rechts) im Laufduell mit St. Gallens Victor Ruiz Bild: Philipp Schmidli Luzerns Pascal Schürpf (rechts) gegen St. Gallens Lukas Görtler. Bild: Philipp Schmidli Schiedsrichter Lionel Tschudi spricht mit dem angeschlagenen Ibrahima Ndiaye. Bild: Philipp Schmidli FCL-Fans auf der Tribüne Bild: Philipp Schmidli FCL-Fans auf der Tribüne Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Bern, 24. Mai 2021) Die Startelf des FC Luzern. Bild: Peter Klaunzer / Keystone Die Spieler des FC Luzern und des FC St.Gallen beim Abspielen der Nationalhymne. Bild: Peter Schneider / Keystone

Schaut man auf den diesjährigen Cupsieg des FC Luzern zurück, darf der Viertelfinal in Lugano nicht unerwähnt bleiben. Denn im Cornaredo hatten sich am 13. April wundersame Dinge zugetragen:

Im Duell der Super-Ligisten sah es lange nach einem Heimsieg aus. Luganos frühes Führungstor von Sandi Lovric konnte Luzern erst in der 79. Minute mit einem Windtor egalisieren – Pascal Schürpfs Schuss von der linken Seite flog dank eines Windstosses zum 1:1 ins Netz. Glück hatte Luzern auch in der Verlängerung: Ein Kopfball von Joaquin Ardaiz klatschte an den Innenpfosten. In der 107. Minute schoss Ibrahima Ndiaye einen vom Wind optimal verlängerten Abschlag von Goalie Marius Müller zum 2:1 ins Tor der Tessiner. Die scheiterten in der Schlussphase mehrmals am Keeper, mit dem Höhepunkt am Ende: Müller parierte in der 122. Minute den Foulpenalty von Mijat Maric.

Die Highlights der Partie im Video. Video: Tele 1

Zibung, Schwegler und Co. mit Pokal von 10 000 Fans gefeiert

Bevor der FCL am Pfingstmontag, 24. Mai, im Cupfinal stand, musste 20 Tage vorher Challenge-Ligist Aarau besiegt werden. Auch der Halbfinal im Brügglifeld war für die Innerschweizer kein Spaziergang, sondern eine enge Sache. Entschieden wurde er durch den 2:1-Siegtreffer des eingewechselten Super-Jokers Varol Tasar.

Der Final gegen den müden Liga-Konkurrenten St.Gallen war dann eine einseitige Angelegenheit: Ibrahima Ndiaye und Jordy Wehrmann brachten den FCL 2:0 in Führung, Junior Adamu gelang vor der Pause das 1:2, ehe Pascal Schürpf in der 69. Minute das 3:1-Siegtor schoss.

Aufgrund der Coronamassnahmen durften nur 100 Personen das Endspiel im Berner Wankdorfstadion mitverfolgen. Rund 5000 FCL-Fans verfolgten den Final aber im Vögeligärtli in Luzern an TV-Geräten. Nach dem insgesamt dritten Cuperfolg für den FC Luzern nach 1960 und 1992 strömten 10 000 Menschen zur Messe auf der Allmend, unbewilligt feierten sie zusammen mit dem Team von Fabio Celestini. Die nach dem Final zurückgetretenen FCL-Urgesteine David Zibung und Christian Schwegler bekamen mit dem «Kübel» am meisten Applaus.

Luzerns Christian Schwegler und David Zibung präsentieren den Pokal den Fans. Bild: Luzerner Zeitung 10'000 Fans waren zur Feier auf die Allmend gekommen. Bild: Luzerner Zeitung Die Fans auf dem Container geben den Takt an. Bild: Luzerner Zeitung Pyros dürfen nicht fehlen. Bild: Luzerner Zeitung Der Platz vor dem Stadion ist zum Bersten voll. Bild: Luzerner Zeitung Die Mannschaft zeigt sich den Fans. Bild: Luzerner Zeitung FCL-Torhüter Marius Müller mit dem Pokal Bild: Luzerner Zeitung Fahnen vor der Messe Luzern Bild: Luzerner Zeitung Fabio Celestini und Pascal Schürpf mit dem Pokal Bild: Luzerner Zeitung Sie feiern ausgelassen den Cupsieg. Bild: Luzerner Zeitung Luzern freut sich über den Cupsieg auf der Allmend Bild: Luzerner Zeitung Eine Fahne weht in einem Meer von Pyros Bild: Luzerner Zeitung Feuerwerk über der Swissporarena. Bild: Luzerner Zeitung Fans treffen vor der Swisspor-Arena ein. Bild: Luzerner Zeitung Der Pokal ist da Bild: Luzerner Zeitung Autocorso in der Stadt Luzern Bild: Luzerner Zeitung Autocorso in der Stadt Luzern Bild: Luzerner Zeitung Autocorso in der Stadt Luzern Bild: Luzerner Zeitung 5000 Fans feiern im Vögeligärtli. Bild: Luzerner Zeitung Fans verfolgen die Partie vor der ZHB-Bibliothek. Bild: Luzerner Zeitung Pyros im Vögeligärtli Bild: Luzerner Zeitung FCL-Fans verfolgen das Spiel in der Metzgerhalle. Bild: Luzerner Zeitung Feier im Vögeligärtli. Bild: Luzerner Zeitung Jubel nach einem Tor in der Stadt Luzern Bild: Luzerner Zeitung FCL-Fans jubeln beim Bahnhof Luzern Bild: Keystone Fans auf dem Weg ins Vögeligärtli Bild: Keystone Schon während dem Spiel wurden Pyros gezündet Bild: Keystone Sie feiern auf dem Velo. Bild: Keystone Er feiert mit einer Fahne auf der Strasse Bild: Keystone