FC Luzern Sprunghafte Personalentscheide – FCL geht Risiko ein, Talente zu verheizen Mario Frick hat beim FC Luzern einige Dinge verändert. In einer Sache blieb der neue Trainer seinem ursprünglichen Plan nicht treu. Daniel Wyrsch

Der 19-jährige Ardon Jashari im blau-weissen FCL-Dress gegen die Basler Dan Ndoye (hinten) und Fabian Frei (Nr. 20) bei seiner Startelf-Premiere. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 30. Januar 2022)

Wenn der FC Luzern am Sonntag (16.30 Uhr) im Cornaredo beim FC Lugano zum zweiten Spiel unter dem neuen Coach Mario Frick antritt, wird die Startelf mindestens auf einer Position anders aussehen. Statt des 18-jährigen Luca Jaquez wird Denis Simani in der Innenverteidigung beginnen. Der 30-jährige Ex-Vaduzer war am vergangenen Sonntag zum Rückrundenauftakt gegen den FC Basel aufgrund von vier gelben Karten, die er aus der Challenge League mit den Liechtensteinern mitgenommen hatte, gesperrt.

Beim mit 0:3 verlorenen Startspiel gegen den FCB erstaunte, dass Frick mit Jaquez und dem 19-jährigen Mittelfeldspieler Ardon Jashari gleich auf zwei unerfahrene Kräfte bei seinem Trainereinstand in Luzern setzte. Im Vorfeld der Partie hatte Frick im Podcast des FCL-Radios über die beiden Youngsters gesagt:

«Sie überzeugten mich in der Vorbereitung, sie werden ihre Chancen bekommen in der Rückrunde, nicht gleich im ersten Match.»

Aber sie hätten es sich verdient, in der Mannschaft zu sein. Nach dem Match meinte der ehemalige Vaduz-Coach, dass Jaquez und Jashari ihn durch ihre Trainingsleistungen quasi gezwungen hätten, sie von Anfang an aufzustellen.

Neuzugang Izmirlioglu auf der Bank gelassen

Hört man die erste Aussage aus dem Podcast noch einmal, irritiert das plötzliche Aufgeben des ursprünglichen Plans, umso mehr der Trainer mit dem neuverpflichteten Serkan Izmirlioglu einen erfahreneren Innenverteidiger als Jaquez zur Verfügung gehabt hätte, er den 23-jährigen Ex-Wiler jedoch nicht einsetzte.

Zudem ist sich Frick des Risikos bewusst, das er mit den jungen Spielern gerade im Abstiegskampf eingeht. Dazu sagte er im erwähnten Podcast: «In unserer Situation besteht schon die Gefahr, dass man einen jungen Spieler verheizt. Darum kommt es darauf an, welcher Junge das verkraften kann. Darüber mache ich mir ein Bild, aber es ist eher so, dass die Jungen ins kalte Wasser geworfen werden.» Zum gleichen Thema erklärte der FCL-Coach:

«Es muss sicher schon der richtige Moment sein – und ein Spieler muss mental stark sein.»

Gilt als grosses Innenverteidiger-Talent: Der 18-jährige Stadtluzerner Luca Jaquez, der bei seinem Super-League-Debüt nicht ohne Fehler blieb. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 30. Januar 2022)

Offenbar haben die FCL-Verantwortlichen Glück: Obwohl Jaquez die ersten beiden Gegentore gegen Basel auf seine Kappe nehmen musste und Jashari mit einem Ballverlust am Ursprung des FCB-Konters zum 3:0-Endergebnis stand, machen die beiden Eigengewächse in dieser Woche im Training keinen niedergeschlagenen Eindruck. Ganz im Gegenteil: Sie trainieren voller Elan zusammen mit der Mannschaft. So soll es auch sein, Fussball ist Tagesgeschäft, die nächste Chance wartet am Sonntag in Lugano.

Den jungen FCL-Mittelfeldspieler Ardon Jashari aus Cham lobt der neue Trainer Mario Frick in den höchsten Tönen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 30. Januar 2022)

Ein Sonderlob vom Trainer gab es für den technisch versierten und eleganten Mittelfeldspieler aus Cham:

«Jashari hat eine extreme Persönlichkeit für sein Alter. Darum spielt es für mich keine Rolle, wie alt er ist und welche Erfahrung er hat.»

Sportchef Meyer nahm Einfluss auf die Aufstellung

Allerdings müssen die Verantwortlichen des abstiegsgefährdeten Schlusslichts aufpassen, nicht genügend durchdacht oder gar zu sprunghaft vorzugehen. Von aussen macht es den Anschein, dass Einfluss auf Frick genommen wurde, um gleich mit zwei Youngsters gegen den Titelaspiranten aus Basel anzutreten.

Bereits in den letzten vier Partien vor der Winterpause hatte Sportchef Remo Meyer mit Interimscoach Sandro Chieffo die Aufstellung besprochen – und mindestens den einen oder anderen Spieler in die Startformation diktiert. Erfolglos: Nur gegen GC (1:1) reichte es zu einem Punktgewinn, die restlichen drei Partien gegen Basel (1:3), Zürich (0:4) und Servette (0:2) verlor der FC Luzern.

