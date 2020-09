FCL hat offenbar den offensiven Mittelfeldspieler Samuel Alabi verpflichtet Noch hat der FC Luzern keine offizielle Medienmitteilung geschickt, aber aus gut unterrichteten Kreisen hat unsere Zeitung erfahren: Der 20-jährige Samuel Alabi aus Ghana soll den Super-Ligisten verstärken. Daniel Wyrsch 23.09.2020, 11.07 Uhr

Samuel Alabi ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der zuletzt in Israels höchster Liga für den FC Ashdod tätig gewesen ist. Der nur 1,66 Meter grosse Fussballer aus Ghana spielte also zuletzt beim gleichen Verein wie Luzerns ehemaliger Mittelstürmer Blessing Eleke vor dessen Engagement in der Innerschweiz.

Der 20-jährige Samuel Alabi hat in total 18 Partien in Israels Topliga 1 Tor erzielt und 1 Torvorlage gegeben. Bis im Sommer 2019 spielte er in seiner Heimat Ghana für den FC Dreams.

Noch ist der Transfer vom FC Luzern nicht bestätigt. Auf seiner englischsprachigen Wikipedia-Seite heisst es bereits, Samuel Alabi habe am 22. September 2020 beim FCL unterschrieben. Das war gestern Dienstag.

Die bisherigen Neuzugänge beim FC Luzern sind Mittelfeldspieler Louis Schaub (leihweise mit Kaufoption vom 1. FC Köln) und Mittelstürmer Yvan Alounga (vom FC Aarau).