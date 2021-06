Super League FCL holt Farkas und will Campo Mit dem Vorbereitungsstart nehmen beim FC Luzern die Transferaktivitäten Fahrt auf – bekannt ist der erste Zuzug. Daniel Wyrsch 18.06.2021, 18.09 Uhr

Der 28-jährige Österreicher Patrick Farkas verstärkt den FCL. Bild: PD

Der FC Luzern hat gestern die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Bis auf Jordy Wehrmann und Louis Schaub sind alle arrivierten Spieler dabei gewesen. Die Zukunft des defensiven Mittelfeldspielers Wehrmann ist weiterhin offen, der 22-jährige Niederländer könnte zum Besitzerverein Feyenoord Rotterdam zurückkehren. Der FCL hätte eine Option, ihn definitiv zu übernehmen. Er zieht diese aber nur bei einer finanziellen Einigung.

Noch schwieriger ist die Ausgangslage bei Spielmacher Louis Schaub: Der 26-jährige Offensivmann gehört dem 1. FC Köln, dort läuft sein Vertrag noch ein Jahr und hat ein Salär, das sich Luzern nicht leisten kann und will. Obwohl Schaub mit acht Toren sowie zehn Assists FCL-Topskorer der Vorsaison war – und der Klub eine Option zur definitiven Übernahme hätte.

Wird der Basler Campo die neue Nummer 10?

Nun kommt Bewegung in die Transferaktivitäten: Der offensive Mittelfeldspieler Samuele Campo könnte bald wieder unter Fabio Celestini auflaufen – und als Nachfolger von Schaub die Nummer 10 übernehmen. Schon in Lausanne hatten Campo und Celestini erfolgreich zusammengearbeitet. Die Verhandlungen zwischen Besitzerklub Basel und Luzern sollen fortgeschritten sein, Campo könnte demnächst beim FCL unterschreiben.

Bevor Campo Anfang 2018 zu seinem Heimatverein FCB zurückgekehrt war, hatte der technisch beschlagene Offensivmann beim FC Lausanne-Sport perfekt zur Spielphilosophie von Celestini gepasst: Nach dem Aufstieg mit den Waadtländern schoss der 25-jährige Italo-Schweizer in der Super League in 52 Spielen zehn Tore und steuerte 14 Assists bei.

Für Basel ist Campo in total 84 Pflichtspielen auf 19 Tore und 25 Assists gekommen. Der Linksfuss besitzt eine ausgeprägte Schusstechnik, davon profitiert er auch bei stehenden Bällen. Nicht zuletzt seine direkten Freistösse sind Extraklasse. Seit Anfang Jahr war er an Darmstadt in der 2. Bundesliga ausgeliehen. Er kam nur zu zwei Teileinsätzen. Bereits im Winter wurde er in Luzern thematisiert, jetzt wird sein Wunsch noch grösser sein, unter die Fittiche von Celestini zurückzukehren.

Mit Farkas kommt ein neuer Rechtsverteidiger

Fix ist die Verpflichtung von Patrick Farkas. Der 28-jährige Österreicher erhält einen Vertrag bis 2023 und wird quasi Nachfolger von Christian Schwegler auf der rechten Verteidigerposition. Wie der zurückgetretene Ex-FCL-Captain kommt Farkas von RB Salzburg, ausgebildet wurde er beim SV Mattersburg, für den er in sieben Saisons 255 Spiele bestritt und als Teamplayer und Mentalitätsspieler bekannt war. Zudem trug er die Captainbinde, bevor er 2017 zu RB Salzburg wechselte. 61 Partien absolvierte Farkas für die «Bullen», feierte vier Meistertitel und drei Cupsiege. Pech hatte er mit einem Kreuzbandriss sowie eines im Training erlittenen Schlaganfalls. «Ich möchte in Luzern der Mannschaft helfen, die gute Entwicklung der letzten Saison voranzutreiben», sagt Farkas.

Bis Sonntag macht der FCL medizinische Leistungstests, erstes Training ist am Montag.