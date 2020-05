Interview FCL-Idol Marius Müller freut sich bereits auf Spiele mit Fans: «Dann feiern wir alle eine Riesenparty!» Luzern-Goalie Marius Müller (26) hat bis zur Coronapause die beste Saison seiner Karriere gespielt. Nun sieht er vieles mit anderen Augen. Daniel Wyrsch 27.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wachen Sie manchmal mitten in der Nacht schweissgebadet auf, weil die Coronakrise Ihnen die bisher beste Saison als Profifussballer verdorben hat?

Marius Müller: Nein, wenn ich so denken und hadern würde, wäre das der falsche Ansatz. Natürlich ist es schade, weil ich wirklich in guter Form war. Aber ich nehme es, wie es kommt. Ich habe eine Zeit ohne Fussball erlebt, die auch schön gewesen ist. Zu Hause konnte ich mit meiner Frau, die schwanger ist, viel Zeit verbringen. Im September erwarten wir unser erstes Kind.

Letzten Sommer verkündeten Sie nach Ihrer Ankunft in Luzern, dass Sie in dieser Saison möglichst oft zu Null spielen wollen. In 23 Ligaspielen haben Sie das 7-mal geschafft. Das ist fast ein Drittel aller Partien. Ist das auch für Sie ein starker Wert?

Ich finde schon. Das ist mir bislang in meinem Leben als Profi nicht allzu oft gelungen. Zehn bis zwölf Spiele, ungefähr einen Drittel, ohne Gegentor zu überstehen, das kann man sich zum Ziel setzen. Nur die wenigsten Teams schaffen das, wenn sie nicht gerade Bayern München heissen. Wenn man dann, wie wir mit Luzern, die Matches am Ende auch noch gewinnt, dann hat die Null, die beim Gegner steht, einen wichtigen Anteil.

Ihr Team hat ja einige 1:0- und spät bewerkstelligte 2:0- Siege errungen.

Ein paar viele! (schmunzelt) Diese sogenannten dreckigen Siege sind zwar die schönsten, aber sie kosten viel Energie.

Aus sechs dieser sieben Partien ohne Gegentreffer resultierten Vollerfolge. Drei Zu-Null-Siege – gegen YB, Xamax und St. Gallen – gab es allein in den fünf Spielen unter dem neuen Trainer Fabio Celestini. Das dürfte kein Zufall sein.

In der Winterpause arbeiteten wir intensiv, legten das Hauptaugenmerk auf die defensive Organisation. Eigentlich braucht ein solcher Prozess mehr Zeit, doch wir schafften es in zwei bis drei Wochen. Jeder wusste, was seine Aufgabe ist. Das macht enorm viel aus, wenn jeder seinen Job erfüllt. Wir haben das mit einer hochprofessionellen Einstellung erreicht. Ich bin sicher, dass wir auch jetzt auf einem guten Weg sind.

Corona könnte für den FCL auch etwas Gutes haben: Falls Sie trotz überragender Saison auch nächste Saison in Luzern bleiben müssten ...

... ich weiss gar nicht, warum hier alle immer von einem Wechsel reden. Ich bin vor knapp einem Jahr mit dem Wunsch zum FC Luzern gekommen, endlich wieder zu spielen. Ich bin gerne hier und wenn ich eine weitere Saison bleibe, dann bin ich immer noch froh, wenn ich hier sein kann und spielen darf. Ich bin in jedem Spiel zu 100 Prozent fokussiert, kann ich die bisher gezeigten Leistungen weiterhin abrufen, dann kann in der Zukunft vielleicht auch die Bundesliga wieder ein Thema werden – aber nicht um jeden Preis.

Daumen hoch: Marius Müller mag Luzern – aber sein Ziel bleibt die Bundesliga. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 15. Dezember 2019)

Bleiben Sie im Sommer?

Sicher würde ich nicht irgendwo hin wechseln, um wieder auf der Ersatzbank zu sitzen – das ist ganz klar. Ich habe beim FCL einen Vertrag bis Ende Juni 2022 und werde mich gegenüber den Verantwortlichen stets ehrlich und korrekt verhalten.

Sie haben jetzt fast anderthalb Wochen Training hinter sich. Spürten Sie die über zweimonatige Zeit zu Hause?

Ja, sicher, aber diese fehlenden Automatismen hat man auch nach nur zwei, drei Wochen in der Sommer- und Winterpause. Inzwischen funktionieren die Abläufe schon wieder recht gut, die Trainingsbelastung wird von den Coaches optimal gesteuert. Dennoch spüre ich meinen Körper, die Vorbereitung ist hart.

Nerven Sie sich über die Schutzmassnahmen?

Nein. Dank der Coronakrise sehe ich vieles mit anderen Augen. Training, Essen, überhaupt das Leben betrachte ich nicht mehr als selbstverständlich wie vorher. Ich hoffe, dieses Verständnis hält an – und ich kann meinem Kind dereinst von dieser Erfahrung etwas weitergeben. Ich bin froh, kann ich mit meinen zwei Goaliekumpels David Zibung und Simon Enzler in einer Kabine sein. Wir geniessen diese Zeit mit viel Platz in vollen Zügen.

Werfen Sie einen neidischen Blick in Richtung Heimat nach Deutschland, wo in der Bundesliga mittlerweile schon wieder drei Runden gespielt sind?

Überhaupt nicht. Ich freue mich für die Jungs, dass sie wieder kicken können und für all die Menschen, die Freude an den Spielen im TV haben. In der Schweiz sind wir viel weiter als zum Beispiel Italien, wir trainieren seit zehn Tagen. Am Freitag wissen wir, wie die 20 Präsidenten der SFL abgestimmt haben.

Was würden Sie bevorzugen: Die laufende Saison mit Geisterspielen beenden oder abbrechen und im Sommer die neue Saison mit Publikum im Stadion starten?

Ich will meinen Job ausüben. Nach all den Jahren, die ich als Ersatzkeeper verbrachte habe, möchte ich wieder spielen. Nach den Geisterspielen am liebsten wieder vor Zuschauern. Dann feiern wir alle eine Riesenparty!