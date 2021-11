So tickt der neue FCL-Interimscoach Sandro Chieffo

FCL-Interimscoach «Ich habe keine Sekunde gezögert» – So reagierte Sandro Chieffo, als sich spätabends der Sportchef meldete Sandro Chieffo (42) steht am Sonntag (16.30) beim Spiel gegen den FC Basel erstmals als Interimscoach des FC Luzern an der Seitenlinie. Mit seinem Team will er in den nächsten vier Spielen «das Maximum» erreichen. Turi Bucher Jetzt kommentieren 25.11.2021, 18.25 Uhr

FCL-Interimstrainer Sandro Chieffo wurde am Donnerstag den Medien vorgestellt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. November 2021)

Am vergangenen Sonntagabend um 23 Uhr befand sich Sandro Chieffo bereits im Halbschlaf, wie er erzählt, als plötzlich das Handy klingelte. «Ich sah die Nummer von Sportchef Remo Meyer und ahnte, worum es gehen, was der Grund für den späten Anruf sein könnte.» Meyer erklärte Chieffo, dass er Fabio Celestini freizustellen plane und fragte, ob er, Chieffo, bereit sei, das Amt des Cheftrainers interimistisch zu übernehmen. «Ich habe keine Sekunde überlegen müssen, keine Sekunde gezögert», sagt Chieffo am Donnerstag beim FCL-Medienanlass, der extra seinetwegen terminiert wurde.

«Ich habe Meyer wie aus der Pistole geschossen erklärt, dass ich mich bereit fühle für diese Aufgabe, dass ich dem Verein helfen will.»

Dem Verein hilft er sowieso, im vierten Jahr jetzt, als Trainer der U-21-Talente. Diese werden nun, da Chieffo befördert wurde, in den letzten Spielen vor der Winterpause von Roman Wipfli und Marco Schneuwly trainiert.

Bis morgens um halb Vier wach im Bett

Chieffo erzählt, wie er nach Meyers Anruf noch bis um halb Vier Uhr morgens wach im Bett lag, vor Aufregung natürlich. «Ich bin step by step an diesen Punkt gekommen, ja, ich bin ready für diese Aufgabe.» Der 42-jährige Sohn italienischer Eltern, die aus dem südlichen Salerno und Avellino stammen, absolvierte sein erstes Training als Chefcoach aber erst am Donnerstag.

Sein Sohn spielt bei GC, aufgewachsen ist er im Kreis 4, wohnhaft in Oerlikon: Sandro Chieffo. Bild: Pius Amrein (luzern, 25. November 2021) / Luzerner Zeitung

Am Montagmorgen trainierte Celestini wenige Stunden vor seiner Entlassung noch mit der FCL-Mannschaft, am Dienstag war trainingsfrei, am Mittwoch steckte Chieffo noch in einem Uefa-Pro-Trainerkurs in Magglingen. «Es war grau, kalt, es regnete und schneite, und Uli Forte, dessen Assistent ich beim FC Zürich war, referierte ausgerechnet über das Thema ‹Leadership und Management›».

«Es bringt nichts, wenn ich von oben herab dirigiere»

Vor dem Heimspiel gegen den FC Basel (Sonntag, 16.30) stehen Chieffo also nur drei Trainingseinheiten mit der FCL-Mannschaft zur Verfügung. «Ich will meine Spieler stark reden. Sie sollen mit Freude ins Training kommen und mit einem Lachen heimgehen», sagt er, «sonst können wir keinen Erfolg haben.»

Sandro Chieffo im Training mit Jordy Wehrmann (Mitte) und Noah Rupp. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Der Vater von vier Kindern (drei Mädchen, der 15-jährige Sohn spielt bei den Grasshoppers) sagt, an oberster Stelle stehe jetzt, eine positive Mentalität und vorwärts orientierte Energie in seine Mannschaft zu bringen. «Ich will die Spieler emotional abholen, sie sollen sich gut und wohl fühlen. Tun sie das, dann kann ich sie auch mal über den Platz jagen.» Und Chieffo erzählt weiter: «Es bringt nichts, wenn ich das Team von oben herab dirigiere. Es gilt jetzt vor allem, die Blockaden bei den Spielern zu lösen. Klar, ich bin verantwortlich dafür, dass die Resultate wieder stimmen. ich muss den Lead übernehmen. Darum will ich meine Mentalität, mein Ideen einbringen, meine Handschrift auch.»

Chieffo, der im berüchtigten Kreis 4 in Zürich aufwuchs und jetzt in Oerlikon lebt, startete seine Trainerkarriere 2006 bei den Grasshoppers. Nun ist er Super-League-Trainer beim FC Luzern. Rechnet er sich Chancen aus, über die von der Vereinsleitung vorgerechneten vier Spiele bis zur Winterpause hinaus FCL-Cheftrainer zu bleiben? «Die Ambition ist sicher da», sagt Chieffo offen, «das war immer ein Traum von mir. Und wenn nicht, wenn der Entscheid anders ausfällt, kann ich damit leben, kehre ich zum U21-Team zurück.»

Chieffo peilt in vier Spielen das Maximum an

Dass Chieffo im neuen Jahr noch Cheftrainer sein wird, ist unwahrscheinlich. Denn während er in den nächsten Wochen Resultate liefern muss, wird Sportchef Meyer in eben diesen Tagen mit dem offiziellen Celestini-Nachfolger eine Einigung zu vereinbaren versuchen. Chieffo sagt:

«Ich versuche mit meinen Spielern in vier Spielen das Maximum zu erreichen.»

Seine Mannschaft habe, so Chieffo, «die Qualität, um am Sonntag den FC Basel zu besiegen. Wir sind nicht Welten vom FCB entfernt. Auch wenn wir verletzte und gesperrte Spieler haben – andere brennen darauf, sich gegen den FCB zu beweisen.» Nominiert Chieffo vielleicht sogar eines seiner U21-Talente für das kommende Spiel? «Ich schliesse nichts aus», antwortet er, «aber ich werde sicher nicht alles über den Haufen werfen und umkrempeln.»

Chieffo muss alles über den Haufen werfen: Er muss mit seinem Team völlig unerwartet den FC Basel bezwingen.