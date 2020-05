FCL-Jungspund David Mistrafovic leistet Überstunden – auf dem Platz und im Büro Das Luzerner Eigengewächs David Mistrafovic hat beim Fitnesstest beeindruckt. Am Montag feierte der Mittelfeldspieler den 19. Geburtstag. Daniel Wyrsch 26.05.2020, 05.00 Uhr

Der in Emmen lebende David Mistrafovic steht exemplarisch für die zahlreichen jungen Spieler im Kader des FC Luzern. Acht Partien in der Super League hat der Schweizer U19-Internationale bislang absolviert. Der Mittelfeldspieler mit kroatischen Wurzeln gehört zu den hoffnungsvollsten Talenten der Innerschweizer.

Zu den Vorzügen des 1,88 Meter grossen und 77 Kilo schweren David Mistrafovic zählt ausser seinem stärkeren linken Fuss die Polyvalenz. Neben seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld kann er ebenso in der zentralen Abwehr wie auch als Linksverteidiger eingesetzt werden.

David Mistrafovic (rechts) im Training neben FCL-Trainer Fabio Celestini.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. Mai 2020)

Ein «aggressiver Spieler» mit präzisen Pässen

Nach seinem Debüt in der höchsten Liga am 23. November 2019 auswärts gegen den FC Zürich (0:3) spielte er unter dem damaligen Trainer Thomas Häberli auch die nächsten drei Begegnungen über 90 Minuten durch. Unter dessen Nachfolger Fabio Celestini sind vier Teileinsätze dazugekommen. Wobei David Mistrafovic beim 1:0-Heimsieg über den Leader FC St.Gallen in der Startaufstellung stand. «Nicht nur, aber auch, weil ich früh im Spiel eine gelbe Karte bekam, wurde ich eine halbe Stunde vor Schluss durch Marvin Schulz ersetzt», sagt er. «Ich bin halt ein aggressiver Spieler», stellt David Mistrafovic entwaffnend und verschmitzt lächelnd fest. Dabei darf der geneigte Beobachter festhalten, dass der FCL-Jungspund mit Vertrag bis Sommer 2022 zur Gattung Spieler zählt, die mindestens ebenso mit einer guten Technik und Übersicht auffallen. So besitzt er mitunter die Fähigkeit, zentimetergenaue Pässe in die Schnittstelle auf die Angreifer zu schlagen.

Mistrafovic im Auswärtsspiel gegen Xamax. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Neuenburg, 9. Februar 2020)

Wenn sich bei einem Fussballer spielerische und physische Anlagen paaren, dann kann von idealen Voraussetzungen gesprochen werden. Das ist bei David Mistrafovic der Fall. Zudem ist Selbstverliebtheit seine Sache nicht. Am Montag hat er seinen 19. Geburtstag gefeiert. Ein grosses Aufheben wollte er deswegen nicht machen. «Mit der Familie werden wir etwas unternehmen, aber es gibt nicht Spezielles. Ich habe es nicht besonders gern, wenn die ganze Aufmerksamkeit auf mich gerichtet ist», stellt er fest. Ihm ist es lieber, wenn er mit Leistungen auf dem Platz auffällt.

Sein Können auf dem Spielfeld zu demonstrieren, dafür hatte David Mistrafovic wegen der Coronakrise seit drei Monaten keine Gelegenheit mehr. Deswegen zu jammern, passt nicht zu ihm. «Der Unterbruch betrifft ja alle», meint er unaufgeregt. Während der neunwöchigen Phase zu Hause hat er hart trainiert.

Verdientes Lob von Mittelfeldchef Voca

Mittelfeldchef Idriz Voca hat ihm und dem ebenfalls erst 19-jährigen Angreifer und Eigengewächs Darian Males zum Re-Start des Mannschaftstrainings ein Kompliment gemacht: «David und Darian haben als Jungprofis gezeigt, wie man eine derart lange Pause mit viel Trainingsfleiss zum eigenen Vorteil nutzt.»

Hintergrund: Sowohl Mistrafovic wie Males gehörten beim Eintrittstest zu den fittesten Spielern im 26-Mann-Kader des FCL. «Die Testergebnisse waren bei Darian und mir gut», bestätigt Mistrafovic.

Dabei ist er bis Ende Juli nur ein 50-Prozent-Profi. Die andere Hälfte seines Engagements gilt dem Lehrbetrieb. Das ist die Arbeitslosenkasse Ob- und Nidwalden. «Wegen der vielen Anträge für Kurzarbeit konnte ich meine Minusstunden in fünf Plusstunden umwandeln», erzählt der KV-Absolvent nicht ohne Stolz. Um ehrlich hinzuzufügen: «Trotzdem habe ich regelmässig früher fürs individuelle Training nach Hause gehen können.» Wegen Corona entfällt diesen Frühling die Abschlussprüfung. «Es ist schon komisch, habe ich meinen Abschluss bereits jetzt auf sicher.»

Seit Montag letzter Woche ist der Mittelfeldmann wieder im Mannschaftstraining. «Zu Beginn hatte ich einige Probleme mit dem Ball, die Technik hatte doch etwas gelitten unter der fehlenden Praxis», sagt David Mistrafovic. Der Wunsch des 19-Jährigen ist es, sobald als möglich wieder vor Publikum zu spielen. «Wenn man wie ich einen Heimsieg über Basel gefeiert hat, will man diese Stimmung immer wieder erleben.»