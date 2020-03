FCL kassiert im Testspiel gegen den FCZ eine 0:5-Klatsche Die Corona-Virus-Zwangspause bekommt dem FC Luzern nicht gut: Im Testmatch vom Samstagmittag hat es gegen den Ligakonkurrenten FC Zürich eine hohe 0:5-Niederlage abgesetzt. Bereits bei Halbzeit lagen die Hausherren mit 0:4 zurück. Daniel Wyrsch 07.03.2020, 12.59 Uhr

Der Luzerner Verteidiger Silvan Sidler (links) im Kampf um den Ball gegen den Zürcher Angreifer Marco Schönbächler im Testspiel am 7. März 2020.

Martin Meienberger/Freshfocus

Allerdings könnte es einen einfachen Grund für die 0:5-Kanterniederlage gegen den FCZ geben: Die Luzerner trainieren offenbar sehr hart in dieser Phase ohne Pflichtspiele, die nun schon zwei Wochen dauert. Vize-Captain Lucas sagte unserer Zeitung diese Woche: «Wir befinden uns quasi schon wieder in einem Trainingslager, die Übungseinheiten haben es in sich, wir trainieren mit viel Power.»