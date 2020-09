FCL-Leader Pascal Schürpf fürchtet die neue Konkurrenz nicht: «Ich bin froh, wenn das Kader breiter wird» FCL-Leistungsträger Pascal Schürpf brennt auf einen erfolgreichen Saisonstart heute Samstag (19.00 Uhr) in Lugano – das wird sein 100. Ligaspiel mit Luzern. Daniel Wyrsch 19.09.2020, 05.00 Uhr

Bezeichnete sich selbst schon als «Stolperi»: Pascal Schürpf. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (13.September 2020)

Der 31-jährige Basler Pascal Schürpf nimmt seine fünfte Saison mit dem FC Luzern in Angriff. Dabei hat man als Beobachter das Gefühl, der Linksaussen gehöre längst zum Inventar dieser Mannschaft und des Vereins. Seit er in der Swisspor-Arena spielt, hat er seinem Arbeitgeber regelmässig helfen können. Dabei war er Ende Februar 2017 nach überstandenem Knorpelschaden als Low-Budget-Stürmer von Vaduz nach Luzern gekommen. Schon im ersten Match gegen GC traf er kurz nach seiner Einwechslung per Kopf zum 1:1-Endstand. 31 Tore und 23 Assists stehen nach total 99 Super-League-Spielen für den FCL auf seinem Konto.

Linksfuss Pascal Schürpf wird heute in Lugano seinen 100. Ligamatch für die Innerschweizer bestreiten. Er misst diesem Auftaktspiel gegen die Tessiner grosse Bedeutung zu: «Der Start ist sehr wichtig, wir hatten in der Vergangenheit meist Mühe, gut aus den Startblöcken zu kommen. Ein erfolgreicher erster Match würde uns ein gutes Gefühl geben.»

Follonier fehlte Mentalität im Kampf gegen Schürpf

Pascal Schürpf war am vergangenen Sonntag im ersten Pflichtspiel der neuen Saison beim 1:0-Siegtor im Schweizer Cup gegen den FC Thun massgeblich beteiligt: Er leitete den Treffer seines Kumpels Marvin Schulz mit einem flachen Steilpass ein. Trotz des Standings im Team und seiner beachtlichen Bilanz mit acht Toren und acht Assists in der Vorsaison: Die Stammplätze beim FC Luzern dürften in der neuen Spielzeit so hart umkämpft sein wie schon lange nicht mehr. Selbst Schürpf muss auf der Hut sein. Er hatte einst dem Sittener Cupsieger Daniel Follonier trotz dessen linken Hammerfusses und eines Vierjahresvertragsgeschenks von FCL-Sportchef Remo Meyer nicht den Hauch einer Chance auf seinen Stammplatz gelassen.

Follonier ist noch immer in Luzern unter Vertrag, nach einem gelungenen Leihjahr beim SC Kriens sucht der Flügel jetzt einen neuen, wenn möglich grösseren Verein. Anders als der manchmal zu nonchalante Walliser Follonier gab Schürpf sein Bestes, damit sein alles andere als geschmeidiger Körper in Schwung kam, um mit so gut wie allen Gegnern auf Schweizer Fussballplätzen mithalten zu können.

Ein gutes Näschen und eine riesige Portion Siegermentalität

Schürpf kommt zudem gut an, weil er selbstironisch ist. So bezeichnet er sich in vertieften Gesprächen über seine Profikarriere, die vor Jahren beim FC Basel zu Hochzeiten in der Champions League begann, als «Stolperi». Einer, der über die eigenen Beine stolpert – das kann die Nummer 11 des FCL. Handkehrum aber erzielt er den Siegtreffer, beweist sein tolles Näschen vor dem Tor und eine riesige Portion Winnermentalität.

Solche Spieler braucht Trainer Fabio Celestini. Das weiss der 44-jährige Romand, der von Sportchef Remo Meyer sechs Verstärkungen fordert. Einen neuen Spieler hat er seit Mittwoch: den österreichischen Internationalen Louis Schaub. «Wenn alles gut läuft, kommen nächste Woche zwei neue Spieler dazu, bis Ende August sollten alle geplanten Neuzugänge da sein. Remo Meyer arbeitet hart. Wenn’s nur fünf wären am Schluss, wär’s für mich auch in Ordnung», sagt Fabio Celestini.

Pascal Schürpf zittert nicht vor den Frischen: «Ich bin froh, wenn das Kader breiter wird. Ich müsste lügen, wenn ich mit dem Istzustand zufrieden wäre. Wir haben zu wenige Spieler.»

Mitspieler machen Neuling Schaub Integration leicht

Vom 25-jährigen Linksfuss Louis Schaub könnte ihm Konkurrenz am linken Flügel drohen. Pascal Schürpfs erster Eindruck vom technisch starken Offensivmann: «Sehr positiv, er ist ein aufgestellter Typ. Man sieht, dass er etwas kann am Ball.» Das Team mache dem Neuen die Integration einfach. In Lugano wird der FCL aber noch nicht gross auf Schaub zählen können.