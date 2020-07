FCL-Mentalitätsmonster Schürpf: «Es ist ein Vorteil, von der Bank zu kommen» Der FC Luzern steckt in einer Minikrise, Stürmer Pascal Schürpf ist im Hoch: Luzern empfängt am Mittwochabend (20.30 Uhr) Sion in der Swissporarena. Daniel Wyrsch 22.07.2020, 05.00 Uhr

Pascal Schürpf von Luzern feiert sein Tor zum 3:3 beim Super League Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Lugano am 12. Juli. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Für den FC Luzern (5.) geht es heute Mittwoch im Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten FC Sion (9.) darum, seine Negativserie zu beenden. Aus den letzten vier Partien gewann das Team von Fabio Celestini nur einen Punkt. Neben den Niederlagen in Genf gegen Servette (0:2), in St. Gallen (1:4) und zuletzt gegen Schlusslicht Neuchâtel Xamax (1:2) war das 3:3 gegen Lugano das einzige Erfolgserlebnis.

Ein erfolgreicher Joker

Gegen die Südtessiner avancierte Pascal Schürpf zum Mann des Spiels. Er wurde direkt nach der Pause eingewechselt. Beim Treffer zur 3:0-Führung von Lugano durch Filip Holender (47.) stand Schürpf bereits auf dem Feld, doch traf er danach mit zwei Kopfballtoren (61./77.) zum 1:3 und 3:3-Endstand. Der Angreifer stellt fest: «Es ist ein Vorteil, von der Bank in die Partie zu kommen. Die Gegenspieler sind weniger frisch, darum ist in den vielen englischen Wochen der Elan der Einwechselspieler noch bedeutender als sonst.»

Schon im Tourbillon gegen Sion schoss der 31-jährige Basler als eingewechselter Stürmer kurz vor Schluss das vorentscheidende Tor zum 2:0-Endstand – die Vorlage kam übrigens vom ebenfalls eingewechselten Blessing Eleke. Zum bis dato letzten Luzerner Sieg, dem 3:0-Heimerfolg über Thun am 5. Juli, steuerte Schürpf einen Treffer und einen Assist bei. Auch in diesem Match wurde er eingewechselt; nach nur wenigen Spielminuten für den angeschlagenen Ibrahima Ndiaye.

Zwei Youngsters zum ersten Super-League-Tor vorgelegt

Schürpf ist in Hochform, während die Mannschaft in einer Minikrise steckt. «Das ist eine spezielle Situation, wir sind gerade nicht besonders erfolgreich. Aber mir läuft es so gut wie noch nie», sagt der Linksfuss, der auch als beidfüssig und kopfballstark beschrieben werden kann. In den letzten sechs Spielen holte er sieben Skorerpunkte. Notabene: «Seit ich mit Mizuno-Schuhen kicke, ist mir immer etwas Zählbares in Sachen Skorerstatistik gelungen.»

Doch Pascal Schürpf zählt auch zu den tragenden Säulen des Teams. Besonders stolz macht ihn: «Ich freue mich, dass ich in den letzten beiden Begegnungen zwei jungen Spielern zu ihrem ersten Super-League-Treffer auflegen konnte.»

Viel Schlaf und Yoga als Rezept gegen die Müdigkeit

In St.Gallen nutzte seine Hereingabe der eingewechselte (!) Mark Marleku zum 1:4-Ehrentreffer, gegen Xamax traf der ebenfalls 20-jährige Lorik Emini zum zwischenzeitlichen 1:1 nach einem Querpass von Pascal Schürpf. Jammern ist seine Sache nicht. «Ich bin froh, können wir jetzt spielen. Der Lockdown hatte mich viel müder gemacht.» Sein Rezept für ausgelaugte Mitspieler vor den letzten vier Runden der Saison: «Viel Schlaf ist die beste Art, im Kopf frisch zu bleiben. Und für die innere Balance hilft mir Yoga.»