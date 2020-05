FCL-Mittelfeldspieler Idriz Voca ist überzeugt: «Wir werden wieder vor Zuschauern spielen» Idriz Voca zählt zu den Luzern-Spielern mit den besten Perspektiven. Der 23-Jährige glaubt trotz Coronakrise an die Zukunft des Profifussballs. Daniel Wyrsch 19.05.2020, 19.00 Uhr

Das Signal ist enorm wichtig für den Spitzenfussball in der Zentralschweiz: Seit Montag trainiert der FC Luzern nach über neunwöchiger Coronapause wieder mit seinem Profikader. Alle 26 Spieler sind anwesend, Cheftrainer Fabio Celestini kann praktisch aus dem Vollen schöpfen.

Fit und beschwerdefrei ist Idriz Voca zurückgekehrt. Das ist nicht selbstverständlich: Vor dem 66-tägigen Unterbruch des Mannschaftstrainings hatte der Mittelfeldspieler im Auswärtsmatch bei Neuchâtel Xamax (1:0) einen Teilabriss der Bänder erlitten. Obwohl er bereits in der übernächsten Partie in Thun (1:1) rund eine Stunde zum Einsatz kam, spürte er noch immer Schmerzen. Die sind in der Zwischenzeit abgeklungen. «Meinem Fuss hat die Coronakrise gutgetan», sagt er. Der Stansstader mit zehn A-Länderspielen für den Kosovo gewinnt der schwierigen Zeit Positives ab.

Idriz Voca (links neben Lucas Alves) gibt die Rückkehr ins Teamtraining «ein Topgefühl». Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. Mai 2020)

Die Teamkollegen vermisst

Drei Monate sind seit der letzten Luzerner Ligabegegnung gegen Thun inzwischen vergangen. «Wenn ich vergangene Woche an unsere letzten Spiele im Frühjahr gedacht habe, ist mir das eine Ewigkeit her vorgekommen», sagt Idriz Voca. «Jetzt, wo ich wieder mit der Mannschaft trainieren kann, fühlt sich der letzte Match deutlich weniger lang her an.» Er sei sehr froh, wieder im Kreis der Mitspieler zu sein. «Ich habe meine Teamkollegen vermisst. Es ist ein Topgefühl, endlich zurück auf dem Trainingsplatz zu stehen.»

Mit den Schutzmassnahmen tut sich Idriz Voca recht leicht: «Mittlerweile ist das fast eine normale Sache. Wir müssen den Mindestabstand einhalten, unsere Sachen desinfizieren und nur unsere eigenen Trinkflasche benutzen.» Aus dem persönlichen Bidon zu trinken, war zwar schon lange zuvor eine Regel, «aber jetzt achten wir pedantisch darauf».

Lohnverzicht für den Verein sei selbstverständlich

Aus Sicht der FCL-Profis haben die bundesrätlichen Massnahmen gegen die Verbreitung von Covid-19 aber auch noch andere Konsequenzen. Freiwillige. «Wir sind als Mannschaft mit der Initiative auf den Club zugegangen, auf einen Teil unseres Lohns zu verzichten», beantwortet Voca eine Frage zum gekürzten Salär in den Monaten April und Mai. Es sei selbstverständlich, dass sie als Spieler alles Interesse am Weiterbestehen des FC Luzern hätten.

Dabei gehört Idriz Voca zu den Profis bei den Blau-Weissen, welche die besten Perspektiven haben, dereinst entweder bei einem der Schweizer Spitzenvereine YB und Basel oder im Ausland zu spielen. Der Mann im defensiven Mittelfeld mit den Fähigkeiten, das Spiel zu lesen und gepflegt aufzubauen, hat unter Fabio Celestini in vier Partien zwei wichtige Tore zu den Siegen gegen Zürich (3:2) und Xamax geschossen. In Neuenburg traf er nach einem Eckball zum 1:0-Erfolg, bevor er ausschied. «Ich hoffe, die einstudierten Corner führen noch zum einen oder anderen Tor, das ich für den FCL erzielen kann.»

Im Januar hatte es um Voca Gerüchte zu einem möglichen Transfer nach Istanbul zu Galatasaray gegeben. Er mag die Spekulationen aus türkischen Medien nicht kommentieren. Würde er überhaupt in eine laute Metropole wie Istanbul wechseln? «Ein konkretes Angebot müsste ich prüfen. Im Moment habe ich einen weiterlaufenden Vertrag, für Luzern will ich weiterhin gute Leistungen zeigen.»

Familienmensch Voca fühlt sich hier wohl

Ausserdem fühlt sich Idriz Voca in der Region sehr wohl. Nur 10 km von der Swisspor-Arena entfernt wohnt er in Stansstad bei den Eltern. Seine Freundin ist oft bei ihm. Das hat ihn nicht davon abgehalten, während der Zeit im Homeoffice regelmässig zu kochen, erzählt der Familienmensch:

«Ich bin in dieser Zeit ein besserer Koch geworden.»

Am letzten Freitag feierte er seinen 23. Geburtstag.

Idriz Voca ist zuversichtlich. Er hofft, dass die Saison in einem Monat fortgesetzt wird. Und er zweifelt nicht an der Zukunft des Profifussballs, die nur mit Fans im Stadion möglich ist: «Irgendwann spielen wir wieder vor Zuschauern. Wenn nicht dieses dann halt nächstes Jahr.»