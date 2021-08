Zentralschweizer Cup-Hit Cham – Luzern FCL muss im Cup gegen den SC Cham zurück in die Spur finden – und Mission Titelverteidigung in Angriff nehmen Misslungener Auftakt nach der Euphorie vom Frühling um den Cupsieg: Am Sonntag (16.00 Uhr, SRF 2) beginnt für den Titelhalter FC Luzern in Cham der K.o.-Wettbewerb der neuen Saison. Daniel Wyrsch 14.08.2021, 05.00 Uhr

Fabio Celestini hat in den letzten Monaten völlig unterschiedliche Emotionen zu spüren bekommen. Am 24. Mai wurde er nach dem 3:1-Finalsieg über St. Gallen als erst dritter Trainer nach Friedel Rausch und Rudi Gutendorf gefeiert, der mit dem inzwischen 120-jährigen FC Luzern den Cup und überhaupt einen nationalen Titel gewonnen hat.

Knapp drei Monate später steht er nach dem unerwarteten Fehlstart zur neuen Saison in der Kritik. Nur ein Punkt aus drei Ligaspielen und ein Torverhältnis von 6:9 sprechen eine klare Sprache. Dazu war die vermeintlich verstärkte Mannschaft im Europacup gegen Feyenoord Rotterdam chancenlos: Im Hin- und Rückspiel lautete das Resultat 0:3, das Gesamtskore von 0:6 klassifiziert. Fast schon traditionell heisst es für Luzern Endstation nach nur einer Qualifikationsrunde – sogar in der vom europäischen Fussballverband Uefa neu geschaffenen drittklassigen Conference League. Gestern, am Tag der Rückreise, stellt Celestini fest:

«Die Mannschaft und ich sind enttäuscht. Wir müssen aber akzeptieren, dass Feyenoord klar stärker war und auf einem anderen Level spielt.»

Auf europäischer Ebene meist deutlich unterlegen

Celestini beurteilt das Leistungsvermögen der beiden Mannschaften realistisch, das Losglück war dem FCL gewiss nicht hold, wahrscheinlich gab’s zu diesem Zeitpunkt keinen stärkeren Kontrahenten als Feyenoord. Trotzdem stellen sich den Luzernern Fragen nach dem dritten europäischen Aus in drei Jahren mit wieder total sechs Toren Unterschied (2018 ein 1:7 gegen Olympiakos Piräus, 2019 ein 0:6 gegen Espanyol Barcelona – und nun erneut out mit demselben Skore gegen Feyenoord).

Die unbefriedigende Bilanz macht das einzige Überstehen der ersten Qualirunde in acht Anläufen seit 2010 gegen die Färöer-Amateure von Klaksvik (2019 mit dem Gesamtskore von 2:0) nicht viel besser.

Erster Pflichtspielsieg ist ein Muss

Bevor die Meisterschaft am Sonntag in einer Woche in Genf gegen Servette fortgesetzt wird, hat der FCL im Cup die Gelegenheit, im sechsten Pflichtspiel endlich den ersten Saisonsieg zu erringen. Auf die Frage, wie wichtig ein Vollerfolg gegen das Promotion-League-Team SC Cham für seine Mannschaft wäre, antwortet Celestini:

«Wir wollen den Cupsieg verteidigen, daher zählt natürlich nur das Weiterkommen.»

Es sei für sie als Mannschaft wichtig, «dieses Erfolgserlebnis zu bekommen».

Schon in der vergangenen Saison bekundete die Celestini-Elf in der Startphase grosse Probleme. Erst im achten Ligaspiel feierte sie den ersten Saisonsieg (3:1 auswärts gegen Servette). Im Cup bekam es der FCL mit dem damaligen Absteiger in die Challenge League, den FC Thun, zu tun. Im Berner Oberland resultierte ein 1:0-Erfolg.

Luzern hat im Cup letztmals 2012 negativ überrascht

Überhaupt sind die Luzerner im Cup seit 2012 – damals scheiterte man vier Monate nach dem unglücklich verlorenen Cupfinal gegen Basel in der 1. Runde im Penaltyschiessen an Erstligist Delémont – meist weit gekommen: Neben dem Cupsieg 2021 vier mal in den Halbfinal, zweimal in den Viertelfinal und einmal in den Achtelfinal.

Die Konstellation zum Cup-Start könnte für den Super-League-Verein FC Luzern gefährlich sein. Selbstvertrauen haben die Innerschweizer in den ersten Pflichtspielen nicht getankt. Die meisten Profis sind in einer Unterform, die vermeintlichen Verstärkungen performen bislang weit weniger gut als erwartet. An erster Stelle ist Ex-Bayern-Star Holger Badstuber zu nennen, aber auch der vormalige RB-Salzburg-Verteidiger Patrick Farkas ist einiges schuldig geblieben. Badstuber und Farkas kamen im Rückspiel gegen Feyenoord nicht zum Einsatz, Mittelfeldmann Christian Gentner (von Union Berlin) setzte Celestini wie den bisher ohne Torerfolg gebliebenen letztjährigen FCL-Goalgetter Dejan Sorgic (13 Ligatore) erst während der zweiten 45 Minuten ein.

Der Chamer Trainer Roland Schwegler ist besonders gespannt auf den Auftritt von Filip Ugrinic. Den bislang stärksten FCL-Angreifer der ersten drei Liga-Spieltage (zwei Tore, ein Assist) bezeichnet der Ex-FCL-Profi als «besten Offensivmann der Super League».

Schwegler brachte schon Contini in die Bredouille

Wie kennt Luzern-Coach Celestini den SC Cham und dessen Trainer Schwegler? «Wir haben den SC Cham sehr gut analysiert und kennen den Trainer aber auch die Spieler.» Persönliche Beziehungen habe er jedoch zu keinem der Protagonisten, so Celestini.

Wissenswert für die Gäste könnte vor diesem Zentralschweizer Cup-Derby sein, dass Roland Schwegler 2017 als Coach des FC Linth (damals 2. Liga inter) den FC St. Gallen in der 2. Cup-Runde mit seinem Team nach einem 1:1-Remis über 120 Minuten bis zum Penaltyschiessen gefordert hatte. Damals zitterte Giorgio Contini als St. Galler Trainer.

Fabio Celestini gibt sich weiterhin gelassen, er ist überzeugt:

«Wir stehen am Anfang der Saison und müssen nun ruhig weiterarbeiten. Die Resultate werden kommen.»