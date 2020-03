FCL-Präsident Studhalter: «Wir sind gewillt, die Saison fertig zu spielen» FCL-Präsident Philipp Studhalter hofft trotz der Verlängerung des Veranstaltungsverbots bis Ende April auf ein Saisonende im Sommer. Interview: Daniel Wyrsch 13.03.2020, 19.59 Uhr

Der Trainingsbetrieb beim FC Luzern ist momentan eingestellt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 3. Januar 2020)

Nach Bekanntgabe der einschneidenden Massnahmen des Bundesrats im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus herrschte Unklarheit, ob nun auch ausserhalb des Tessins die Sportteams nicht mehr trainieren dürfen. Hat die Super-League-Mannschaft des FCL Trainingsverbot?

Philipp Studhalter: Im Moment haben wir den Trainingsbetrieb eingestellt. Zumindest über das Wochenende bis am Montag. Und per sofort ist der Spielbetrieb vom Schweizerischen Fussballverband vollständig ausgesetzt worden. Dies gilt für alle Spiele aller Kategorien und Altersklassen.

Musste demzufolge auch das Testspiel vom Samstag in der Swisspor-Arena gegen den FC Vaduz abgesagt worden?

Das ist so, den Testmatch gegen die Liechtensteiner können wir derzeit nicht austragen.

Sie hofften auf die Wiederaufnahme der Meisterschaft am 4. April. Durch die Verlängerung des Veranstaltungsverbots setzt der Spielbetrieb in der Super League bis am 30. April aus. Was bedeutet das für den FCL?

Wir schauen nach vorne, wir wollen wie die gesamte Swiss Football League auf jeden Fall die Meisterschaft bis im Sommer zu Ende spielen.

Allerdings müsste die Europameisterschaft verschoben werden, damit in den Monaten Mai und Juni die restlichen 13 Meisterschafts- und 3 Cuprunden gespielt werden können.

Wir bräuchten durch die Absage der EM-Endrunde die frei werdende Zeit im Juni und allenfalls Anfang Juli, um die Saison zu beenden.

Auf der anderen Seite wird der Unterbruch des Spielbetriebs seit der letzten Luzerner Ligapartie am 22. Februar beim 1:1 in Thun bis Anfang Mai nicht weniger als zehn Wochen betragen.

Das ist natürlich ein aussergewöhnlich langer Zeitraum ohne Pflichtspiele für unsere und die anderen Mannschaften ausser Basel. Doch wir sind gewillt, diese Saison sowohl in der Meisterschaft wie im Cup zu Ende zu führen. Im Moment geht der Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vor, die Gesundheit der Bevölkerung zählt.

Findet die geplante Sitzung der Swiss Football League mit den 20 Klub-Präsidenten am Montag in Bern wie vorgesehen statt?

Das Treffen werden wir am Montag durchführen, aber die Teilnehmerzahl gemäss den Anweisungen des Bundesamts für Gesundheit reduzieren. Wir dürften etwas über 20 Personen sein, die sich in einem grossen Sitzungszimmer im Stade de Suisse in Bern treffen. Dort werden dann weitere Entscheide getroffen.

Der Bundesrat hat eine Corona-Hilfe von 50 Millionen Franken für Sport und Kultur in Aussicht gestellt. Eine Option für den FCL?

Wir sind dem Bundesrat sicher dankbar für dieses in Aussicht gestellte Darlehen. Am Montag diskutieren wir mit der SFL, ob und wie wir davon Gebrauch machen könnten.

Wie sieht es mit den Rückzahlungen an die Saisonkarteninhaber und Sponsoren aus?

Die Situation stellt sich wie gehabt dar. Wie erwähnt besteht noch immer die Möglichkeit, dass die verbleibenden Heimspiele in der Meisterschaft und dazu im Cup-Viertelfinal gegen YB stattfinden und Einzeltickets sowie Abo-Cards für die Liga ihre Gültigkeit behalten.