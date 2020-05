FCL-Routinier Schwegler zur Abstandsregel im Fussballteam: «Das hat dazu geführt, dass wir sehr distanziert miteinander umgegangen sind» Luzern-Captain Christian Schwegler spricht über den Trainingsstart mit Social Distancing und seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag. Daniel Wyrsch 18.05.2020, 18.49 Uhr

Christian Schwegler (Zweiter von rechts) wahrt beim Trainingsstart des FC Luzern den Abstand zu den Teamkollegen. Von links: Stefan Knezevic, Tsiy William Ndenge und Lucas Alves.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 20. Mai 2020)

Wie hat es sich angefühlt, zum ersten Mal nach 66 Tagen Pause wieder mit der Mannschaft zu trainieren?

Christian Schwegler: Neun Wochen Quarantäne sind eine lange Zeit. Wir sind froh und dankbar, dass wir wieder unserer Arbeit nachgehen dürfen. Mit der Mannschaft. Allein und isoliert zu Hause trainieren, ist eine komplett andere Situation. Fussball ist ein Teamsport, die verschiedenen Bewegungen und Abläufe kann man nur mit Mitspielern trainieren.

Wie haben Sie die Qualität der ersten Übungseinheit empfunden?

Der Unterschied zum eingespielten Trainingsbetrieb ist enorm. Wir haben Rücksicht genommen bei der Premiere, das war eine Low Version. Wir tasten uns an den richtigen Fussball heran, brauchen noch etwas Zeit, bis es wieder wie vorher zur Sache geht.

In Deutschland wird seit dem Wochenende wieder in der 1. und 2. Bundesliga gespielt. In leeren Stadien ohne Zuschauer...

...ich habe am Samstag in der Bundesliga reingeschaut. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, wenn Spiele vor leeren Tribünen ohne Fans stattfinden. Trotzdem war es für mich eine schöne Abwechslung, denn in den vergangenen Wochen und Monaten ist nicht mehr viel Gescheites im TV gekommen. Nur noch Corona war das Thema, es hat nichts anderes mehr gegeben.

Wie haben Sie die mehr als zweimonatige Phase zu Hause verbracht?

Zum einen hatte ich das anspruchsvolle Trainingsprogramm unseres Konditionstrainers zu erfüllen. Auf der anderen Seite konnte ich viel Zeit mit der Familie verbringen. Doch irgendwann ist mir die Decke auf den Kopf gefallen, ich bin froh, dass wir wieder raus auf den Rasen dürfen. Ich hoffe, dass wir uns in Zukunft nicht an Lockdowns gewöhnen müssen.

Wie in der Bundesliga bestehen auch für die Schweizer Clubs strenge Vorgaben bezüglich des Schutzes gegen das Coronavirus. Wie gehen Sie damit um?

Es sind viele Auflagen, doch wir halten uns selbstverständlich daran. Schliesslich haben wir eine Vorbildfunktion. Wir wollen es wie die Deutschen halten, damit der Fokus möglichst bald wieder auf dem Fussball ist.

Ausser bei taktischen und spielerischen Übungen gilt das Social Distancing mit den zwei Metern Abstand. Wie hat sich das am ersten Tag im Team angefühlt?

Das hat dazu geführt, dass wir sehr distanziert miteinander umgegangen sind. Man nickt einander zu, sagt kurz und knapp «Sali». Immerhin können wir uns in der Garderobe, die wir zu dritt teilen, austauschen. Wir Spieler sahen uns lange nicht mehr, darum besteht jetzt viel Gesprächsstoff. Zusammen mit Stefan Knezevic und Marco Burch bin ich in eine der Mannschaftskabinen im Nachwuchstrakt zugeteilt worden.

Was hat sich sonst noch geändert durch die Vorgaben?

Bei der Ankunft im Stadion wird gemessen, ob wir Fieber haben. Dazu müssen wir Fragen zu unserer Gesundheit beantworten. In der Mittagspause dürfen wir nicht gemeinsam im Stadion oder auf dem Gelände des FCL essen. Uns wird empfohlen, am Mittag nach Hause zu gehen.

Wird die Saison in der Super League zu Ende gespielt?

Ich hoffe es. In der Schweiz zögert sich der Entscheid bis zum 29. Mai hinaus, obwohl die Fallzahlen tiefer sind als in Deutschland. Als Spieler fehlt mir ein gemeinsamer Weg der Clubs. Nur mit vereintem Willen können wir wieder spielen. Irgendwann werden wir dieses Virus hinter uns haben. Dann müssen wir die richtigen Erkenntnisse aus dieser Pandemie ziehen.

Sie werden bald 36, Ihr Vertrag läuft am 30. Juni aus. Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Ja, der Vertrag läuft Ende Juni aus. Weil ich zurzeit auch nicht mehr weiss, kann ich mich dazu nicht äussern. Eigeninteressen muss man nach hinten stellen.