FCL-Rückkehrer Filip Ugrinic über seine Zeit als 16-jähriges Toptalent: «Den ganzen Hype realisierte ich gar nicht» Filip Ugrinic ist seit Sommer zurück aus den Niederlanden – und hat beim FCL erste Duftmarken gesetzt. Am Sonntag (16.00) geht’s zu YB. Daniel Wyrsch 23.10.2020, 05.00 Uhr

Filip Ugrinic (vorne) entwickelt sich beim FC Luzern unter Fabio Celestini positiv. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. Oktober 2020)

Beim Treffen mit Filip Ugrinic steht der Entscheid unmittelbar bevor, dass das nächste Heimspiel des FC Luzern vom Sonntag, 1. November, verschoben wird. Sion kann nicht antreten, weil die ganze Profimannschaft nach verschiedenen Coronafällen unter Quarantäne gestellt wurde. Wann der Match nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Für Filip Ugrinic ist es eine Randnotiz. «Das ist im Moment überhaupt nicht wichtig, wann das übernächste Spiel stattfindet», sagt er. «Ich bin sicher, bei uns denken alle Profis so.»

Wichtig ist der nächste Match und Kontrahent. Der heisst Young Boys – und hat die letzten drei Meisterschaften gewonnen. Doch vor den Bernern haben die Luzerner offenbar keine Angst. Dazu später mehr. Befassen wir uns zuerst mit Filip Ugrinic. Der 21-jährige Stadtluzerner mit serbischen Wurzeln ist Anfang Juli aus Emmen in den Niederlanden zurückgekehrt. Dort spielte er leihweise eine Saison in der Ehrendivision.

Allerdings wurde die Meisterschaft Anfang März von der holländischen Regierung wegen Covid-19 vorzeitig beendet. «Das war komisch, als diese Nachricht wie aus dem Nichts auftauchte. Diskussionen gab’s, weil Ajax Amsterdam und Alkmaar punktgleich an der Spitze standen und der Cupfinal nicht ausgetragen wurde, während die meisten anderen europäischen Länder die Saison zu Ende spielten», erzählt Ugrinic.

Obwohl es dem zentralen Mittelfeldspieler beim FC Emmen nicht optimal lief, Ugrinic insgesamt nur 13 Partien in der höchsten Liga und elf Begegnungen (drei Tore) in der Nachwuchsliga absolvierte, ist er mit dem ersten Auslandsabenteuer zufrieden. «Ich wollte eigentlich nicht weg, aber mit dem FCL entschieden wir uns dafür. Damals war es die beste Lösung für mich. Die Zeit in Holland hat mir gutgetan.» Er denkt dabei an den ersten eigenen Haushalt und, dass er erstmals auf eigenen Beinen stand. Ablenkung gab’s in Emmen wenig, er machte «hin und wieder einen Ausflug in den Zoo, der ungewöhnlich gross ist, oder nach Groningen, die Stadt hat viel zu bieten». In den Ausgang sei er nur einmal mit Teamkollegen. «In Emmen konnte ich mich ganz dem Fussball widmen.»

Filip Ugrinic hat Fortschritte gemacht. So tritt er auch auf: Er hat an Persönlichkeit und Selbstbewusstsein gewonnen. Dieser Wandel ist auch auf dem Rasen zu sehen. In vier Spielen hat er einmal getroffen und ein Tor vorbereitet. Wegen Fehlern lässt er sich nicht beirren.

Im letzten Spiel luchste ihm der St.Galler Regisseur Jordi Quintillà im Mittelfeld den Ball ab, anschliessend schoss der Spanier das 2:1 für den Leader. «Anders als wohl vor ein, zwei Jahren gelang mir als Antwort der Treffer zum 2:2-Endstand», sagt Ugrinic. «Ich wollte meinen Fehler zum 1:2 gutmachen, das ist mir gelungen.» Sein erstes Kopfballtor der Karriere sei eine Willensleistung gewesen.

Die mentale Veränderung von Filip Ugrinic hat sicher auch mit Fabio Celestini zu tun: Der FCL-Trainer fordert seine Spieler auf, nach Fehlern den Kopf nicht hängen zu lassen.

Als 16-Jähriger hatte er in der Super League debütiert, galt als Jahrzehnttalent. «Den ganzen Hype realisierte ich gar nicht», sagt Filip Ugrinic im Rückblick. Er sei froh, zurück in einem verstärkten FCL zu sein. «Die Trainingsintensität ist höher als zuvor, es herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf.» Ugrinic vor dem Spiel am Sonntag (16 Uhr) bei YB: «Wir können jeden Gegner bezwingen. Im Moment lügt die Tabelle, wir spielen in Bern auf Sieg.»