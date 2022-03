FCL schöpft Hoffnung auf rettenden Platz 8 – weil GC kriselt

Super League Der FC Luzern schöpft Hoffnung auf den rettenden Platz 8 – weil GC kriselt Während die Formkurve beim FC Luzern nach oben zeigt, steckt Tabellennachbar GC im Tief. Am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) kommt es in der Swisspor-Arena zum Direktduell. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 07.03.2022, 19.01 Uhr

Ganz nüchtern betrachtet muss man weiterhin davon ausgehen, dass der FC Luzern am 26. Mai und 29. Mai die beiden Barragespiele gegen die zweitplatzierte Mannschaft der Challenge League bestreiten muss. Denn die neuntrangierten Luzerner haben auf den rettenden Platz 8 mit den Zürcher Grasshoppers acht Punkte Rückstand. Zudem hat der FCL eine Tordifferenz von minus 20, während GC nur minus 1 Treffer auf dem Konto hat. Das ist quasi ein Zusatzpunkt für den Rekordmeister – der insgesamt 27 Mal den wichtigsten Titel des Landes gewonnen hat.

FCL-Trainer Mario Frick (rechts) kann in der Tabelle nach oben auf den rettenden Rang 8 blicken, nachdem seine Mannschaft am letzten Samstag in Bern mental und körperlich eine Topleistung ablieferte. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 5. März 2022)

Allerdings steckt GC in einem Tief: Die Mannschaft von Giorgio Contini hat die letzten drei Spiele gegen St. Gallen (0:2), Lugano (1:2) und Servette (2:4) verloren. In den sieben Partien der Rückrunde holten die Zürcher lediglich vier Punkte. Der FC Luzern dagegen befindet sich seit fünf Partien im Aufwärtstrend – acht Zähler sammelte die Mannschaft von Mario Frick. Der neue Trainer aus Liechtenstein hat dem Team nach zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt frischen Schwung und Selbstvertrauen gegeben. Frick sagte am Samstagabend nach dem 2:2-Unentschieden beim Noch-Meister YB in Bern:

«Für den Glauben ist dieses Erfolgserlebnis extrem wichtig, hier einen 0:2-Rückstand aufgeholt zu haben.»

Aus schlechter Erfahrung bleibt Frick vorsichtig

Der FCL-Coach meinte zur Bedeutung dieses Prestige-Remis, das im Nachgang den Ausschlag gab, dass YB-Trainer David Wagner seinen Job verlor:

«Das war das perfekte Spiel, um zu Hause gegen GC zu gewinnen.»

Die Begegnung gegen den Tabellennachbar findet am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) in der Swisspor-Arena statt. Auf die Nachfrage, ob er nun daran glaubt, mit dem FCL auf den rettenden Platz 8 zu kommen, entgegnete Frick vorsichtig:

«Das wollte ich mit dieser Aussage nicht sagen. Mir geht es vor allem darum, Lausanne zu distanzieren.»

Hintergrund: Mit Vaduz hatte der Liechtensteiner letzte Saison zwischenzeitlich sechs Zähler Vorsprung auf Sion. Frick verriet am vergangenen Freitag in der Medienkonferenz: «Wir hatten den Fokus etwas verloren und nicht mehr so auf Sion geschaut, sondern auf Platz 7 und 8 geschielt. Das war wohl der entscheidende Fehler.» In der 36. und letzten Runde besiegte Sion zu Hause Basel 4:0, während sein Team beim FC Zürich 1:4 verlor. So überholten die Walliser den FC Vaduz, der mit 36 Punkten abstieg. Das ist die höchste Zahl, die je ein Absteiger aus der Super League schaffte. Sion rettete sich via gewonnener Barrage gegen Thun.

Lausanne und GC haben ähnlichen Abwärtstrend

Der FCL hat im Vergleich zum FC Vaduz den grossen Vorteil, dass in dieser Saison mit dem FC Lausanne-Sport ein Team in der höchsten Liga spielt, das mit zunehmender Dauer der Saison Mühe hat, mit der Konkurrenz mitzuhalten. In der letzten Spielzeit wären die Luzerner mit 19 Punkten nach 25 Runden klar auf dem letzten Rang gewesen – Vaduz und Sion hatten zu diesem Zeitpunkt 23 und 25 Zähler.

Die von Ineos alimentierten Lausanner haben aktuell nur 12 Punkte. Nicht weniger als neunmal in Serie haben die Waadtländer inzwischen verloren. Bei GC sieht die Bilanz nicht derart negativ aus, aber den chinesischen Besitzern muss dennoch zu denken geben, dass aus den letzten acht Ligaspielen nur fünf Punkte gesammelt wurden. Kein Wunder, sieht FCL-Coach Frick doch eine Chance, die Zürcher noch zu überholen:

«Wir haben innerhalb von drei Wochen zwei Direktduelle gegen GC, könnten wir beide gewinnen, wären wir in Tuchfühlung. Das ist unser grosses Ziel.»

Der FC Luzern spielt innerhalb von drei Wochen zweimal gegen GC Zürich Bild: Urs Flüeeler / Keystone (Luzern, 11. September 20221)

Cup-Halbfinal in Lugano am 21. April um 19.45 Uhr Der Cup-Halbfinal zwischen Lugano und Luzern findet am Donnerstag, 21. April, um 19.45 Uhr im Stadion Cornaredo statt. Frick-Team trainiert wieder am Mittwoch um 14.30 Uhr Nach zwei freien Tagen bereitet sich der FCL ab morgen Mittwoch aufs Heimspiel gegen GC vor: Die Einheit beginnt um 14.30 Uhr. Am Donnerstag wird um 10 und 14.30 Uhr trainiert, am Freitag um 10 Uhr. Das Abschlusstraining wird am Samstag im geschlossenen Stadion durchgeführt.

