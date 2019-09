Der FC Luzern gewinnt in der 2. Runde des Schweizer Cups beim FC Wohlen 4:0. Erst in den letzten 15 Minuten erhöhen die Innerschweizer von 2:0 auf 4:0 - und stehen in den Achtelfinals.

FCL setzt sich im Cup am Schluss souverän mit 4:0 gegen Wohlen durch Der FC Luzern gewinnt in der 2. Runde des Schweizer Cups beim FC Wohlen 4:0. Erst in den letzten 15 Minuten erhöhen die Innerschweizer von 2:0 auf 4:0 - und stehen in den Achtelfinals. Daniel Wyrsch

Der Luzerner Ibrahima Ndiaya (rechts) behauptet sich gegen Davide Giampa von Wohlen. Bild: Keystone/Urs Flüeler (Wohlen, 15. September 2019)

Ein Seitenwechsel von Francesco Margiotta bringt den eingewechselten Rechtsverteidiger Otar Kakabadse in eine gute Position und schliesslich zum satten Abschluss: Der Ball landet in der 54. Minute zum 1:0 des FC Luzern im Netz. Damit ist der Bann gebrochen in diesem umkämpften Cupspiel. Denn der Super-League-Verein hat sich lange schwer getan beim viertklassigen FC Wohlen aus der 1. Liga. Die Freiämter präsentieren sich als spielerisch guter und damit unangenehmer Gegner.

Vor allem in der ersten Halbzeit vermögen die Aargauer auch noch kraftmässig mitzuhalten. Thomas Schiavano (1.) mit einem Lupfer und Davide Giampà (20.) mittels Weitschuss sorgen für Torgefahr. Doch Luzern-Goalie Marius Müller ist erneut ein sicherer Rückhalt. Wohlen-Topskorer Giampà (6 Tore in 6 1.-Liga-Spielen dieser Saison) kann Müller nicht bezwingen.

Erstes Profi-Tor für Darian Males

Schliesslich setzen sich aber die Innerschweizer in der zweiten Halbzeit sicher durch. Margiotta schiesst in der 75. Minute auf Vorlage von Captain Pascal Schürpf das 2:0. Und in der 83. Minute köpfelt der generös kämpfende Schürpf eine Cornerflanke von Margiotta zum 3:0 ins Tor. In der Schlussminute setzt der eingewechselte Darian Males (18) noch einen vierten Treffer drauf: Via Pfosten trifft der Jungprofi zum 4:0-Endstand. Es ist das erste Tor von Males bei den Profis.

Die zahlreichen FCL-Fans feiern ihre Spieler. Insgesamt wohnen 3312 Zuschauer diesem stimmungsvollen Cupmatch im Stadion Niedermatten in Wohlen bei.