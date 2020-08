FCL-Spielmacher Lorik Emini: Vom Sorgenkind zum Hoffnungsträger Mittelfeldspieler Lorik Emini ist die Entdeckung des FC Luzern in der abgelaufenen Saison. Dabei stand er beim Tabellensechsten einst als junger Nachwuchsmann vor der Ausmusterung. Daniel Wyrsch 10.08.2020, 05.00 Uhr

Lorik Emini: Trumpf beim Sechstplatzierten FCL. Bild: Urs Flüeler/Key

Selbst der stets positiv gestimmte Lorik Emini war am 21. Juni beim Restart zu Hause gegen Basel überrascht, wie gut er selbst und die ganze Mannschaft gespielt hatten. Beim 2:1-Sieg über den Mitfavoriten auf die Meisterschaft kam der 20-jährige Zuger mit kosovarischen Wurzeln erstmals unter Fabio Celestini zum Einsatz. Notabene auf der wichtigen Position im zentralen Mittelfeld.

Im Trainingslager in Marbella hatte Emini nach gerade mal drei Super-League-Partien unter Thomas Häberli noch bescheiden gemeint, «dass ich glücklich wäre, wenn ich in den nächsten zwei Jahren einen Stammplatz beim FCL erkämpfen könnte». Nach dem Ausrufezeichen gegen den FCB gab er ehrlich zu: «Ich hätte nicht gedacht, so schnell einen Platz in der Startelf zu bekommen.»

Der Rotkreuzer fiel gleich zu Beginn mit einem harten Einsteigen gegen Basel-Captain Taulant Xhaka auf. Dafür sah Emini die gelbe Karte. Er nahm es gelassen, meinte später: «Ich wollte Taulant gleich am Anfang den Tarif durchgeben.» Die aggressive Spielweise ist Programm: In total zwölf Partien sammelte er fünf Verwarnungen, schrammte bisweilen gar an einer gelb-roten Karte vorbei.

Schürpf staunt über selbstbewussten Emini

Der ebenfalls aus dem Kosovo stammende Taulant Xhaka ist Eminis Vorbild. Ein noch grösseres ist dessen Bruder, der 82-fache Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka. «Granit ist mein Vorbild, weil er wie ich als Spezialität gerne Diagonalpässe spielt und präzise Freistossflanken tritt», erklärte Emini.

FCL-Trainer Celestini attestierte dem nur 1,76 Meter grossen und 73 Kilo schweren Mittelfeldmann mit den blond gefärbten Haaren und der Nummer 31 Führungsqualitäten. Eine rare Gabe im Fussball – besonders bei Jungprofis. Der erfahrene Teamkollege Pascal Schürpf, der immerhin beim stolzen FC Basel gross wurde und dort bei den Profis eines zu jener Zeit erfolgreichen Champions-League-Teilnehmers spielte, wundert sich, warum Emini mit dieser Überzeugung gesegnet ist und im Mittelfeld jeden Ball fordert. Der 31-jährige Schürpf im FCL-Podcast: «Von wo hat Lorik nur dieses Selbstvertrauen? Er geht auf den Platz und spielt, als ob er schon 100 Super-League-Partien auf dem Buckel hätte.»

Wegen der Schule beinahe suspendiert

Der Hauptgrund ist zu Hause in der Familie zu suchen. «Vom Vater, der aus dem Kosovo in die Schweiz gekommen war und unten anfing, habe ich viel abgeschaut», erzählte Lorik Emini in Marbella. Heute besitzt das Familienoberhaupt der Eminis eine florierende Firma für Parkettböden und Platten.

Junior Lorik hat inzwischen das KV abgeschlossen. Längere Zeit hatte es allerdings danach ausgesehen, als ob er gar keine Lust hätte auf das berufliche Fähigkeitszeugnis am Ende der Lehre. Von der Leitung der Pilatus-Akademie auf der Allmend sind dem damaligen FCL-Nachwuchsleiter Genesio Colatrella die negativen Kritiken zu Ohren gekommen. Er sprach mit Lorik Emini und musste ihm klarmachen, dass er nicht nur Leistung auf dem Rasen, sondern auch beim Lernen bringen müsse. Dafür hat es nur ein Mittel gegeben, damit der 16-Jährige verstand: Colatrella redete Klartext, sagte ihm, dass er den FC Luzern verlassen müsse, wenn er sich nicht bessert.

Celestini ist dankbar, dass der Youngster für sein Team spielt

Die drohenden Konsequenzen haben Wirkung gezeigt. Emini hatte von da an die gesamte Ausbildung ernst genommen. Genesio Colatrella ist jetzt Assistenzcoach bei den Profis. Er kann sicher sein, dass Lorik Emini ihm heute dankbar ist. Fabio Celestini ist froh, hat er das derzeit leicht verletzte Talent im Team: «Lorik machte es fantastisch, er nützte seine Chance.»