FCL-Sportchef Meyer bestätigt: Topskorer Margiotta befasst sich mit einem möglichen Transfer Dem FC Luzern misslingt der Saisonstart, die zwei Besten werden vermisst: Francesco Margiotta fehlt bei der 1:2-Niederlage in Lugano, weil er mit einem Wechsel nach England liebäugelt. David Zibung versucht, Marius Müller zu ersetzen. Daniel Wyrsch 21.09.2020, 05.00 Uhr

Francesco Margiotta will weg, ein Transfer in die reiche Premier League zu Burnley lockt den Italiener. Bilder: Martin Meienberger/Freshfocus (Niederhasli, 29. August 2020)

Ausgerechnet die zwei wichtigsten Spieler der vergangenen Saison fehlten dem FC Luzern bei dem mit 1:2 verlorenen Auftaktmatch gegen den FC Lugano. Vorne im Sturmzentrum verzichtete FCL-Trainer Fabio Celestini auf Francesco Margiotta. Der 27-jährige Italiener wird in Verbindung mit dem englischen Premier-League-Verein Burnley gebracht. Celestini deutete einen möglichen Abgang aber lediglich an: «Francesco ist aktuell im Kopf nicht mit 120 Prozent bei uns. Wir brauchen Spieler, die alles für den FCL geben, darum ist er heute nicht im Aufgebot.»

Allerdings: Es dürfte so sein, dass Margiotta nicht mehr spielen will, um den bevorstehenden Transfer nicht zu gefährden. Remo Meyer beantwortete gestern die Frage, ob dem FCL mit dem besten Torschützen der Vorsaison wieder eine schwierige Saison bevorsteht – wie zuvor schon mit Blessing Eleke? «Man kann die aktuelle Situation mit Francesco Margiotta nicht mit jener von Blessing Eleke in der letzten Saison vergleichen», meinte der Sportchef.

Sportchef Meyer bestätigt Wechselpläne von Margiotta

Remo Meyer räumte aber ein: «Francesco befasst sich mit einem möglichen Wechsel, das ist richtig. Im Moment gibt es aber kein konkretes Angebot.» Über die Wichtigkeit von Mittelstürmer Margiotta für Luzern gibt es keine zwei Meinungen. «Schaut man sich die Statistik an, dann sieht man seine Bedeutung», so Meyer. In 39 Pflichtspielen in Meisterschaft und Cup schoss er 14 Tore und bereitete zwölf Treffer vor. Der Turiner, der noch einen Vertrag bis 2022 hat, war der Luzerner Topskorer.

Der Sportchef muss sich zwingend nach Alternativen umschauen. Remo Meyer beruhigte, solange das Transferfenster offen sei, könne es immer zu Veränderungen im Kader kommen – «und darauf sind wir vorbereitet».

In ähnlicher Weise beruhigte Remo Meyer, wenn es um Bedenken wegen des geplanten bevorstehenden Umbruchs des Kaders geht. Schliesslich wünscht sich Fabio Celestini neben dem ersten Debütanten Louis Schaub (leihweise von Köln) noch fünf weitere Verstärkungen bis das Transferfenster am 12. Oktober schliesst. Ein halbes Dutzend Zuzüge, das wäre mehr als die Hälfte einer Elf. Remo Meyer:

«Es wird nicht die Hälfte der Mannschaft ausgewechselt. Im Übrigen ist das überall so, wir sitzen alle im gleichen Boot. Die sportlichen Leitungen müssen sich auf alle Eventualitäten vorbereiten.»

Zibung kann nach langer Pause Müller nicht vollständig ersetzen

Neben Francesco Margiotta ganz vorne, gab es beim FC Luzern gegen den FC Lugano ganz hinten eine Mutation. Im Tor musste der 27-jährige Marius Müller passen. Der überragende deutsche Goalie hatte in der letzten Spielzeit 35 von 36 Spielen bestritten, im Cornaredo stand David Zibung an seiner Stelle zwischen den Luzerner Pfosten. Hintergrund: Marius Müller war in der Nacht auf Samstag Vater eines gesunden Sohnes geworden.

David Zibung erzählte nach dem Match, dass er während der Woche in engem Kontakt mit der Familie Müller gestanden war. «Mein Einsatz gegen Lugano zeichnete sich ab. Ich konnte mich darauf vorbereiten», sagte der langjährige FCL-Torhüter. Er hatte mehr als ein Jahr und drei Monate kein Pflichtspiel – zuletzt Ende Mai 2019 eine 0:4-Niederlage in Bern gegen YB – bestritten. Selbst für einen Routinier wie ihn, der in total 17 Profijahren für Blau-Weiss über 500 Partien absolvierte, war das Comeback aufregend. War’s ähnlich wie einst als junger Keeper? «Es fühlte sich so an», gab er ehrlich zu.

Nach der Niederlage wirkte David Zibung nachdenklich und unruhig. «Ich wollte Marius Müller erfolgreich ersetzen.» Das ist dem FCL-Urgestein nicht vollständig gelungen. Bei der 1:0-Führung der Tessiner muss er eine Teilschuld auf sich nehmen. «Ich weiss nicht, ob ich in der richtigen Position gewesen bin.» Der Weitschuss war haltbar, doch Zibung war nicht schuld an der Auftaktniederlage. Dafür war die Gegenwehr seiner Vorderleute in der ersten Halbzeit zu schwach. Das viel zu offen in einem 4-3-3-System spielende Team von Celestini gab den schnell kombinierenden, im Umschaltspiel starken Luganesi von Maurizio Jacobacci grosszügig Raum und Zeit.

David Zibung will nach seinem Comeback in Lugano wieder in den Hintergrund. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lugano, 19. September 2020)

Bald 37-jährig und in der Goalietrainer-Ausbildung

David Zibung: «Ich bin froh, dass Marius am nächsten Sonntag im Heimspiel gegen Lausanne wieder spielt. Er ist klar der bessere Goalie im aktuellen Stadium unserer Karrieren.» Im Januar werde er 37, stellte er fest. Nebenbei widmet er sich der Ausbildung von drei U15-Torhütern, letzte Woche nahm er von Montag bis Mittwoch an einem Goalietrainerkurs in Magglingen teil. «Diese Ausbildung ist Teil meines Vertrags.» Die letztjährige Nummer 2, Simon Enzler (22), ist leihweise in Aarau.

Lugano – Luzern 2:1 (2:0)

1000 Zuschauer. – SR Schärer.

Tore: 20. Gerndt 1:0. 32. Bottani (Sabbatini) 2:0. 92. Covilo (Eigentor) 2:1.

Lugano: Osigwe; Kecskes, Maric, Daprelà; Lovric (83. Covilo); Lavanchy, Custodio (91. Guidotti), Sabbatini, Guerrero; Bottani (66. Lungoyi); Gerndt (83. Holender).

Luzern: Zibung; Schulz, Lucas, Knezevic, Sidler; Emini (59. Ndenge), Ugrinic (59. Kakabadse), Voca (74. Schaub); Ndiaye, Schürpf, Marleku (46. Lang).

Bemerkungen: Lugano ohne Baumann und Macek (beide verletzt), Luzern ohne Müller (wurde Vater), Binous, Burch, Bürki, Grether, Owusu und Schwegler (alle verletzt). 69. Platzverweis Lungoyi (Tätlichkeit). Verwarnungen: 5. Voca (Foul). 30. Custodio (Foul). 55. Guerrero (Foul). 78. Gerndt (Foul).