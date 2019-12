FCL-Sportchef Meyer verteidigt sich: «Ich war immer ehrlich»

FCL-Präsident Remo Meyer beurteilte seine persönliche Leistung als Sportchef trotz zwei Trainerentlassungen im laufenden Kalenderjahr mit den Worten: «Ich bin zufrieden, weil ich grundsätzlich immer meinen Weg gegangen bin.» Wie sieht sein Vorgesetzter, Präsident und CEO Philipp Studhalter, die Arbeit des sportlichen Leiters? «Im Verwaltungsrat beurteilen wir die Leistung sehr positiv. Die Transfereinnahmen sind nur die eine Seite, ich darf behaupten, dass der FCL überhaupt wohl noch selten auf so einem starken sportlichen Fundament gestanden ist wie jetzt. Remo Meyer hat die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und sportlichem Erfolg bislang stets gut hinbekommen.»

Allerdings hatte Studhalter zuvor in seinem ersten Statement an der Medienkonferenz gesagt: «Remo Meyer geniesst sowohl vom Verwaltungsrat als auch von den Aktionären das vollste Vertrauen für den Moment beim FCL.» Achtung: Wenn der Präsident «für den Moment» in diese Aussage einfügte, dann ist das Vertrauen in den Sportchef gewiss nicht von unendlicher Dauer.

Muss der nächste Trainer von Meyer Erfolg haben – oder bildlich gefragt: Muss die nächste Patrone sitzen? Studhalter wollte auf diese Frage auf dem Podium keine konkrete Antwort geben. Später in einem Interview mit einem TV-Sender sagte er: «Schaut man die Tabelle an, sind wir in einer sehr schwierigen Lage. Jetzt muss es funktionieren.» Der neue Trainer muss das Team aus der Abstiegsgefahr führen. Studhalter erklärte, dass Bernhard Heusler der Berater des Verwaltungsrats sei – und nicht ins Tagesgeschäft eingreife. «Wenn wir Fragen haben, steht er uns zur Verfügung. Für die Trainersuche ist Remo Meyer zuständig.»

Die Trainersuche laufe seit Sonntag um 24 Uhr, erklärte der Sportchef. Meyer will den neuen Trainer spätestens Anfang Januar präsentieren. Am 3. Januar startet die Vorbereitung. «Eine Schweizer Lösung wäre sehr positiv. Sicher sollte er mit der Liga vertraut sein», so Meyer. Bruno Berner passt trotz seinem Bekenntnis zum SC Kriens. Berner sagte am Montag, er habe keine Anfrage erhalten. Kandidaten dürften ebenfalls Fabio Celestini, Stéphane Henchoz, Urs Meier und Boris Smiljanic sowie Ex-FCB-Coach Heiko Vogel sein. (dw)