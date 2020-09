Interview FCL-Sportchef Remo Meyer stellt ein für allemal klar: «Späte Transfers sind keine Taktik» Wenige Tage vor dem Saisonstart am Samstag (19.00 Uhr) in Lugano spricht der Luzerner Sportchef Remo Meyer (39) über die Profile neuer Stürmer und Fabio Celestini. Daniel Wyrsch 17.09.2020, 05.00 Uhr

FCL-Sportchef Remo Meyer hat am Mittwochabend mit Louis Schaub den ersten neuen Spieler präsentiert: «Wir geben uns Mühe, in den nächsten zwei, drei Wochen die Transfers zu tätigen.» Bild: Urs Flüeler/Keystone (27. Juni 2020)

Valentin Stocker verlängerte am Dienstag seinen Vertrag beim FC Basel bis 2023. Hat der FCB damit dem FCL gezeigt, dass er immer noch deutlich potenter ist? Sie hätten den Krienser Stocker doch sehr gern nach Luzern geholt?

Remo Meyer: Ich äussere mich öffentlich nicht zu Namen, die nicht bei uns unter Vertrag stehen. Wir sind mehrgleisig unterwegs auf der Suche nach neuen Spielern, reden innerhalb des FC Luzern über Namen und Profile von Spielern, die zu uns passen könnten.

Wie wichtig sind die zirka 2,5 Millionen Euro aus dem Verkauf von Darian Males an Inter Mailand für Ihr Einkaufsbudget?

Natürlich sind Transfereinnahmen wichtig für den FC Luzern, aber einen direkten Einfluss auf mein Budget haben diese nicht. Ab 1. Oktober dürfen wir wieder mehr Zuschauer in die Swisspor-Arena lassen, das sind ebenfalls wichtige Einnahmen. Wir werden weiterhin vernünftig unterwegs sein, wollen das Optimum aus den Möglichkeiten herausholen.

Auf der neuen Kontingentsliste fehlen neben dem Abgang Males auch noch Christian Schwegler und Otar Kakabadse. Captain Schwegler ist verletzt, steht der Georgier Kakabadse vor dem Absprung?

Wir könnten Otar Kakabadse noch immer nachmelden, es finden seit längerem Gespräche mit ihm statt. Es könnte also noch zu einem Wechsel kommen.

Hat Otar Kakabaze noch eine Zukunft beim FCL?

Sind Sie froh, dass Blessing Eleke seit Mitte August und seinem Transfer in Belgiens oberste Liga zu Beerschot von der Lohnliste ist?

Blessing und wir hatten uns über seine sportlich sehr erfolgreiche erste Saison gefreut. In der vergangenen Spielzeit gab es jedoch grosse Schwierigkeiten, er war unzufrieden und wir natürlich auch. Die Trennung erfolgte auf beidseitigen Wunsch.

Den schnellen und ballgewandten Flügel Ryder Matos hätten Sie gern behalten. Konnte der FCL den Brasilianer nicht noch einmal leihen, weil die finanziellen Vorstellungen in der Serie A bei Udinese ganz andere sind?

Es ist eine Kombination aus verschiedenen Gründen. Wir kennen den Spieler gut, im Angriff haben wir uns noch nicht verstärkt. Ryder bleibt für uns ein Bekannter, aber eher denken wir im Moment an andere Spieler.

Mit Stocker klappte es nicht, mit Kevin Bua und Pajtim Kasami sind andere Angreifer mit einem ähnlichen Standing vereinslos. Könnten sie den FCL verstärken?

Wie gesagt: Wir wollen uns noch mit neuen Spielern verstärken. Wir haben klare Vorstellungen über deren Profil. Über Namen rede ich nicht, bevor ein Profi bei uns unterschrieben hat.

Das gilt sicher auch für Yvan Alounga vom FC Aarau. Darum lautet meine Frage: Welche Spielerprofile suchen Sie denn für den Angriff?

Wir hatten vorne mit dem Stossstürmer Blessing Eleke sowie Mittelstürmer Shkelqim «Mimi» Demhasaj und den variabel einsetzbaren Darian Males und Ryder Matos vier Abgänge. Wir suchen zwei, drei offensive Spieler, die variabel sind am Flügel oder im offensiven Mittelfeld – so, wie wir Males und Matos spielen lassen konnten.

Fabio Celestini verlangt sechs neue Spieler; je zwei für die Abwehr, das Mittelfeld und den Sturm. Ist er mit dieser Forderung von sich aus vorgeprescht?

Wir stehen miteinander in einem guten und intensiven Austausch. Ich gehe nicht von einer bestimmten Anzahl neuer Spieler aus. Wir wollen uns gemäss unserer Möglichkeiten verstärken.

Zu seinem Verhältnis zu Celestini sagt Meyer: «Wir schätzen uns sehr.» Martin Meienberger/Freshfocus (Thun, 13. September 2020)

Auffällig ist, dass die Transfers des FC Luzern meistens erst in der letzten Woche der Transferperiode gemacht werden. Ich nehme an, dass diese Praxis mit dem im Vergleich zu anderen kleinen Budget zu tun hat. Richtig?

Selbstverständlich ist es nicht das Ziel, bis am Schluss zu warten. Ich kann Ihnen versprechen: Späte Transfers sind keine Taktik. (schmunzelt) Ich hätte auch Freude, wenn wir früher abschliessen könnten. Am nächsten Samstag geht für uns in Lugano die Meisterschaft bereits wieder los. Das Transferfenster ist dieses Jahr bis am 12. Oktober offen, das ist noch aussergewöhnlicher als in anderen Jahren. Wir geben uns Mühe, in den nächsten zwei, drei Wochen die Transfers zu tätigen.

Vor dem letzten Saisonspiel gaben Sie bekannt, mit Fabio Celestini vorzeitig über 2021 hinaus zu verlängern. Dann kam Celestinis Basel-Flirt dazwischen. Warum dauert es mit der Verlängerung?

Dass wir sehr zufrieden sind mit ihm, habe ich nach der Saison kommuniziert. Wir schätzen uns sehr, verfolgen die gleichen Ziele. An der Harmonie zwischen dem Trainer und mir hat sich nichts geändert. Für Wasserstandsmeldungen bin ich nicht zu haben. Wir kommunizieren, wenn es so weit ist.

Hand aufs Herz, wollen Sie den Vertrag mit Fabio Celestini immer noch verlängern?

Wie gesagt: Es herrschen gute Vorzeichen, wir arbeiten daran.

Bis auf den am Mittwochabend präsentierten Louis Schaub und die Rückkehr von Filip Ugrinic aus den Niederlanden haben Sie noch keinen Zuzug getätigt. Obwohl Sie mehr wissen zu bevorstehenden Verpflichtungen: Ist es unter diesen Umständen auch für Sie nicht einfach, ein Saisonziel zu benennen?

Das ist in der Tat auch für mich nicht leicht, denn ich weiss nicht mit abschliessender Sicherheit, wer noch zu uns stösst. Wenn ich die Liga anschaue, dann steht von der Qualität der Kader her fest: YB und auch Basel sind immer noch klar vorne. Der Rest bildet quasi eine Achterliga. Es ist brutal viel möglich, wird aber extrem eng. Es kommt konkret darauf an, wer uns noch verstärkt.

Haben Sie ein Rangziel?

Ein solches kann ich jetzt nicht herausgeben, das ist zu früh. Das Transferfenster schliesst am 12. Oktober, das ist der Stichtag. Schön wäre, vorne hinter YB und Basel eine Rolle zu spielen.

Freiburg-Goalie Mark Flekken fällt verletzt sechs bis acht Wochen aus. Müssen Sie um Marius Müller bangen?

Ich gehe fest davon aus, dass Marius hier in Luzern bleibt. Er ist ein ganz wichtiger Eckpfeiler des Teams, ein Leistungsträger mit starker Persönlichkeit.