FCL-Sportchef Remo Meyer über die Leistung und schwache Punkteausbeute: «Das ist sicher zu wenig» Der FC Luzern wartet nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Vaduz weiter auf den ersten Sieg. Liegt’s an den Neuen oder an der Spielidee? Daniel Wyrsch 23.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luzern mit Ibrahima Ndiaye (vorne rechts) stolpert auch über die Hürde Vaduz mit Fuad Rahimi. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 21. November 2020)

Je nach Zählweise belegt der FC Luzern nach dem 1:1 gegen den punktgleichen FC Vaduz den letzten Tabellenplatz. Dort unten standen die Innerschweizer zuletzt Ende November 2017, da war Sportchef Remo Meyer sechs Monate im Amt. Markus Babbel dirigierte beim FCL an der Seitenlinie, bevor er Anfang Januar 2018 nach Kritik an der Führung das Trainerbüro räumen musste.

Der aus dem Luzerner Hinterland stammende Remo Meyer ist noch immer Sportchef. Seit dreieinhalb Jahren, das ist für den Klub eine Art Rekord, ganz sicher seit der FCL Ende Juli 2011 in das neue Stadion eingezogen ist. Heinz Hermann und Rolf Fringer blieben beide nicht länger als zwölf Monate im Amt, Alex Frei brachte es immerhin auf ein Jahr und acht Monate.

Sportchef Remo Meyer (rechts) und Trainer Fabio Celestini beim Saisonstart im Gespräch.



Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 19. August 2020)

Hört man auf die Kritiker in und um die Swisspor-Arena, dann hat Remo Meyer seine lange unumstrittene Position inzwischen verloren. Der kürzlich 40 Jahre alt gewordene Ex-Profi soll vor schwierigen Wochen stehen. Das hat zum einen mit dem kapitalen Fehlstart in die Saison zu tun. Nur drei Punkte aus den ersten sieben Spielen sind nicht nur eine enttäuschende, sondern ebenso eine alarmierende Ausbeute. Der FCL hat es am Samstag fertiggebracht, nicht einmal den vom Etat her (4,5 Millionen Franken) schwächsten Super-League-Konkurrenten zu besiegen. Die Luzerner (Budget sieben Millionen Franken) offenbarten beim Heimremis gegen Vaduz wie in den vorangegangenen zwei Partien spielerische Probleme. Dabei hatten die zerstrittenen Klubeigentümer Bernhard Alpstaeg, Samih Sawiris und Co. im Frühling grünes Licht für Investitionen in einen Kaderumbruch gegeben.

Dazu hatte nach Jonas Omlin (2018 zu Basel) und Ruben Vargas (2019 zu Augsburg) mit Darian Males (zu Inter Mailand, leihweise bei Genua) erneut ein Spielerverkauf eines Eigengewächses eine stolze Ablösesumme in die Klubkasse gespült. Man spricht inklusive Bonus von 3,5 Millionen Franken.

Transferausgaben von mehr als zwei Millionen Franken

Meyer durfte mehr als zwei Millionen Franken reinvestieren. Er hat dafür Samuel Alabi von Ashdod in Israel für eine Million Franken, Yvan Alounga von Aarau für 500000 Franken plus Bonus, Dejan Sorgic von Auxerre für 200000 Franken sowie Varol Tasar von Servette mit Kaufoption von 400000 Franken (Ende Saison fällig)gekauft. Ablösefrei kamen der klublose Martin Frydek und Alex Carbonell von Valencia. Louis Schaub ist ausgeliehen von Köln mit einer Kaufoption.

Das Problem von Meyer ist, dass von den Neuen bisher nur Mittelstürmer Dejan Sorgic mit zwei Toren zufriedenstellend funktionierte, Alabi oft angeschlagen ist und kaum spielte, Tasar in Zürich mit einem fatalen Fehlpass die 0:2-Niederlage einleitete, Carbonell gegen Vaduz Rot sah und einzig gegen St.Gallen überzeugte, Frydek gegen Vaduz den Penalty zum späten Ausgleich verursachte und Schaub nach erfreulichem Start in den letzten drei Partien nicht auf Touren kam.

Der Sportchef erkennt fussballerisches Verbesserungspotenzial

Wer ist daran schuld? Im Misserfolg trifft es zuerst meist den Coach. Liegt’s an Fabio Celestini, der in den letzten 15 Ligapartien nur einmal gewann und mit dessen Spielidee man pro Match zwei Gegentore kassierte? Zur Punkteausbeute und Tabellenlage sagt Meyer: «Das ist sicher zu wenig. Offensiv haben wir Luft nach oben – und wir brauchen ein Erfolgserlebnis.» Über den getätigten Umbruch findet Meyer: «Das Kader ist sicher in Ordnung.» Das hat Celestini bislang stets bestätigt: «Die neuen Spieler sind gut.»

In den nächsten drei Partien muss der FCL endlich richtig punkten, doch auswärts gegen Servette sowie zu Hause gegen Sion und Meister YB wird es kaum einfacher zu siegen als gegen Vaduz. Celestini wäre nach René Weiler und Thomas Häberli der dritte Coach, den Meyer innerhalb von weniger als zwei Jahren freistellen würde. Wahrlich kein Ruhmesblatt für einen Sportchef, der diese Trainer verpflichtet hatte. Noch ist es nicht so weit. Aber der Druck wächst, das Team muss Zählbares holen, endlich zu siegen beginnen.