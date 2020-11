FCL-Stadionmanager Daniel Böbner vor dem entscheidenden Länderspiel in Luzern: «Ich bin der Troubleshooter» Daniel Böbner sorgt dafür, dass am Dienstag (20.45 Uhr, SRF 2) beim Gastspiel des Schweizer Nationalteams in der Swisspor-Arena alles rund läuft. Daniel Wyrsch 17.11.2020, 05.00 Uhr

Fast auf den Tag zwei Jahre ist es her, da hatte die Schweizer Nationalmannschaft in der Swisspor-Arena Belgien 5:2 besiegt. Am 18. November 2018 feierte die Mannschaft von Vladimir Petkovic in Luzern den Prestigeerfolg. FCL-Stadionmanager Daniel Böbner erinnert sich an diesen denkwürdigen Herbstabend vor 16 000 Zuschauern: «Die Stimmung im ausverkauften Stadion war grandios. Alles hatte gepasst, der Spielverlauf mit vielen Toren, die begeisterten Fans und für uns ganz wichtig: die Organisation. Der Event machte alle Schweizer happy.»

Daniel Böbner: «Die Swisspor-Arena wird trostlos leer sein.» Pius Amrein (Luzern, 16. November 2020)

Mit dem Erfolg gegen die Nummer 1 im Fifa-Ranking holte sich die Schweiz den Gruppensieg in der Nations League. Am Dienstag (20.45 Uhr, SRF 2) muss das Nationalteam im letzten Gruppenspiel die Mannschaft von Andrej Schewtschenko aus der Ukraine besiegen, um in der Liga A zu bleiben.

Nur 302 Personen sind vor Ort

Doch nicht nur die sportliche Ausgangslage ist eine andere als vor 24 Monaten, auch die Rahmenbedingungen haben sich massiv verändert. «Die Swisspor-Arena wird trostlos leer sein, wenn die Schweiz gegen die Ukraine antritt», sagt Daniel Böbner. Trotzdem sei die Anzahl der Leute im Stadion der markanteste Unterschied. 302 Personen sind es total, Spieler und Staff beider Mannschaften eingerechnet. Zu tun gibt es für den Stadionmanager und seine 18 Mitarbeiter vom FC Luzern auch ohne Fans genug. Zwei Monate vor dem Match begann die Arbeit mit dem Grobkonzept. Die Sicherheitsbestimmungen in Zeiten von Covid-19 sind umfassend. Mit Brendon Tomasson musste der FC Luzern neu einen Hygiene-Offizier stellen. Dieser, Böbner, der Matchmanager des SFV und der Venue-Manager der Uefa sind die Hauptorganisatoren des Länderspiels.

Die 19 Personen des FCL wurden am Samstag auf Corona getestet. Alle waren negativ und sind für die Organisation rund ums Spiel eingesetzt worden. Während unserem 30-minütigen Gespräch mit Böbner am Montag hat dessen Handy immer wieder geklingelt. Zudem wurde er von diversen Leuten direkt unterbrochen. Wie fühlt sich der Stadionmanager, findet in «seiner» Arena ein Länderspiel statt? «Ich bin der Troubleshooter, wenn der Event läuft», antwortet der 50-Jährige. Böbner hat mit seiner Crew ein klares Ziel: «Wir wollen alle Voraussetzungen schaffen, damit die Nati bei optimalen Bedingungen spielen kann. Bis jetzt ist uns das gelungen.»

Der Stadionmanager der Swisspor-Arena: Daniel Böbner.

Medienkonferenz via Zoom

Übrigens gelten die strengen Schutzauflagen des Kantons und der Uefa nicht nur für die Mitarbeiter, sondern natürlich auch für die Spieler und Staffmitglieder. Die kommen ebenfalls nur mit einem negativen Testergebnis und nach dem Fiebermessen ins Stadion. Die Abstände müssen eingehalten, Masken getragen werden. «In meiner Funktion hatte ich immerhin Gelegenheit, mich kurz mit Ruben Vargas und Pajtim Kasami auszutauschen», erzählt Böbner. 50 Journalisten sitzen nach dem Spiel im VIP-Bereich, befragen via Zoom die Trainer, die im Mediencenter sein werden. Die Medienleute aus der Ukraine blieben in der Heimat, sie werden via Zoom zugeschaltet.