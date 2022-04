FC Luzern Ex-Stürmer Mario Frick fühlt mit seinen Angreifern beim FCL mit: «In einem Stürmerleben hängt extrem viel von der Psyche ab» Wenn der FC Luzern am Sonntag (14.15 Uhr) im Heimspiel gegen Lugano siegen will, braucht er wahrscheinlich wieder Stürmertore. Die Innerschweizer streben gegen die Tessiner ihren insgesamt fünften Vollerfolg der Saison an. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Sie wollen auch nach dem Spiel gegen Lugano jubeln (von links): Die Stürmer Nikola Cumic und Marko Kvasina sowie Torhüter Marius Müller mit seinem Sohn Levi Romeo. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. März 2022)

Erst vier Siege hat der FC Luzern in dieser Saison errungen. Um in den verbleibenden neun Spielen die vorletzte Tabellenposition zu verlassen, und den rettenden Platz 8 zu erreichen, braucht es unter Mario Frick weitere Vollerfolge. Drei hat der Liechtensteiner mit den Innerschweizern in der Super League bisher gefeiert. Am Sonntag ist der viertrangierte FC Lugano in der Swisspor-Arena zu Gast. Um gegen die Tessiner erfolgreich zu sein, brauchen die Luzerner im Normalfall Stürmertore.

Nur bei einem der vier Saisonsiege kam der FCL ohne Treffer der Angreifer aus. Das war im letzten Heimspiel am 13. März gegen die Grasshoppers: GC-Offensivmann Léo Bonatini hatte bereits in der 2. Minute mit einem Eigentor für den 1:0-Endstand gesorgt. Bei den weiteren drei Vollerfolgen waren durchs Band FCL-Stürmertreffer für die je drei Punkte ausschlaggebend: Winter-Neuzugang Asumah Abubakar schoss beim 1:0-Heimsieg gegen Sion und dem 2:1-Erfolg in Lausanne die Treffer für sein Team. Und schon beim einzigen Hinrundensieg – noch unter Ex-Coach Fabio Celestini – markierten die Stürmer Dejan Sorgic und Ibrahima Ndiaye beide Tore zum 2:0-Heimerfolg über St. Gallen.

In der Torschützenliste kein Luzerner vorne dabei

Jedoch ragt keiner der FCL-Stürmer im Torschützenklassement heraus. Auf dem 13. Rang mit anderen steht als erster Abubakar, der je drei Tore für Lugano und Luzern geschossen hat. Der lauf- und spielstarke Ex-Krienser ist aber auch keine Tormaschine.

Mario Frick redete nach dem Testspiel gegen Schaffhausen (4:1) seine Angreifer stark:

«Wir haben sehr gute Stürmer, müssen jetzt etwas Geduld mit ihnen haben. So lange wir Chancen besitzen, mache ich mir keine Sorgen.»

Allerdings ist sich der Luzern-Trainer bewusst:

«Es geht darum, effizienter zu werden.»

FCL-Trainer Mario Frick hofft, dass er am Sonntag im Heimspiel gegen Lugano nicht wie zuletzt bei der 2:3-Niederlage in St. Gallen den verpassten Chancen seiner Stürmer nachtrauern muss. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen, 19. März 2022)

Bei einem Augenschein am Training vom Donnerstag wurde einmal mehr bewusst, dass Pascal Schürpf dem FCL-Offensivspiel fehlt. Der 32-jährige Stürmer lief auf der Bahn im Leichtathletikstadion neben einem Betreuer intensive Runden. Es hat den Anschein, dass sein linkes Knie den Belastungen wieder standhält.

Vor dem Heimspiel gegen Lugano machen wir den Formcheck der blau-weissen Stürmer, die Frick zur Verfügung stehen:

Asumah Abubakar: Der Mann aus Ghana mit portugiesischem Pass ist in der Doppelspitze gesetzt. Drei Tore in neun FCL-Einsätzen sprechen für ihn. Die Schulterverletzung aus dem GC-Match sollte den 24-Jährigen gegen den Ex-Klub Lugano nicht an einer Topleistung hindern.

Der Mann aus Ghana mit portugiesischem Pass ist in der Doppelspitze gesetzt. Drei Tore in neun FCL-Einsätzen sprechen für ihn. Die Schulterverletzung aus dem GC-Match sollte den 24-Jährigen gegen den Ex-Klub Lugano nicht an einer Topleistung hindern. Marko Kvasina: Zurück von einer Bänderverletzung, hat er im Training die Flanken seiner Mitspieler als Bester verwertet. Der 25-jährige Österreicher, Leihprofi des KV Oostende aus Belgien, hat in fünf Spielen erst einmal getroffen. Vielleicht bekommt der 1,95-Meter-Hüne am Sonntag eine neue Chance.

Zurück von einer Bänderverletzung, hat er im Training die Flanken seiner Mitspieler als Bester verwertet. Der 25-jährige Österreicher, Leihprofi des KV Oostende aus Belgien, hat in fünf Spielen erst einmal getroffen. Vielleicht bekommt der 1,95-Meter-Hüne am Sonntag eine neue Chance. Nikola Cumic: Mit 1,78 Meter ist der 23-jährige Serbe im Vergleich zu Kvasina ein kleiner Spieler. In 17 Spielen hat Cumic nur drei Treffer erzielt, zuletzt in St. Gallen hatte er die Chance auf seinen ersten Doppelpack. Er vergab, der Leihstürmer von Olympiakos Piräus erwies sich bis dato als wenig zielsicher.

Mit 1,78 Meter ist der 23-jährige Serbe im Vergleich zu Kvasina ein kleiner Spieler. In 17 Spielen hat Cumic nur drei Treffer erzielt, zuletzt in St. Gallen hatte er die Chance auf seinen ersten Doppelpack. Er vergab, der Leihstürmer von Olympiakos Piräus erwies sich bis dato als wenig zielsicher. Dejan Sorgic: Gleiches ist vom 32-Jährigen aus Unterägeri zu sagen. Letzte Saison noch mit 13 Mouchen, hat er seinen dritten und letzten Treffer dieser Spielzeit am 21. November in Lugano geschossen – eventuell ein gutes Omen für den Match von übermorgen gegen die Tessiner.

Gleiches ist vom 32-Jährigen aus Unterägeri zu sagen. Letzte Saison noch mit 13 Mouchen, hat er seinen dritten und letzten Treffer dieser Spielzeit am 21. November in Lugano geschossen – eventuell ein gutes Omen für den Match von übermorgen gegen die Tessiner. Ibrahima Ndiaye: Vielleicht trägt die Lösung der Sturmprobleme seinen Namen: Im Testkick gegen Schaffhausen schnürte er einen Doppelpack. Der 23-jährige Senegalese hatte schon unter Celestini zuerst hartes Brot gegessen, ehe er ihn mit vier Toren quasi zum ersten Cupsieg des FC Luzern seit 29 Jahren schoss. «Ibra» – bisher mit drei Saisontoren – verdient auch unter Frick echte, längere Einsatzchancen.

Der senegalesische FCL-Angreifer Ibrahima Ndiaye schoss im Testspiel vom vergangenen Freitag gegen Schaffhausen zwei Tore. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. März 2022)

Frick war früher selbst Angreifer, er weiss: «Während einem Stürmerleben hängt extrem viel von der Psyche ab.» Coach und Staff tun ihr Bestes, damit das Team öfter trifft. Auch mit positivem Denken: «Es kommt gut, davon bin ich überzeugt.»

«Mülli»-Sprüche – und ein Wiedersehen mit Loîc Jacot Positive Nachrichten von den FCL-Goalies: Marius Müller klopft im Training wie gewohnt Sprüche. Den Humor des Deutschen versteht Marko Kvasina zwar noch nicht wie «Mülli»-Kumpel Pascal Schürpf, aber er ist auf dem Weg dazu. Müller ruft im zweiten Versuch Kvasina zu: «Stark, wie du getroffen hast.» Unmissverständlich ein Lob für den Österreich-Kroaten. Vaso Vasic ist nach einer Handverletzung zurück. Und als dritter Torwart trainiert am Donnerstag nicht Rückkehrer Raphael Radtke mit den Profis, sondern Loîc Jacot. Der 22-jährige Neuenburger spielt als Leihgoalie in dieser Saison beim FC Wohlen, dem 1.-Liga-Leader mit Ex-FCL-Trainer Ryszard «Koko» Komornicki. Jacot gehört aber immer noch dem FC Luzern.

