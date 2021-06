CHALLENGE-LEAGUE-FUSSBALL FCL-Talent Lang wechselt nach Kriens Der SC Kriens startet am Mittwochnachmittag ins Vorbereitungstraining – noch ohne neuen Trainer. Turi Bucher 15.06.2021, 18.10 Uhr

Vom FCL an den SC Kriens ausgeliehen: Lino Lang. Bild: Freshfocus (Luzern, 31. Juli 2020)

Am Dienstag war im Kleinfeld für die Krienser Challenge-League-Profis Materialausgabe, am Mittwoch wird in die bereits vierte Saison seit dem Aufstieg in die zweithöchste Schweizer Liga gestartet: und zwar mit dem ersten Vorbereitungstraining. Noch nicht mit dabei ist der neue Trainer, der Nachfolger von Bruno Berner. Interimistisch leitet Erich Föllmi die Übungen. Föllmi war in den vergangenen Jahren beim SCK sporadisch und unter anderem als Motivations- coach tätig.

Folgende Spieler sind (bis jetzt) neu dabei: Lino Lang, Elis Isufi und Joschua Neuenschwander. Lang kommt vom FC Luzern. Der 21-Jährige spielte in allen Nachwuchsmannschaften des Team Innerschweiz und kam im letzten Sommer zu seinem ersten Super-League-Einsatz beim FCL. Der Mittelfeldspieler hatte letzte Saison sechs Einsätze beim FC Luzern und ist ausgeliehen. Kriens-Sportchef Bruno Galliker sagt: «Lino ersetzt bei uns im Mittelfeld Dario Ulrich, der ja nach Vaduz wechselte. Lino Lang hat beim FCL auf sich aufmerksam gemacht, jetzt ist die Zeit da, in der er sich im Profifussball beweisen soll.»

Isufi vom FC Basel verteidigt neu für den SCK

Elis Isufi (21) kommt vom FC Basel nach Kriens. Innenverteidiger Isufi debütierte ebenfalls im Sommer 2020 in der Super League und absolvierte insgesamt sechs Ernstkämpfe für den FCB. «Mit Elis schliessen wir die Lücke, die durch den Abgang von Liridon Berisha entstanden ist», erklärt Galliker.

Ausserdem haben die Krienser diese Woche Torhüter Joschua Neuenschwander (20) verpflichtet. Er gehörte in der vergangenen Saison zum Kader von Schweizer Meister Young Boys und kam im letzten YB-Saisonspiel zum Einsatz. Neuenschwander spielte in der Saison 2019/20 leihweise in der Promotion League beim FC Köniz.

Neben Marijan Urtic und Diogo Costa haben unterdessen auch Torhüter Pascal Brügger, Verteidiger Elia Alessandrini und Mittelfeldspieler Anthony Bürgisser ihre Verträge beim SCK verlängert.

Testspiele gegen YB, FCL und den FC Thun

Bereits stehen auch schon die ersten Testspiele des SC Kriens fest: Am Mittwoch, 23. Juni (16 Uhr) spielt Kriens in Bern gegen die Young Boys. Eine Woche später, am 30. Juni (18 Uhr), kommt es zum Vorbereitungstest gegen den FC Luzern, und zwar in Luzern auf Tribschen (nur eingeladene Besucher haben Zutritt/beschränkte Zuschauerzahl). Am Samstag, 3. Juli (Uhrzeit und Ort noch offen) testet Kriens gegen den FC Thun. Weitere Testspiele sollen folgen.