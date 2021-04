FCL-Talk «Einwurf»

Der FC Luzern will nach dem Heimsieg gegen Lausanne am Sonntag (16 Uhr) gegen den FC Zürich nachlegen. Es wäre ein nächster wichtiger Schritt im Kampf um den Ligaerhalt und ein weiteres positives Zeichen vor dem Spiel auswärts in Vaduz.

23.04.2021, 18.00 Uhr