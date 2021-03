SUPER LEAGUE FCL-Teamplayer Varol Tasar und die lockende Chance, einen Sprung in die obere Tabellenhälfte zu machen Der in den letzten vier Spielen unbesiegte FC Luzern könnte am Sonntag (16.00 Uhr) mit einem Heimsieg über St.Gallen in die Top 3 vorrücken. Daniel Wyrsch 06.03.2021, 05.00 Uhr

Kein Spieler widerspiegelt das Auf und Ab des FC Luzern in dieser Saison so deutlich wie Flügel Varol Tasar. Der 24-jährige Deutsch-Türke steht sowohl für spektakuläre und entscheidende Tore in den Schlussminuten bei den Siegen in Sion (2:1) und Lugano (3:2) – wie auch für Aussetzer in der eigenen Zone, die das Team Punkte kostete.

Muss auch Defensivarbeit leisten: Luzerns Varol Tasar (links, gegen Assan Ceesay vom FCZ). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 4. März 2021)

Beim 2:1-Erfolg am Donnerstag in Zürich konnte Tasar mit dem Letzigrund Frieden schliessen. «Ich habe zwar nicht explizit an die letzte Partie in Zürich gegen den FCZ gedacht, aber das war wirklich eine schlimme Erfahrung für mich. Erst seit kurzem in der neuen Mannschaft hatte ich einen Riesenbock geschossen. Das tat unheimlich weh», erzählt der Rechtsaussen. Anfang November hatte Tasar mit einem fatalen Fehlpass die 0:2-Niederlage beim FCZ eingeleitet, weil daraus eine rote Karte für Lucas Alves und ein Penalty resultierte.

Defensive Vorgaben von Celestini umsetzen

Einen Monat später foulte der Mann aus Waldshut-Tiengen unnötig Christian Fassnacht im eigenen Strafraum – mit diesem verschuldeten Elfmeter stand Luzerns Nummer 16 am Ursprung der 2:3-Heimniederlage gegen Meister YB. Doch Tempi passati! Varol Tasar verrät:

«Für das Jahr 2021 habe ich mir fest vorgenommen, mich defensiv zu verbessern. Der Trainer hatte von mir gefordert, dass ich meine Aufgaben in der Abwehrarbeit zu erfüllen habe.»

Von neun Spielen im neuen Kalenderjahr absolvierte Tasar deren acht. Er zieht ein erstes Fazit: «Ich habe mich in diesem Punkt verbessert, kann der Mannschaft beim Verteidigen helfen.» Kunstschütze Tasar hat offensichtlich Anteil daran, dass der FCL etwas weniger anfällig ist als noch im Herbst. In der Mini-Vorrunde mit 14 Partien bekam das Team 23 Gegentore, das ergab im Schnitt pro Match 1,64 Gegentreffer. In den neun Spielen nach dem Jahreswechsel kassierte es 13 Gegentore – pro Spiel sind das 1,44. Weil auch Angreifer wie Louis Schaub, Dejan Sorgic und Varol Tasar konsequenter und geschickter verteidigen, ist eine leichte Steigerung in der Defensivleistung zu erkennen. Oder anders ausgedrückt: Aus einem fussballerischen Freigeist ist der Teamplayer Tasar geworden.

Der starke Zusammenhalt setzt Energie frei

Fabio Celestini lobt passend dazu den Mannschaftsgeist: «Die gute Stimmung in der Kabine hilft dem Team und Trainerstaff – und somit auch mir. Darum können wir die hohe Belastung wegstecken.» Auch als es punktemässig weniger gut lief, habe er in der Garderobe immer wieder sinngemäss folgendes Motto gehört:

«Nicht weinen, sondern kämpfen!»

Diese tapfere Einstellung wird mit Blick auf die neuste Tabellenkonstellation belohnt: Ein Heimsieg am Sonntag gegen St.Gallen könnte den FCL im günstigsten Fall sogar von Rang acht auf Platz drei katapultieren.

Sehr zufrieden ist Celestini, dass seine Equipe das Spiel in Zürich bis eine Viertelstunde vor Schluss «absolut unter Kontrolle hatte. Nach drei, vier Ballverlusten unsererseits kamen die Zürcher in der Schlussphase etwas mehr auf.»

Nach drei Auswärtstoren möchte Varol Tasar am Sonntag gegen St.Gallen nicht nur in der Anfangsformation stehen, sondern endlich den ersten Treffer in der Swisspor-Arena erzielen. «Mit einem guten Start in den Match könnte mir dieses Premierengoal zu Hause gelingen.» Das Selbstvertrauen des Kunstschützen würde weiter wachsen.

Celestini: «Nathan müsste Rot sehen!» Eine Szene aus der Partie vom Donnerstag beim FC Zürich geriet fast in Vergessenheit, weil sie auf den Luzerner 2:1-Sieg ohne Auswirkung blieb. Nun will ein Zürcher Journalist Marius Müller mit dem Fairnesspreis auszeichnen, da der FCL-Goalie Schiedsrichter Alain Bieri dazu gebracht haben soll, die gelb-rote Karte gegen FCZ-Verteidiger Nathan rückgängig zu machen. Was war passiert? Der Brasilianer hatte in der 71. Minute für Reklamieren Gelb erhalten und dann Mitspieler Wilfried Gnonto verbal heftig attackiert. Bieri zeigte Nathan deshalb zuerst die Ampelkarte. FCL-Coach Fabio Celestini findet: «Rot wäre richtig gewesen. Ob gegen den Gegner oder Mitspieler, Nathan rastete aus. Das geht nicht.»