FCL-Torhüter Marius Müller kickt gerne mit, im Kellerduell gegen Vaduz verzichtet er aber auf den Schönheitspreis: «Mir ist lieber, wir belohnen uns selber» Für den FC Luzern ist heute Samstag (18.15 Uhr) der erste Saisonsieg Pflicht: Im Direktvergleich zwischen dem Vorletzten und dem Schlusslicht in der leeren Swisspor-Arena heisst der Gegner FC Vaduz. Daniel Wyrsch 21.11.2020, 05.00 Uhr

FCL-Goalie Marius Müller wird wie in Zürich wohl auch gegen Vaduz viele Pässe spielen. Bild: M. Meienberger/Freshfocus (Zürich, 7. November 2020)

Die Resultate des FC Luzern könnten deutlich besser sein. Aus den ersten sechs Spielen resultierten nur zwei Punkte. Das ist der schlechteste Saisonstart seit zwölf Jahren – im Herbst 2008 hatte der FCL unter Ciriaco Sforza nach fünf Begegnungen nur einen Zähler und ebenso nach dem verlorenen sechsten Match unter Interimscoach Jean-Daniel Gross.

Zurück zur Gegenwart: Sollte die Mannschaft von Fabio Celestini heute gegen den punktgleichen FC Vaduz die fünfte Saisonniederlage kassieren, wären die Innerschweizer erstmals seit dem 25. November 2017 und der 1:4-Heimniederlage gegen den FC Basel am 16. Spieltag Tabellenletzter der Super League. Damals war Markus Babbel Trainer in der Swiss­por-Arena – und trotz zweier Siege aus den folgenden drei Partien musste der Deutsche gehen.

Gewarnt vor Qualitäten des unscheinbaren Aufsteigers

Von einem solchen Negativszenario will man heute Samstag in Luzern nichts wissen. Allen Profis und Staffmitgliedern des Teams von Fabio Celestini ist klar: Gegen den Aufsteiger muss der Befreiungsschlag in Form des ersten Saisonsiegs gelingen. Allerdings ist man gewarnt vor dem Gegner: Mitte Juni setzte es in einem Testspiel vor dem Restart eine glasklare 0:3-Niederlage in Vaduz ab. «Bei Vaduz spielte Tunahan Cicek gross auf», erinnert sich Celestini. Der technisch starke Offensivmann schoss ein Tor und lieferte die Freistossvorlagen für die Treffer von Yannick Schmid und Boris Prokopic.

Die Qualitäten des auf den ersten Blick unscheinbaren Aufsteigers hatte Anfang August die drittbeste Mannschaft der Rückrunde, der FC Thun, schmerzlich zu spüren bekommen: In der Barrage unterlagen die Berner Oberländer in zwei Spielen mit dem Gesamtskore von 4:5 (0:2, 4:3) und stiegen unerwartet in die Challenge League ab.

Der FCL hat es noch immer in den eigenen Händen, die Vorrunde nicht mit der gleich schweren Hypothek wie im Vorjahr Thun (neun Punkte aus 18 Spielen) abzuschliessen. Dazu müssen die Innerschweizer die richtige Balance zwischen Ballbesitz- und Kampffussball finden. In den letzten beiden Begegnungen in Bern gegen Meister YB (1:2) und in Zürich gegen den FCZ (0:2) fanden sie kein Rezept gegen ganz unterschiedlich agierende Gegner. Während YB die Luzerner Verteidiger und Torhüter Marius Müller anlief und keinen Raum für die Spielauslösung liess, zog sich Zürich ins Reduit in die eigene Hälfte zurück. Am Ende der Länderspielpause analysiert Müller:

«Ich habe selten gegen ein Team gespielt, das so viel Angst hatte und sich einbunkerte. Dabei hatten sie lange einen Mann mehr auf dem Feld.»

Der Torhüter als Libero wie vor 30 Jahren Meistercaptain Wehrli

Weil der FC Zürich den Luzernern deren gesamte eigene Spielfeldseite überliess, konnte der FCL-Goalie 30 Meter vor dem eigenen Tor wie früher ein Libero hinter den Verteidigern mitspielen. Marius Müller hatte wie vor 30 Jahren Meistercaptain Roger Wehrli (64) mehr Ballkontakte mit den Füssen als die meisten Vorderleute. Behagt dem Keeper diese Rolle? «Das ist eine Idee, wenn der Torhüter mitspielt und die Innenverteidiger breit stehen. Das ergibt mit elf gegen zehn eine Überzahl. Der Trainer hatte die Idee, die mir Spass macht.»

Müller sagt, er fordere die Rolle sogar ein und betont: «Ich spiele sie mit voller Überzeugung. Fussballerisch hat mich diese neue Aufgabe weitergebracht.» Auf den Einwand, dass der FCL damit aber kaum einen brauchbaren Ball vors gegnerische Tor brachte und durch zwei Elfmetertore mit 0:2 im Letzigrund unterlag, antwortet Müller: «Klar, mir ist lieber, belohnen wir uns selber.»

Dem Keeper fehlten in Zürich die vertikalen Anspielstationen. «Ich brauche den einen oder anderen im Zentrum, den ich anspielen kann», erklärt Marius Müller und fordert: «Wir müssen eine Achse aufbauen.» Das ist ein Grundproblem der neu zusammengestellten Mannschaft (mehr dazu unten in der Box).

Zweikampfhärte trainiert, Emotionen müssen sein

Celestini sagt: «In Zürich hatten wir keine Kommunikation und Emotionen fehlten. Daran darf es uns gegen Vaduz nicht mehr mangeln.» Müller wird wohl erneut viel Raum haben und oft Bälle spielen. Er verspricht: «Ich spreche wieder mehr. Und das Zweikampfverhalten haben wir trainiert. Wir sind bereit!»