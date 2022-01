Vier Tage vor dem Rückrundenstart Abstieg vermeiden mit zweitklassigem Fundament? FCL-Transferpolitik sorgt für Fragezeichen Holt der Super-League-Letzte FC Luzern auch seinen zweiten neuen Innenverteidiger aus der zweitklassigen Challenge League? Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Kommt der neue FCL-Innenverteidiger ebenfalls aus der Challenge League? Serkan Izmirlioglu (rechts) im Dress des FC Wil gegen Kwadwo Duah vom FC St.Gallen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Wil, 19. Januar 2022)

Wie Denis Simani, der Anfang Jahr vom FC Vaduz nach Luzern wechselte, könnte auch der zweite FCL-Neuzugang für die zentrale Abwehr ein bisheriger Profi aus der Challenge League sein. Die Rede ist von Serkan Izmirlioglu, 1,84 Meter gross und 84 Kilo schwer. Gestern Dienstag standen die Zeichen auf einen sofortigen Wechsel des 23-Jährigen vom FC Wil zum Super-League-Letzten in die Swisspor-Arena. Nur der Medizincheck soll noch ausstehend gewesen sein vor der Vertragsunterschrift bis Mitte 2024.

Der 23-jährige Abwehrmann mit Schweizer und türkischem Pass wurde beim FC Frauenfeld und FC St. Gallen ausgebildet. Danach kam Izmirlioglu für den SC Brühl St. Gallen bis Frühling 2020 in der Promotion League in 17 Ligaspielen zum Einsatz.

Für den FC Wil spielt Izmirlioglu bereits die zweite Saison in der zweithöchsten Liga. In 44 Challenge-League-Partien hat der Innenverteidiger ein Tor erzielt. Sein Vertrag in Wil läuft Ende Saison aus. Die im Raum stehende Ablöse liegt im tiefen sechsstelligen Bereich.

Fleissiger junger Profi mit Entwicklungspotenzial

Sein einziges Tor hatte Izmirlioglu am 20. November 2021 im Rheinpark beim Wiler 2:1-Auswärtssieg gegen Vaduz geschossen. Der junge Profi hinterliess damals sicher einen positiven Eindruck beim gegnerischen Trainer, dem heutigen FCL-Coach Mario Frick. Izmirlioglu gilt als fleissiger und kämpferischer Spieler. Eine gelbrote und vier gelbe Karten holte er in 16 Hinrundenpartien. Neben dem Platz bewies er ebenfalls Ausdauer: Er schloss die KV-Lehre ab.

Luzerns Wintertransferaktivitäten werden wahrscheinlich diese Woche abgeschlossen. Entweder wird Izmirlioglu als neuer Innenverteidiger vorgestellt oder Allan Arigoni, ebenfalls 23-jährig von GC, oder ein noch nicht öffentlich gehandelter Abwehrmann. Frick betonte vor wenigen Tagen:

«Wir brauchen noch eine Verstärkung im Abwehrzentrum, das ist klar.»

Nur Abubakar bringt Hoffnung in die Tristesse

Klar ist auch: Die Transferpolitik von Sportchef Remo Meyer wirft Fragen auf. Zuzüge wie Izmirlioglu oder Arigoni, Simani und Stürmer Asumah Abubakar lösen keine Aufbruchstimmung aus. Die grösste Hoffnung auf Verbesserung bringt einzig der Ex-Krienser Abubakar, der aber beim Ligakonkurrenten FC Lugano das Mehrfache kostete als das Schnäppchen vor einem Jahr beim SCK zu haben gewesen wäre. Der recht komplette Stürmer könnte die Luzerner Offensive nun aber markant beleben.

In der zentralen Abwehr, dem Fundament einer erfolgreichen Mannschaft, müssen ein Simani oder Izmirlioglu erst beweisen, dass sie für die Super League taugen. Und dies beim Klub, der mit elf Punkten aus 18 Partien, akut gegen den Abstieg kämpft.

Luzerns neuer Innenverteidiger Denis Simani kommt vom FC Vaduz: Er hat zwar schon eine Saison in der Super League gespielt, trotzdem muss er erst beweisen, dass er den FCL in der höchsten Liga weiterbringt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 15. Januar 2022)

Die beiden eher unbekannten Neuzugänge dürften nicht nur im eigenen Team den einen oder anderen hoffnungsvollen Nachwuchsmann vor den Kopf stossen, sondern gleichzeitig bei der direkten Konkurrenz im Abstiegskampf keine Sorgenfalten auslösen.

Direktkontrahent St. Gallen hat Quintillà zurück und Talente geholt

Vor allem der FC St. Gallen, mit fünf Punkten Vorsprung auf den FCL auf dem rettenden Platz 8 stehend, hat sich zumindest auf dem Papier weit besser verstärkt: Die Rückkehr von Mittelfeldchef Jordi Quintillà vom FC Basel könnte für die Ostschweizer der Schlüssel für den Klassenerhalt sein. Die begabten Julian von Moos (vom FCB) und Alexandre Jankewitz (leihweise von YB) sowie Christopher Lungoyi (leihweise von Juventus Turin) sind ebenfalls keine Unbekannten.

Wenigstens sieht es bei Tabellennachbar FC Lausanne-Sport, der mit nur einem Zähler mehr Vorletzter ist, ähnlich ernüchternd aus wie beim FCL: Der von YB geholte Marvin Spielmann dürfte für offensive Durchschlagskraft sorgen, während mit dem Abgang des hochtalentierten Cameron Puertas zu Saint Gilloise nach Belgien eine Menge an Kreativität verloren ging. Lausanne kassierte für ihn vom Überraschungsleader immerhin fast 1,2 Millionen Euro.

Alounga in Schaffhausen wohl falsch platziert

Erst am Samstag wurde FCL-Stürmer Yvan Alounga an den FC Schaffhausen ausgeliehen. Gestern gab der Klub bekannt, dass Stürmer Rodrigo Pollero per sofort vom FC Zürich zurückkehrt. Ob Alounga als Konkurrent des Challenge-League-Torschützenkönigs der Vorsaison viel Spielpraxis bekommt, muss bezweifelt werden.

Ex-Bayern-Profi Holger Badstuber steht als Sinnbild für die verkorkste FCL-Vorrunde. Für den Verein ist zu hoffen, dass seine Nachfolger in der Innenverteidigung erfolgreicher agieren. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Zürich, 4. Dezember 2021)

Wie durchdacht Meyers Transfers sind, wird nicht erst seit den Verpflichtungen der Flop-Innenverteidiger Holger Badstuber (Vertrag aufgelöst) und David Domgjoni diskutiert.

FC Luzern vom Liftklub zum Dauerbrenner Die 16. Saison hintereinander spielt der FC Luzern in der Super League. Damit sind die Innerschweizer hinter Basel (seit 1994) und YB (seit 2001) der Klub, der die drittlängste ununterbrochene Verweildauer von den aktuell zehn Vertretern in der höchsten Schweizer Liga hat. Luzern stieg 2006 in die drei Jahre zuvor eingeführte Super League auf, FCL-Rekordspieler David Zibung (520 Pflichtspiele) stand damals im Tor. 16 Saisons in Serie sind Klubrekord Lange war der 1901 gegründete FC Luzern ein Liftklub. Nicht weniger als elfmal ist er aufgestiegen – zehnmal abgestiegen. Den ersten Aufstieg 1910 ermöglichte der Präsident – nicht die Spieler. Erstmals über zehn Jahre im Oberhaus blieb der FCL von 1979 bis 1992. Eine Dekade schaffte er von 1993 bis 2003. Die 16 Jahre von 2006 bis heute sind Klubrekord, ein Abstieg des Cup-Siegers 2021 Ende Saison wäre umso schmerzhafter. FCL-Testspiel gegen Cham heute Mittwochabend in Kriens Testspiel Luzern – Cham (heute, 19.30 Uhr, Kleinfeld Kriens – Gratiseintritt/Zertifikatspflicht 3G-Regel).

