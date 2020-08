FCL-Traumtorschütze Lino Lang wie ein ausgebuffter Profi – auch heute in Basel und am Donnerstag im Cup gegen Meister YB? Lino Lang hat am Freitag traumhaft zum Sieg über Zürich getroffen. Heute Montag (20.30 Uhr) greift er mit dem FC Luzern im letzten Meisterschaftsspiel in Basel an. Am Donnerstag (18.00 Uhr, SRF 2) folgt der Cup-Kracher zu Hause gegen Meister YB. Daniel Wyrsch 03.08.2020, 05.00 Uhr

Lino Lang (rechts) bejubelt den Luzerner Siegtreffer, die Teamkollegen Silvan Sidler und Idriz Voca (links) eilen heran. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 31. Juli 2020)

Der 20-jährige Rothenburger Lino Lang bescherte am Freitag den FCL-Fans unter den 1000 Menschen im Stadion und vielen vor den TV- und Onlinegeräten ein denkwürdiges Tor. Einen Treffer, für den Fans Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre Fussball schauen, um einen solch erhebenden Moment erleben zu dürfen. Ein Schuss, so schön wie ein Gemälde eines grossen Malers.

Nach einer Ablage des am Boden liegenden Pascal Schürpf traf der eingewechselte Lino Lang mit dem rechten Fuss aus 18 Metern genau ins Lattenkreuz – das 2:1-Siegtor über Zürich. Eine solche «Riesenkiste» hatte man in der Swisspor-Arena, in der auf den Tag genau seit neun Jahren Luzern die Heimspiele austrägt, noch nicht gesehen.

Auch FCL-Ehrenpräsident Stierli huldigt Langs Traumtor

Zusammen mit FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg gilt Walter Stierli als Vater des Stadions, der FCL-Ehrenpräsident schwärmte: «Ein Traumtor, mutig, wie von einem Routinier inszeniert.» Dabei ist Lino Lang sonst Stürmer der U21, in der viertklassigen 1. Liga hat der 1,74-Meter-Angreifer in 14 Partien vier Treffer erzielt. Nur weil die Super-League-Mannschaft der Innerschweizer in den letzten zwei Wochen aussergewöhnliches Verletzungspech geplagt hat, insgesamt nicht weniger als zehn Profis ausgefallen sind, ist Lang aufgeboten worden. Er war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Freundin auf Mallorca in den Ferien, kehrte fürs Abschlusstraining vor dem Match bei YB zurück. «Wir müssen parat sein für solche Situationen», stellte er cool fest.

Am Sonntag vor einer Woche gab er im Berner Wankdorf seinen Einstand in der höchsten Liga. Für die letzten zehn Minuten kam er bei der 0:1-Niederlage gegen den nunmehr dreifachen Meister in Serie zum Einsatz. Er deutete an, technisch gut beschlagen zu sein. Lang hatte einen Teil seiner sportlichen Ausbildung in der Academy des Schweizerischen Fussballverbandes in Emmen (bis 2015) absolviert, später besuchte er die Talents School der Pilatus-Akademie auf der Luzerner Allmend.

Nicht nur seinen Sonntagsschuss markierte Lino Lang wie ein ausgebuffter Profi, auch die Interviews gab er danach in diesem Stil:

«Ich habe nicht zu viel nachgedacht, habe mal draufgehauen und bin froh, dass der Ball reingegangen ist. Die Mannschaft hat es verdient, sie hat nie aufgegeben.»

Celestini ist froh um Frische und Unbekümmertheit der Jungen

Fabio Celestini hatte den Stürmer einst aus dem Profikader in die U21 zurückgeschickt, jetzt freute sich der FCL-Trainer mit Lang: «Lino ist im Gegensatz zu den meisten anderen Spieler frisch im Kopf. Kürzlich war er in den Ferien. Wie Marleku bei dessen Tor in St.Gallen hat er Lust und Frische im Kopf auf den Platz gebracht.»

Zudem wechselte Celestini in der Nachspielzeit gegen Zürich mit Nenad Zivkovic und Ardon Jashari die Luzerner Super-League-Debütanten Nummer 8 und 9 dieser Saison ein. Zum Glück für den FCL kann sich der Coach auf die zahlreichen Spieler aus dem Nachwuchs verlassen. Nur so scheint realistisch möglich, dass Luzern heute Platz fünf mit einem Sieg im letzten Saisonspiel in Basel verteidigen könnte. Die angestrebten drei Punkte dürften nötig sein, denn das sechstrangierte Lugano mit einem Zähler weniger hat wohl einfaches Spiel beim Absteiger Xamax.

Basel bestreitet drei Tage später das Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt

Mit welcher Elf der FCB heute Montag gegen den FCL, dem die gesperrten Pascal Schürpf und Otar Kakabadse fehlen, antritt, ist unklar. Am Donnerstag (21 Uhr) spielt Basel in der Europa League das Rückspiel zu Hause gegen Eintracht Frankfurt nach einem 3:0-Auswärtssieg im März. Gleichentags um 18 Uhr empfängt Luzern den Meister aus Bern im Cup. «Gut regenerieren, wir müssen fit und parat sein für Basel und YB im Cup», stellte Positivdenker Lino Lang fest.