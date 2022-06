Fussball Die U21-Junioren des FC Luzern spielen erstmals in der Promotion League Die U21-Junioren des FC Luzern steigen dank einer Wild Card in die dritthöchste Spielklasse im Schweizer Fussball auf. Stefan Santschi Jetzt kommentieren 02.06.2022, 18.30 Uhr

Mark Adams (rechts) und David Zibung Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 23. April 2022)

Der Steigerungslauf in den letzten Wochen war eindrücklich, fünf Siege errangen die U21-Junioren des FC Luzern aus sechs 1.-Liga-Partien. Für die Aufstiegsspiele zur Promotion League reichte dies allerdings bei weitem nicht, acht Punkte fehlten am Ende auf den zweiten Platz in der Gruppe zwei. Grund zum Jubeln haben die sechstrangierten Luzerner trotzdem: Am Mittwoch traf Post aus Bern ein, der Schweizerische Fussballverband (SFV) bestätigte schriftlich, was bereits vermutet worden war: Der älteste Nachwuchs des Vereins steigt erstmals in die Promotion League auf. Dank einer Wild Card.

Im Rahmen der Vergrösserung der Promotion League von 16 auf 18 Teams kommen zwei U21-Auswahlen zu diesem Privileg. Patrick Bruggmann, der Direktor der Fussballentwicklung im SFV, erklärt:

«Die Schweiz ist eine Ausbildungsliga, doch wir haben zu wenig U-Spieler in der Super League und Challenge League.»

Mit den Wild Cards und der Aufhebung der bisherigen Grenze von maximal vier U21-Teams in der Promotion League sollen die Entwicklungsmöglichkeiten für talentierte Nachwuchsspieler verbessert werden.

Platz zwei für FCL in Spezialrangliste

In die engere Auswahl kamen Vereine, die über Leistungszentren verfügen. Dazu zählen neben dem FCL auch St. Gallen, die Grasshoppers und Lausanne (Team Vaud). Neben der aktuellen Klassierung in der 1. Liga spielte auch das Abschneiden der U21- und der U18-Auswahl in der Saison 2020/21 eine Rolle. Zudem wird die Anzahl der Einsätze von Junioren in der Super League gewertet. In dieser Spezialrangliste landet der FCL auf Platz zwei, hinter St. Gallen, das ebenfalls eine Wild Card erhält. Das Team Vaud stieg aus der 1. Liga ab, während GC, das kaum Nachwuchs in der 1. Mannschaft einsetzt, in den Aufstiegsspielen um die Promotion in die dritthöchste Liga kämpft.

Beim FCL freut man sich auf die Promotion League, in der attraktive Derbies gegen Kriens und Cham warten. «Auf diese Weise kommen wir näher an unsere 1. Mannschaft in der Super League heran, die Lücke wird für unsere Talente kleiner», erklärt Pius Kaspar, Technischer Leiter im FCL-Nachwuchs. Doch droht der Mannschaft eine Liga höher nicht die Überforderung? «Nein», entgegnet er, «davon gehen wir nicht aus. Mit unserem jungen Team stehen wir aber vor einer Herausforderung.» Das Gros des Kaders bleibe zusammen, über etwaige Verstärkungen werde noch diskutiert.

Trainer-Trio sorgt für «Ruck im Team»

Für die guten Leistungen der letzten Wochen war übrigens ein Trainertrio verantwortlich: Mark Adams, David Zibung und Marco Schneuwly. Sie übernahmen im April das Amt des entlassenen Sandro Chieffo, der mit Luzerns U21-Equipe in eine Negativspirale geraten war. «Wir zogen vor allem Nutzen aus unserem Mentalitätsprogramm», erklärt Adams. Will heissen: Die Probleme waren weniger in den Beinen, sondern mehr in den Köpfen zu finden. «Es ging ein Ruck durch das Team, die Spieler haben gezeigt, was sie können. Das war der Hammer», schwärmt Adams, der sonst für die Leitung des Spitzenfussballs auf U15- bis U17-Stufe zuständig ist.

In der Promotion League traut Mark Adams den U21-Junioren ebenfalls einiges zu:

«In den letzten sechs Wochen haben sie sich in ihrer Persönlichkeit enorm entwickelt. Dieser Reifeprozess kann sich nun fortsetzen, die Spieler müssen aus ihrer Komfortzone herauskommen.»

Hauptverantwortlich dafür, dass dies funktioniert, ist Michel Renggli. Der langjährige FCL-Spieler verlässt die U21-Auswahl des FC Basel nach einem halben Jahr und wird Cheftrainer des ältesten FCL-Nachwuchses.

