FCL-Verteidiger Marco Bürki beging ein Foul, das einen Tumult verursachte Er sorgte vor einer Woche mit einem harten Foul für Aufregung: FCL-Verteidiger Marco Bürki (27). Am Donnerstag wartet Spitzenteam St. Gallen. Turi Bucher 16.07.2020, 05.00 Uhr

Auf geht’s in den nächsten Kampf: Luzern-Verteidiger Marco Bürki. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 12.Juli 2020)

Er ist der kleine Bruder von Borussia-Dortmund-Torhüter Roman Bürki (29), ist seit Februar dieses Jahres beim FC Luzern unter Vertrag und tritt heute (20.30) auswärts mit dem FCL beim Spitzenclub und Titelkandidaten St.Gallen an: Verteidiger Marco Bürki (27).

Der Berner Bürki wechselte im vergangenen Februar von Zulte Waregem zum FC Luzern, obwohl er beim belgischen Erstligisten Stammspieler war und noch einen laufenden Vertrag hatte. Nach Belgien hatte er im Sommer 2018 gewechselt, zuvor war Bürki von den Young Boys an den FC Thun ausgeliehen. «Zulte Waregem ist vielleicht nicht der Club, bei dem ein Spieler seine ganze Karriere verbringen will, aber ich habe mich wohlgefühlt», sagt Bürki rückblickend. «Was mir allerdings fehlte, war die Entwicklung, waren die Fortschritte. Die stagnierten. Als der FC Luzern Interesse bekundete und ich mit Sportchef Remo Meyer Kontakt hatte, habe ich mich zu einer Rückkehr in die Schweiz, für die neue Herausforderung beim FCL entschlossen.»

Die Entwicklung wurde dann aber sogleich vom Coronavirus unterbrochen. Bürki hatte zwar noch einen Kurzeinsatz gegen St.Gallen und spielte gegen den FC Thun über die volle Dauer, doch dann kam der Liga-Lockdown. «Es war keine einfache Zeit. Ich bin ein Familienmensch. Neben dem Trainingsprogramm habe ich viel Zeit bei meinen Eltern in Bern verbracht», erzählt Single Bürki. Auf dem Programm standen unter anderem lange Spaziergänge mit dem Jack-Russell-Terrier Billy.

Nach der Fortsetzung der Super-League-Saison scheint es für Marco Bürki nun aber vorwärts zu gehen. Besonders die vergangene Woche hatte es in sich. Beim Auswärtsauftritt in Genf gegen Servette vor einer Woche wurde Bürki von Trainer Fabio Celestini von Beginn weg eingesetzt. Und zur Halbzeit bereits wieder ausgewechselt. Was war passiert? Bürki hatte kurz vor dem Pausenpfiff Servette-Stratege Miroslav Stevanovic hart gefoult. Das Foul löste einen Tumult am Spielfeldrand aus. Die Genfer forderten die rote Karte für Bürki. In der Folge kassierten bei Servette Alex Schalk für eine Tätlichkeit an Bürki und Trainer Alain Geiger wegen Reklamierens die rote Karte.

Bürki kam mit Gelb davon. «Es war kein Rot-Foul», wehrt sich Bürki. «Gelb war aus meiner Sicht die richtige Entscheidung. Es war ein Tackling an der Seitenlinie. Ich habe Stevanovic nicht von hinten und nicht mit offener Sohle gefoult. Im Fussball wird eingesteckt und ausgeteilt, aber ich hatte auf keinen Fall vor, Stevanovic zu verletzen.» Und er ergänzt:

«Wir lagen 0:2 zurück, ich wollte mit meinem Einsatz das Team wachrütteln.»

Servettes Stevanovic konnte schliesslich unverletzt weiter spielen, Bürki aber kam nach der Pause nicht mehr aus der Kabine. «Der Trainer hat mich ausgewechselt, weil wir uns bewusst waren, dass es in der zweiten Halbzeit nur noch ein klitzekleines Foul von mir gebraucht hätte, dann wäre ich auch vom Platz geflogen.»

Der FCL übernachtete nach der Niederlage gegen Servette in Genf. Am Freitag feierte Bürki seinen 27. Geburtstag bei einem Nachtessen mit seinen Eltern. Und am Sonntag folgte das turbulente 3:3 in Luzern gegen Lugano. Bürki war diesmal in eine Penaltyszene verwickelt. Der Schiedsrichter hatte ein Bürki-Foul gesehen und diktierte Elfmeter, aber die Videokonsultation bewies, dass Bürkis Intervention tolerierbar gewesen war, der Schiedsrichter annullierte das Strafstossverdikt.

Bürki befürwortet es, dass die Meisterschaft trotz der positiven Corona-Tests beim FC Zürich und bei Xamax Neuchâtel weitergespielt wird. Bürki: «Klar, die Gesundheit geht vor und steht an erster Stelle. Meine Familie und mein Umfeld sind das Wichtigste, kommen für mich noch vor dem Fussball. Aber als Fussballprofi möchte ich die Saison zu Ende spielen.»

Am Donnerstag folgt für Bürki, bei dem selber der Covid-19-Test nie gemacht wurde, bereits die nächste Partie, nun auswärts in St.Gallen. Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler hat aus den letzten beiden Spielen nur zwei Punkte geholt, hat als Ranglistenleader aber ganz klar den Meistertitel im Visier. FCL-Verteidiger Bürki sagt: «Es bleibt bei diesem gedrängten Programm gar nicht viel Zeit, sich viele Gedanken zu machen, zu viel zu überlegen. Gegen Servette und gegen Lugano brachten wir nicht die Siegermentalität auf den Platz. Die brauchen wir jetzt wieder, mit hundertprozentiger Leidenschaft.»