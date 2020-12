FCL weiterhin mit Offensivgeist: Enthusiast Celestini bleibt seinem Weg treu Luzern-Trainer Fabio Celestini ist mit seinem Team auf einer Achterbahnfahrt. Am Samstag (18.15 Uhr) soll in Sion der dritte Saisonsieg gelingen. Daniel Wyrsch 11.12.2020, 05.00 Uhr

Immer mit viel Kraft nach vorne: FCL-Trainer Fabio Celestini zeigt seiner Mannschaft den Weg zum gegnerischen Tor.



Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 6. Dezember 2020)

Der FC Luzern muss noch vier Spiele in zwölf Tagen absolvieren, bevor an Weihnachten die Winterpause beginnt. Fabio Celestini verlangt von seiner Mannschaft für das Restprogramm im Kalenderjahr 2020:

«Wir müssen in diesen vier Partien die Punkte zurückholen, die wir leichtfertig liegen liessen.»

Der FCL-Coach ärgert sich über individuelle Fehler, die zu unnötigen Niederlagen führten. Obwohl das Team in zehn Spielen 16 Tore schoss, kassierte es bei total 18 Gegentoren fünf Niederlagen. Besonders präsent ist Celestini die 2:3-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen die Young Boys. Dabei begann Luzern dominant. Doch der aufgrund einer Fehlerkette eingefangene 0:1-Rückstand veränderte die Statik der Begegnung auf einen Schlag.

Selbst vier Tage nach dem Match spricht Fabio Celestini über die Fehler, die zum ersten der drei Gegentore innert neun Minuten führten. Für den Teamchef sind das Verhalten vor dem 0:1-Rückstand und überhaupt die ganze Partie gegen YB symptomatisch für die ersten zehn Saisonspiele, bei denen es für den FC Luzern rauf und runter wie bei einer Achterbahnfahrt ging.

Carbonell wird in Sion nicht in der Startelf stehen

Am Ursprung stand ein eigener Freistoss in der gegnerischen Hälfte. Alex Carbonell und Martin Frydek standen beim Ball, aber statt zu flanken verloren sie die Kugel bei einem gegenseitigen Zuspielversuch. Carbonells Pass kam nicht an, dann stellte er gegen Balleroberer Meschack Elia den Laufweg nicht zu – und auch mit einer Grätsche konnte er den Gegenstoss nicht verhindern. Da er sich auch vor dem 0:2 einen Ballverlust leistete, wird der defensive Mittelfeldmann in Sion gemäss Celestini Ersatzspieler sein.

Verletzt sind auf Carbonells Position derzeit Tsiy Ndenge, Lorik Emini und Simon Grether.

Hermann, Jashari oder Ugrinic im defensiven Mittelfeld neben Schulz?

Dies könnte bedeuten, dass einer der Nachwuchsleute, Julian Hermann (19) oder Ardon Jashari (18), eine Chance bekommt. Oder Celestini beordert den zuletzt als Linksaussen angreifenden Filip Ugrinic ins zentrale Mittelfeld zurück. Allerdings liegen die Stärken des 21-Jährigen im Spiel nach vorne. Das zeigte sich auch beim erwähnten 0:1-Rückstand gegen YB: Da grätschte Ugrinic an dem von Elia vorgelegten Ball vorbei. «Eine Berührung mit dem Fuss hätte gereicht und der Konter wäre zu Ende gewesen», sagt Celestini.

Mit der Kritik will er den Elan von Ugrinic aber keinesfalls brechen. Zum finalen Fauxpas sagt der Trainer: «Varol Tasar rannte zurück und setzte sich für die Defensive ein.» Nur hätte er den aus dem Strafraum laufenden YB-Stürmer Christian Fassnacht nicht foulen sollen. Berns Goalgetter Jean-Pierre Nsame nahm das Penaltygeschenk dankend an.

Der Coach fordert bessere Effizienz im Abschluss

Die schmerzhafte, weil verhinderbare Niederlage gegen den Leader bringt Celestini nicht davon ab, weiterhin offensiv spielen zu lassen. Beim nächsten stehenden Ball der Luzerner in der gegnerischen Zone will er erneut auf einen kopfballstarken Verteidiger als defensive Absicherung verzichten. Er sagt:

«Von meinem Fussball lasse ich mich nicht abbringen!»

Enthusiastisch lässt er seine Zuhörer wissen, dass er selbst nach dem 0:3-Rückstand fest an den Sieg über YB geglaubt habe. «Nicht nur zum 3:3 fehlte wenig, gar ein 4:3 wäre möglich gewesen. Wir müssen unbedingt effizienter werden.» Klar ist: Gegen Sion, das die letzten drei Spiele verlor, spielt der FCL auf Sieg.