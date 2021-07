Super-League-Auftakt FCL wittert Chance gegen Berner – bleibt der neue YB-Trainer David Wagner auch im 20. Spiel in Serie sieglos? Während der neue YB-Trainer David Wagner in Luzern bereits etwas Druck verspüren wird, strahlt der frischgebackene FCL-Captain Dejan Sorgic vor dem Duell mit dem Serienmeister Selbstvertrauen aus. Daniel Wyrsch 24.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Captain Dejan Sorgic (rechts) ist ein kämpferischer Stürmer und echter Teamplayer. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Niederhasli, 10. Juli 2021)

Dejan Sorgic kann den Medienleuten mit breiter Brust Auskunft geben. Der 31-jährige Mittelstürmer aus Unterägeri mit Wurzeln in Serbien ist seit seiner Rückkehr zum FC Luzern vor knapp zehn Monaten zu einer festen Grösse in der Mannschaft und in der Liga geworden. Mit 13 Toren und drei Assists in 31 Ligapartien zählt der junge Vater, der inzwischen mit der Familie in Kriens unweit der Swisspor-Arena wohnt, zu den besten Offensivkräften der Super League.

Allerdings ist es überhaupt nicht die Art von Dejan Sorgic, grosse Töne zu spucken. Der Mann aus dem Kanton Zug zählt zu den ruhigen und besonnenen Zeitgenossen. Man muss ihn schon ein bisschen aus der Reserve locken. Zum Beispiel mit folgender Frage: 13 Ligatore und der Assist zum 3:1-Schlussresultat im Cupfinal gegen St.Gallen – geht überhaupt noch mehr? «Eine Steigerung ist immer möglich», antwortet Sorgic, «ich setze mir nach einer guten Saison immer das Ziel, mindestens das Vorjahr zu bestätigen.»

Sorgic steigt erst in seine fünfte Saison als Super-League-Stammkraft



Dejan Sorgic weiss nach seiner überraschenderweise erst vierten Saison als Stammspieler in der obersten Liga (drei Jahre mit Thun, ein Jahr mit Luzern), auf was er hauptsächlich den Fokus legen muss im Angriffszentrum: «Meine prioritäre Aufgabe ist, Tore zu erzielen.» Aber nicht nur: «Ich muss auch für die Defensive arbeiten.»

Der beste Luzerner Torschütze hatte diesen Zweitauftrag schon in der Vorsaison herausragend erfüllt. So, dass Trainer Fabio Celestini den Profi mit dem Spitznamen Deki oft lobte: «Er macht das eindrücklich – als Stürmer lässt er sich zurückfallen, rackert im Mittelfeld für die Defensive und agiert nach der Balleroberung mit angriffsauslösenden Pässen.» Es kam mehrmals vor, dass Sorgic den Ball erkämpfte, ein Steilzuspiel auf die Flügel gab und schliesslich die Hereingabe verwertete.

Celestinis erwartete Wahl des neuen Captains

Alles andere als überraschend ist die Captainwahl von Celestini ausgefallen: Sorgic übernimmt das Bändeli von dem nach dem Cupsieg wie geplant zurückgetretenen Christian Schwegler. Für Dejan Sorgic ist dieses Amt bei seinem Ausbildungsklub eine grosse Ehre, wie er gegenüber unserer Zeitung kundtut. Ehrlich fügt er an:

«Eigentlich hatte ich nicht mehr damit gerechnet, dass ich jemals FCL-Captain werde.»

Um diese Aussage zu verstehen, muss man den ersten Teil seiner Geschichte in Luzern kennen: Während der ersten sechs Profijahre beim FCL zwischen dem Debüt im April 2007 und dem Weggang im Juni 2013 war der damals verletzungsgeplagte Fussballer nur zu zwölf Super-League-Einsätzen (ohne einen Torerfolg) gekommen. «Es hat sich gelohnt, weiterzumachen», bestätigt er.

Neuer YB-Coach wartet schon 19 Spiele auf einen Sieg

Vor dem Meisterschaftsauftakt gegen den Serienmeister aus Bern ist Dejan Sorgic erwartungsfroh wie alle beim FCL:

«Das wird ein tolles Spiel. Wir können zu Hause endlich wieder vor Fans antreten, darauf freuen wir uns extrem.»

Gegen YB gehe es darum, die Chancen zu nutzen und defensiv kompakt zu stehen. «Sind wir auf den Punkt bereit, haben wir die Möglichkeit, gegen den Titelverteidiger positiv zu starten. YB hat einen neuen Trainer, die Mannschaft ist wohl noch nicht eingespielt.»

YB-Coach David Wagner bei einer Medienkonferenz der Berner im Stadion Wankdorf. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus (Bern, 14. Juli 2021)

Das erste Pflichtspiel der Berner am Mittwoch auswärts gegen Slovan Bratislava bestätigt den Eindruck des FCL-Captains: Die Young Boys kamen im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen die Slowaken nicht über ein 0:0 hinaus. «Das war ein typisches Saisonstartspiel», erklärt David Wagner im Klub-TV. 19 Spiele in Serie ist der Ex-Schalke-Trainer inzwischen sieglos. Geht’s nach dem FCL, soll am Samstag sein 20. Sieglos-Match dazukommen.