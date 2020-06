FCL-Youngster Lorik Emini zeigt es Xhaka und dem FC Basel: «Ich wollte Taulant gleich zu Beginn den Tarif durchgeben» Beim Sieg zum Re-Start gegen Basel hat sich FCL-Mittelfeldmann Lorik Emini ins nationale Rampenlicht gespielt. Der Zuger mit Wurzeln im Kosovo wurde von zwei Menschen besonders geprägt. Daniel Wyrsch 22.06.2020, 17.46 Uhr

Lorik Emini hat sich am Sonntag beim 2:1-Heimsieg über den FC Basel mit seiner kecken Spielweise begeisterte Kritiken von Fussball-Journalisten verdient. Der 20-jährige Rotkreuzer rackerte zum Neustart der Meisterschaft wie gewohnt und bewies Übersicht und eine feine Technik. SRF-Kommentator Sascha Ruefer lobte ihn immer wieder während der Partie:

«Emini ist für mich die Entdeckung. Mit 20 den Mut zu haben, das Spiel an sich zu reissen, lange Bälle zu schlagen, Xhaka abzugrätschen und zu dirigieren, das finde ich bemerkenswert.»

Auch der «Blick» stimmte in die Lobeshymne mit ein, er schrieb von einem «rotzfrechen Auftritt von Luzern-Emini». Und: «Ein 20-jähriger Luzerner zeigt FCB-Routinier Taulant Xhaka (29) den Meister.»

FCL-Jungprofi Lorik Emini (links) scheut sich nicht, gegen FCB-Star Taulant Xhaka zuzulangen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 21.Juni 2020)

Angesprochen auf die harten Duelle mit Xhaka, sagte Emini nach dem Match: «Ich wollte Taulant gleich zu Beginn den Tarif durchgeben.» Mit einer harten Aktion gegen Xhaka holte sich der FCL-Mittelfeldmann in der 4. Minute eine gelbe Karte.

Harte Gangart vom Anpfiff an dürfte seine Taktik sein

Womöglich ist das Programm beim Schweiz-Kosovaren: Schon bei der ersten und bis am Sonntag einzigen Super-League-Partie in der Startelf hatte er kurz nach dem Anpfiff für sein hartes Einsteigen eine Verwarnung bekommen. Das war am 7. Dezember 2019 beim unglücklich 0:1 verlorenen Auswärtsspiel gegen Meister YB. FCL-Trainer war damals sowie bei zwei Teileinsätzen Thomas Häberli.

Unter Fabio Celestini ist Emini gegen Basel zum ersten Mal eingesetzt worden. Der 44-jährige Coach hat es keine Sekunde bereut, dem nur 1,76 Meter grossen Mittelfeldspieler mit den blond gefärbten Haaren eine Chance zu geben: «Trotz einer Verletzungspause bis am vergangenen Montag ist ihm eine starke Leistung gelungen.» Celestini attestierte dem nach Verteidiger Marco Burch (19) zweitjüngsten FCL-Profi gegen Basel sogar Führungsqualitäten. Eine rare Gabe im heutigen Fussball, weil die Clubs seit Jahren angepasste, nicht aufmuckende Talente heranzüchten.

Lorik Emini machte im Spiel gegen den FC Basel auf sich aufmerksam. Bild: Martin Meienberger

Lorik Emini ist dem FCL wahrscheinlich durchs Netz gefallen. Ohne, neben dem Platz unanständig aufzutreten, hat er sich die Keckheit bewahrt. Deshalb getraut er sich, Champions-League-gestandenen Profis von YB und Basel auf die Socken zu geben oder spielaufreissende Diagonalpässe über 40 Meter zu schlagen wie vor dem 1:0. Doch warum agiert er so respektlos vor grossen Namen?

Der Vater und Granit Xhaka als Vorbilder

Dafür gibt es zwei Gründe: Der erste ist zu Hause in der Familie zu suchen. «Vom Vater, der aus dem Kosovo in die Schweiz gekommen war und unten anfing, habe ich viel abgeschaut», erzählte Lorik Emini im Januar im FCL-Trainingscamp von Marbella. Inzwischen hat Papa Emini eine überregionale florierende Firma für Parkettböden und Platten. Darum sagt der Junior mit KV-Abschluss beim Ausblick auf seine Fussball-Karriere: «Wir können vieles schaffen und das Beste herausholen.»

Der zweite Grund für Eminis schnörkellose Auftritte auf dem Platz heisst Granit Xhaka (27), der jüngere Bruder von Taulant. Der 82-fache Schweizer Internationale und Arsenal-Mittelfeldstratege war als 19-Jähriger beim FC Basel in der Champions League gegen Manchester United und Bayern München so unbekümmert und wagemutig ans Werk gegangen, wie das Emini jetzt beim FCL auf nationaler Ebene tut. «Granit Xhaka ist mein Vorbild, weil er wie ich als Spezialität auch gerne Seitenwechsel spielt und präzise Freistossflanken tritt», sagte Emini.

Selbstvertrauen und Spielfreude

Seine Diagonalbälle sind seit Sonntag bekannt, aber von den Emini-Standards hat wohl nur der geneigte Beobachter der FCL U21 gewusst. Nur einmal hat er sein Können im Profiteam bei einem Freistoss zeigen können. Das war kurz vor Schluss des ersten Testspiels am 6. Juni gegen Schaffhausen. Da flankte Lorik Emini so präzis und mit Zug in den Strafraum, dass Marco Bürki nur noch den Kopf hinhalten musste – und der Ball landete zum 2:2-Enstand im Netz.

Wohl 600 bis 700 Zuschauer im Heimspiel gegen Servette Der FC Luzern schreibt am Montagabend auf seiner Homepage: «Nun liegt unser Fokus auf dem Spiel vom Mittwoch in Lugano und auf dem Heimspiel am Samstag gegen Servette. Aufgrund der neusten Vorgaben der Behörden sind Veranstaltungen ab 1000 Personen ab sofort wieder möglich.» Sofern das angepasste Schutzkonzept von den lokalen Behörden gutgeheissen wird, kann der FCL am Samstag zwischen 600 und 700 Fans ins Stadion lassen. «Die Plätze werden wiederum unter Inhabern einer Abo-Card der Saison 2019/20 verlost. Der Newsletter mit der Möglichkeit zur Anmeldung wird am Dienstag versendet.» Und weiter schreibt der FCL: «Falls du eine Abo-Card besitzt, wir von dir aber noch keine E-Mailadresse haben, kannst du uns diese noch per Mail angeben.»

Neben viel Selbstvertrauen hat er auch enorme Spielfreude. «Für mich ist ein Bubentraum in Erfüllung gegangen, erstmals in der Swisspor-Arena von Anfang an zu spielen», sagte Emini am Sonntag – und freute sich bereits auf das nächste Spiel am Mittwoch (20.30) in Lugano.