1:2-Auftaktpleite in Lugano – der FC Luzern kommt im Tessin nicht in Schwung Der FC Luzern holt im ersten Saisonspiel keine Punkte. Zwei Tore in der ersten Halbzeit bringen Lugano auf die Siegerstrasse – die Luzerner schiessen den Anschlusstreffer zu spät. Janick Wetterwald 19.09.2020, 20.51 Uhr

Der Weitschuss des Lugano-Stürmers Alexander Gerndt ist einer der Kategorie «haltbar». David Zibung im Tor der Luzerner kann den Schuss aber nicht abwehren, und so geht das Heimteam in Führung. Luzern wirkt danach geschockt, die Luganesi befinden sich im Aufwind und erzielen zwölf Minuten später den zweiten Treffer.

Mattia Bottani erzielt gegen Torhüter David Zibung das Tor zum 2:0. Bild: Martin Meienberger

Das Spiel verläuft zu Beginn ausgeglichen ohne gute Chancen in den ersten zehn Minuten. Ab der 12. Minute kommt es dann zu einigen nennenswerten Szenen. Mattia Bottani schiesst aus kurzer Distanz, doch David Zibung hält stark mit dem Fuss. Der Oldie bei den Luzernern steht für Marius Müller im Tor, der in der Nacht auf Samstag Vater wurde und abwesend ist. Im Gegenzug an die Bottani-Chance zeigt Schiedsrichter Sandro Schärer nach einem Luzerner Konter auf den Punkt – doch er zieht seine Entscheidung nach dem Videostudium zurück. Nach 20 Minuten erzielt Alexander Gerndt mit einem Weitschuss das erste Tor für die Luganesi. Die Gäste können anschliessend nicht reagieren und werden von der wirbligen Lugano-Offensive immer wieder ausgespielt. Eine Kombination schliesst Bottani zum 2:0 – dabei bleibt es bis zur Pause.

Der FC Luzern kommt energischer aus der Kabine, bleibt jedoch auch zu Beginn der zweiten Halbzeit fehlerhaft im Mittelfeld. So sind die Luganesi mit ihren Kontern gefährlicher als die Luzerner, die ihre Angriffe nur selten präzis zu Ende spielen können. Je länger das Spiel dauert, desto mehr drückt das Team von Fabio Celestini. Es resultieren jedoch nur zwei wirklich gute Gelegenheiten: Sidler trifft mit einem Schlenzer den Pfosten, ein Schuss von Schulz wird geblockt. Ndiaye erzielt noch den Ehrentreffer, für mehr reicht es nicht mehr. Lugano bringt den Sieg über die Zeit, und die drei Punkte bleiben im Tessin.

Die FCL-Startelf gegen Lugano:

12. Minute: Die erste Chance der Partie gehört dem Heimteam. Lugano spielt sich über die rechte Abwehrseite durch, der Ball kommt zur Mitte, wo Mattia Bottani aus kurzer Distanz zum Schuss kommt. David Zibung im Luzerner Tor besteht die erste Prüfung – er wehrt reflexschnell mit dem Fuss ab.

13. Minute: Ein Konter von Luzern: Über Pascal Schürpf kommt der Ball zum schnellen Ibrahima Ndiaye. Der schüttelt den letzten Verteidiger ab, will Lugano-Goalie Sebastian Osigwe umlaufen, spielt den Ball vorbei und fällt. Schiedsrichter Sandro Schärer zeigt auf den Punkt, doch der VAR schaltet sich ein. Schärer schaut sich die Situation am Bildschirm an und nimmt seine Entscheidung zurück – kein Elfmeter.

20. Minute – Tor Lugano: Alexander Gerndt bekommt im Mittelfeld viel Platz und läuft auf das Tor zu. Er wird nicht angegriffen und zieht aus 20 Metern ab. Der Schuss schlägt im Netz ein, Zibung kann nicht abwehren. Der Oldie im Tor ist bei diesem Gegentreffer nicht unschuldig, dieser Schuss wäre haltbar gewesen.

Lugano Gerndt freut sich über seinen Treffer, während der Luzerner Idriz Voca bedient ist. Bild: Samuel Golay / KEYSTONE/Ti-Press

28. Minute: Nach einem Luzerner Eckball wird es gefährlich. Schürpf verlängert auf Marvin Schulz am zweiten Pfosten. Der Deutsche bringt den Ball aber nicht an Osigwe vorbei. Der Nachschuss von Ndiaye wird ebenfalls geblockt.

32. Minute – Tor Lugano: Das Heimteam spielt die Gäste aus: Eine lange Kombination der Luganesi endet mit dem Tor von Mattia Bottani. Er kann nach einer schönen Bewegung im Strafraum alleine vor Zibung einschieben. Zu erwähnen ist auch die die tolle Vorlage mit dem Absatz von Jonathan Sabbatini.

Olivier Custodio und Mattia Bottani (Lugano) jubeln nach dem Tor zum 2:0.

Bild: Martin Meienberger

37. Minute: Lugano spielt nun stark, Luzern hat Mühe. Bottani hat im Strafraum viel Platz und spielt den Ball scharf zur Mitte. Dort schiesst Numa Lavanchy aber weit übers Tor.

38. Minute: Gerndt wird mit einem hohen Ball lanciert und schafft es, den Ball am heranstürmenden Zibung vorbeizuspielen. Der Ball landet knapp neben dem Tor.

51. Minute: Lorik Emini mit einem Fehlpass im Mittelfeld. Bottani kontert, läuft auf das Tor und wird erst am Schluss im Luzerner Strafraum gestoppt – Schulz kann klären.

70. Minute: Rote Karte für den Lugano-Angreifer Christopher Lungoy. Der Stürmer wurde kurz zuvor eingewechselt, ehe er nach einem Offensivfoul an Silvan Sidler die rote Karte sieht. Lungoy tritt Sidler voll auf den Fuss, eine vertretbare Entscheidung nach einer unglücklichen Aktion des Lugano-Spielers.

74. Minute: Neuzugang Louis Schaub gibt sein Debüt beim FC Luzern. Der Österreicher kommt für Idriz Voca ins Luzerner Mittelfeld.

Louis Schaub gab im Spiel gegen Lugano sein Debüt beim FC Luzern. Bild: Martin Meienberger

75. Minute: Schaub fügt sich gleich mit einem Schlenzer ein, Osigwe kann nur mit den Fäusten abwehren. Der Ball landet bei Sidler, der schiesst und trifft nur den langen Pfosten – Pech für Luzern in dieser Situation.

85. Minute: Schulz kommt plötzlich im Lugano-Strafraum zum Schuss, doch er wird geblockt.

91. Minute: Ndiaye mit dem Anschlusstreffer für Luzern.