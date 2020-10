Matchbericht & Noten 2:3-Niederlage in Basel – dem FCL fehlt die defensive Stabilität Trotz der 2:3-Niederlage in Basel lobt FCL-Trainer Celestini die Offensive seines Teams in der ersten Hälfte. Daniel Wyrsch aus Basel 04.10.2020, 23.41 Uhr

Die enttäuschten FCL-Spieler Lucas Alves, Louis Schaub und Ibrahima Ndiaye (von links) nach dem Spiel. Bild: Patrick Straub/Keystone (Basel, 4. Oktober 2020)

Das Erfreulichste zuerst: 9257 Besucher im St.-Jakob-Park brachten Atmosphäre ins Fussballstadion zurück. Für den FC Basel ein grosser Vorteil, wie dessen Trainer Ciriaco Sforza nach dem 3:2-Heimsieg über den FC Luzern erklärte: «Wir spielten nach vorne, hatten Power. Die Mannschaft spürte das Publikum. Vor fast 10000 Zuschauern zu spielen, ist etwas ganz anderes als nur vor ein paar hundert», freute sich der ehemalige FCL-Coach. «Die tollen Fans trugen uns im Spiel und hatten die Mannschaft bereits vor dem Match mit einer Aktion gepusht. Danke vielmals!», schätzte der frühere Internationale den Support der Bebbi-Anhängerschaft.

Während Ciriaco Sforza nach den aufeinanderfolgenden Niederlagen auswärts gegen Servette (0:1) und in der Europa-League-Qualifikation gegen CSKA Sofia (1:3) im dritten Anlauf in der Liga endlich den ersten Sieg mit seinem neuen Team feierte, kassierte Fabio Celestini mit dem FC Luzern im dritten Ligamatch die zweite Niederlage. Dabei hatten die Innerschweizer bis zur 77. Minute mit einem Punktgewinn geliebäugelt. 2:2 lautete das Skore bis zu diesem Zeitpunkt, ehe Valentin Stocker mit seinem Treffer zum 3:2 den FC Basel zum Vollerfolg führte. Ausgerechnet Stocker, der als Junior beim SC Kriens ausgebildete Offensivspieler, mit dem FCL-Sportchef Remo Meyer vor dem Meisterschaftsstart Transfergespräche geführt hatte.

FCL-Profis glaubten nicht an den Transfercoup mit Stocker

Offenbar war der Glaube an einen Wechsel des sechsfachen FCB-Meisterspielers nach Luzern, wo Valentin Stocker seit seiner Rückkehr von Hertha Berlin zum FC Basel wieder lebt, im Innerschweizer Super-League-Klub nicht besonders gross. Der einstige Basler Jungprofi Pascal Schürpf kennt die finanziellen Unterschiede zwischen FCL und FCB gut, er meinte nach der Partie auf den Basler Captain angesprochen: «Ich weiss nicht, ob wir uns Valentin Stocker hätten leisten können.» Schürpf und Mitspieler waren sich aber bewusst, dass der Mann mit der starken Schusstechnik nie und nimmer so unbedrängt hätte zum Abschluss kommen dürfen wie bei dessen Siegtor 13 Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit.

Luzern-Coach Fabio Celestini sah die Defizite ebenfalls im Abwehrverhalten: «Wir haben das Spiel auf den letzten 20 Metern verloren.» Er dachte dabei weniger an Stocker als an «Zhegrova, Cabral und Pululu. Mit diesen drei Angreifern hatten wir beim Verteidigen Probleme, die wir nicht in den Griff bekamen.» Afimico Pululu setzte sich auf dem linken Flügel eins ums andere Mal gegen Silvan Sidler durch. Der rechte Aussenangreifer Edon Zhegrova überlief in der 11. Minute Marco Bürki, bevor er vors Tor passte. Via Stocker kam der Ball zu Arthur Cabral, der das 1:0 markierte. Die 2:1-Führung war dann eine Sololeistung von Zhegrova, er umspielte in der 36. Minute Marvin Schulz, Lucas Alves und Stefan Knezevic wie Slalomstangen, um auch noch Marius Müller im FCL-Tor zu bezwingen.

Der 1:2-Rückstand aus Luzerner Sicht war besonders bitter, weil Louis Schaub das 1:1 nur zwei Minuten vorher erzielt hatte. Vorbereiter waren Filip Ugrinic und Yvan Alounga. Was den FCL auszeichnete, war, dass er zwei Rückstände wettmachte: Innenverteidiger Lucas Alves schoss in der 58. Minute im Anschluss an einen Corner das 2:2, der lauernde Brasilianer kickte den Ball sehr trocken und effizient unters Netzdach der düpierten Gastgeber.

Zusammen mit Vaduz und Zürich am Tabellenende

Obwohl die Luzerner am Schluss ohne Punkte ihre Heimreise antreten mussten, lobte Celestini seine Mannschaft über den grünen Klee: «In der ersten Halbzeit machten wir es sehr, sehr gut. Wir spielten mutig und mit Vertrauen.» Die zweite Hälfte sei dann hinsichtlich Zusammenspiel weniger positiv gewesen. «Wir offenbarten Probleme mit dem Ball», so der FCL-Trainer, der sein Team offensiv ausgerichtet hatte.

Angesprochen auf den Fehlstart mit nur einem Punkt aus drei Partien, sagte Celestini: «Ein solcher Auftakt ist natürlich nicht gut. Allerdings muss man sehen, was auf dem Platz passiert ist. Es hat uns in jedem Match etwas gefehlt, um erfolgreich zu sein. Trotzdem haben wir es insgesamt besser gemacht als letzte Saison.» Ihn stören die Ergebnisse und das erwähnte teils lasche Abwehrverhalten. Luzern steht auf Platz 8, hinter dem FCL sind nur noch Vaduz und Zürich mit auch je nur einem Punkt. Der nächste Gegner nach der Länderspielpause ist am 18. Oktober der verlustpunktlose Leader FC St. Gallen.

Luzerns Ur-Basler Pascal Schürpf zeigte sich nach der knapp verlorenen Partie sehr enttäuscht: «Wenn man den Offensivspielern des FC Basel zu viel Platz lässt, dann nutzen sie diesen. Wir haben es Valentin Stocker beim Gegentreffer zum 2:3 zu leicht gemacht. Schade, stehen wir am Schluss mit leeren Händen da, denn wir waren im St.-Jakob-Park zweimal nach Rückständen zurückgekommen.» Der 31-jährige Routinier Pascal Schürpf meinte zum Auftakt der neuen Spielzeit: «Den Saisonstart hatten wir uns natürlich anders vorgestellt als mit einem Punkt aus drei Spielen. Jetzt heisst es, sofort weiterarbeiten, um so schnell wie möglich zurück in die Erfolgsspur zu finden.»

Ausnahmsweise stand auch der deutsche FCL-Torhüter etwas in der Kritik. Auf der Medientribüne war diskutiert worden, ob das 2:1 von Edon Zhegrova haltbar gewesen sei. Auch beim FCB-Siegtreffer von Valentin Stocker gab es Stimmen, die den 27-jährigen Keeper beim Weitschuss nicht machtlos gesehen hatten. FCL-Torhüter Marius Müller sagte, angesprochen auf Stockers Tor in die nahe Ecke: «Mir war die Sicht verdeckt beim Basler Treffer zum 3:2.» Ein Remis sei möglich gewesen, so Müller. «Aber insgesamt hatte der FC Basel doch ein deutliches Chancenplus». Und: «Nach drei Spielen kann man uns noch nicht richtig beurteilen, das wäre ungerecht. Nächste Woche kommen mit Carbonell und Alabi zwei Neue aus der Quarantäne ins Teamtraining. Wir müssen die zwei Wochen Nationalmannschaftspause gut nützen.»



Louis Schaub war in dieser Partie der beste, Stefan Knezevic der schlechteste Spieler. Die Bilanz in der Übersicht:

Der Basler Arthur Cabral (Mitte) setzt sich gegen die Luzerner Silvan Sidler (rechts) und Lucas Alves (links) durch und erzielt das 1:0. Die Basler feiern ihr erstes Tor des Spiels.

Luzerns Torhüter Marius Müller und Stefan Knezevic (Mitte) halten Arthur Cabral diesmal in Schach.



Die Luzerner Marvin Schulz (von links), Marco Buerki, Tsiy William Ndenge, Louis Schaub, Filip Ugrinic und Yvan Alounga beglückwünschen sich nach dem 1:1. Der Basler Edon Zhegrova (rechts) erzielt das 2:1. Der Luzerner Marvin Schulz (links) erwischt den Ball im Zweikampf gegen Basels Valentin Stocker nicht. Die Basler Orges Bunjaku, Valentin Stocker und Samuele Campo jubeln nach dem Tor zum 3:2.

Die enttäuschten Luzerner Spieler um Louis Schaub (Mitte) nach dem Spiel. 9750 Zuschauer verfolgten das Meisterschaftsspiel.

Basel – Luzern 3:2

(2:1) 9257 Zuschauer. - SR Bieri. - Tore: 11. Cabral (Stocker) 1:0. 34. Schaub (Ugrinic) 1:1. 36. Zhegrova (Cabral) 2:1. 58. Lucas (Schürpf) 2:2. 77. Stocker (Campo) 3:2.

Basel: Nikolic; Widmer, Cömert, Alderete, Padula; Frei (67. Campo), Bunjaku (87. Van Wolfswinkel); Zhegrova (87. Kalulu), Stocker (87. Riveros), Pululu (75. Von Moos); Cabral.

Luzern: Müller; Sidler, Knezevic, Lucas, Bürki; Ndenge (82. Lang), Schulz; Ugrinic (70. Ndiaye), Schaub, Schürpf; Alounga (61. Sorgic).

Bemerkungen: Basel ohne Van der Werff (gesperrt), Xhaka, Petretta, Marchand, Zuffi, Isufi (alle verletzt) und Ademi (nicht im Aufgebot). Luzern ohne Schwegler, Grether Binous, Burch (alle verletzt) und Carbonell (noch nicht spielberechtigt).

Verwarnungen: 15. Ndenge (Foul), 21. Zhegrova (Foul), 35. Sidler (Foul), 42. Knezevic (Foul), 60. Bürki (Foul), 69. Ugrinic (Unsportlichkeit), 70. Pululu (Unsportlichkeit), 73. Bunjaku (Foul).