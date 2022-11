«Die Alpstaeg-Affäre» – grosses Dossier zum Nachlesen

FC Luzern «Die Alpstaeg-Affäre» – das grosse Dossier zum Nachlesen der bisherigen Entwicklung Seit 38 Tagen schon wird der FC Luzern von der Alpstaeg-Affäre erschüttert – in unserem grossen Dossier behalten Sie den Überblick über alles, was bisher geschah. Jetzt kommentieren 08.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gefühlt erleben wir eine Art Halbzeitpause im Endspiel FC Alpstaeg versus FC Luzern: Seit der Verwaltungsrat die ausserordentliche Generalversammlung, an der Bernhard Alpstaeg die Macht an sich reissen wollte, abgesagt hat, ist es in der Alpstaeg-Affäre derzeit etwas ruhiger geworden. Das bietet eine gute Gelegenheit für einen ersten Rückblick – immer gut für den Überblick. In unserem grossen Dossier «Die Alpstaeg-Affäre» finden Sie unsere News-Artikel, Hintergründe, Analysen, Kommentare und Interviews zum Thema; insgesamt haben wir bisher bereits rund 50 Beiträge dazu publiziert.