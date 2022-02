Kvasina trifft: FC Luzern unentschieden gegen Genève Servette 1:1

Abstiegskampf FCL-Neuzugang Kvasina kam und köpfelte die Luzerner ins Unentschieden gegen Servette So macht der FC Luzern Spass: Ein hochverdienter Punktgewinn mit dem 1:1 (0:0) in Genf bei Servette. Turi Bucher Jetzt kommentieren 20.02.2022, 21.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die schlechte Nachricht zuerst: St. Gallen gewann am Samstag in Lugano 2:0 und distanzierte den FC Luzern im Kampf gegen Rang 9 (Abstiegsbarrage) weiter. Auch Sion punktete am Sonntag, mit einem 1:1 daheim gegen Leader FC Zürich. Die Walliser sind 11 Punkte vor den Luzernern platziert.

Jetzt die gute Nachricht: Der FCL ist voll da! Diese Mannschaft lebt (wieder), hat sich bei Servette hochverdient einen Punkt erobert und stellt sich dem Abstiegskampf mit viel Selbstvertrauen und einer grossen Portion Motivation.

Erlösung für den FCL: Marko Kvasina erzielt das Tor zum 1:1.

Für die Luzerner Mannschaft von Trainer Mario Frick wäre in Genf sogar mehr als ein Unentschieden drin gelegen. Denn der FCL war in der ersten Halbzeit krass überlegen. Das war so, weil Luzern eine richtig gute Leistung auf den Rasen brachte, aber auch von einer lustlosen Servette-Leistung profitierte.

Hinten kompromisslos, vorne spielerisch

In der Abwehrzone die Bälle kompromisslos wegspedieren, halt auch mal mit der Hauruck-Methode; im Vorwärtsgang einmal in Ballbesitz aber durchaus spielerische Lösungen suchen – das könnte das richtige FCL-Rezept im Abstiegskampf sein. So funktionierte es nämlich in Genf.

Nun, der FCL trat überzeugt und überzeugend auf, nicht ohne Pausen und Lücken zwar, keinesfalls restlos perfekt. Servette war in der ersten Hälfte des Spiels die meiste Zeit mit Abwehrarbeit beschäftigt, Luzern überlegen. Aber das Gästeteam liess im gegnerischen Strafraum die Durchschlagskraft vermissen.

Ugrinic: «Dieser Punkt könnte später entscheidend sein» Erster Eindruck beim FC Luzern unmittelbar nach Spielschluss: Zufriedenheit. Klar, an diesem frühen Sonntagabend wäre für den FCL in Genf noch mehr als ein Unentschieden möglich gewesen. Aber Luzerns Mittelfeldmotor Filip Ugrinic erklärte: «Dieser Punktgewinn könnte später noch entscheidend sein.» Ugrinic hob die starke erste Halbzeit des FCL hervor, meinte aber auch: «Wir haben viel Aufwand betrieben, ohne Ertrag. Ich mag mich an keine Servette-Torchance erinnern.» Und die zweite Halbzeit? «Leider haben wir die Startviertelstunde nach der Pause verschlafen und sind dafür bestraft worden.» Ugrinic freute sich nach dem Ausgleichskopfball des neuen FCL-Stürmers Marko Kvasina umso mehr: «Ein herrlicher Einstand für ihn. Marko hat schon am Samstagabend beim Essen im Hotel und am Sonntag am Mittagstisch gezeigt, dass er sich bei uns wohlfühlt.» Auch Stürmer Dejan Sorgic sagte nach dem Schlusspfiff: «Wir sind glücklich mit dem Punkt. Wir hatten Chancen, aber die letzten Pässe oder die Schüsse waren zu ungenau. Dann waren wir nach dem Seitenwechsel eine kurze Phase lang nicht präsent, kamen aber am Schluss nochmals zurück. Es war eine gute Leistung.» Ugrinics Ausblick auf die Partie am Sonntag in Lausanne: «Wir sind gut drauf und werden mit einem guten Gefühl nach Lausanne reisen.» (tbu.)

Das wurde nach der Pause durch die nun vehementer und konkreter agierenden Genfer bestraft. Servette-Trainer Alain Geiger hatte die fade Leistung seines Teams satt und zwei seiner Stars (Imeri, Rodelin) ausgewechselt. Als Luzern in der 53. Minute den Ball bei einer «Pingpong-Situation» (Frick) nicht aus dem eigenen Strafraum brachte, bedankte sich Chris Bedia mit dem 1:0 für seine Einwechslung.

Frick: «Das darf doch nicht wahr sein»

Servette in Führung – richtig unverdient, völlig entgegen dem bisherigen Spielverlauf. «‘Das darf doch nicht wahr sein’, dachte ich an der Seitenlinie.» So erklärte FCL-Coach Frick am Schluss den Moment, als sein Team in Rückstand geriet. «Danach mussten wir eine Weile leiden, unten durch.» Frick musste nun reagieren und wechselte bald (64.) den letzte Woche zum FC Luzern transferierten Österreicher Marko Kvasina ein. Doch Kvasina – im Strafraum auf seine Chance wartend – wurde einfach nicht bedient. Schon wollte man die nächste FCL-Niederlage notieren, meldete sich das Frick-Team nochmals zurück. Ein Energieschub in den Schlussminuten brachte das erlösende 1:1: Verteidiger Martin Frydek flankte von links in den Strafraum und ... richtig, dort stand er ja immer noch, der 1,95-m-Mann aus Österreich. Kvasina stieg hoch und köpfelte mit Wucht den Ausgleich. «Dieses Unentschieden, diesen Punkt haben wir uns redlich verdient», sagte Frick hinterher, und mit einem Augenzwinkern: «Man darf uns halt nie vorzeitig abschreiben.»

Diesen Fehler hatte Geigers Mannschaft offensichtlich gemacht. Luzern suchte nämlich in der Nachspielzeit sogar noch den Sieg, die drei Punkte. Das Tor des ebenfalls eingewechselten Nikola Cumic in der 91. Minute wurde vom Schiedsrichter aber zurecht wegen Abseits aberkannt. «Ich bin im Zwiespalt», meinte Frick nach dem Abpfiff. «Einerseits nehmen wir aufgrund unserer Dominanz zu wenig aus Genf mit. Andererseits konnten wir nach dem Rückstand nochmals reagieren und gingen nicht als Verlierer vom Platz.»

Viel mehr Frickwerk als Flickwerk

Das war ein starker FCL in der Romandie. Oder mit Blick auf den selbstbewussten Auftritt: viel mehr Frickwerk als Flickwerk. «Wir wollen Geduld zeigen und auf dem Spielfeld weiter nach Lösungen suchen», sagte der Luzern-Liechtensteiner. Geduld und spielerische Lösungen braucht es auch am nächsten Sonntag im Abstiegsduell in Lausanne wieder. «Wir sind ready», sagt Trainer Frick. Nach diesem Auftritt gegen Servette darf er das sagen.

Servette – Luzern 1:1 (0:0) Stade de Genève. – 6297 Zuschauer. – SR Schnyder.

Tore: 53. Bedia 1:0. 87. Kvasina 1:1.

Servette: Frick; Diallo (74. Severin), Rouiller, Sasso, Bauer; Cognat (87. Vouilloz), Douline; Stevanovic, Rodelin (46. Bedia), Imeri (46. Valls); Schalk (74. Oberlin).

Luzern: Müller; Dräger (76. Sidler), Burch, Simani, Frydek; Schulz, Jashari, Campo (74. Gentner), Ugrinic (84. Ndiaye); Sorgic (84. Cumic), Abubakar (64. Kvasina).

Bemerkungen: Servette ohne Clichy (geperrt), Fofana und Sawadogo (beide verletzt). Luzern ohne Schürpf, Grether und Monney (alle verletzt). 67. Tor von Bedia aberkannt (Foul). 91. Tor von Cumic aberkannt (Abseits). Verwarnung: 36. Rodelin (Fouls).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen