FCL schweigt zu Alpstaegs Äusserungen

Aktionärsstreit FCL-Führung schweigt Der Klub hat das Interview von Bernhard Alpstaeg zur Kenntnis genommen. Dazu äussern will man sich derzeit jedoch nicht. Jetzt kommentieren 10.01.2023, 18.56 Uhr

Josef Bieri, FCL-Aktionär und Vizepräsident des Verwaltungsrates, im Trainingslager des FC Luzern. Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 8. Januar 2023)

Bis am Dienstag weilte der gesamte Verwaltungsrat der FCL Holding AG beim Team in Marbella. Das Interview von Bernhard Alpstaeg, dem Kontrahenten im Aktionärsstreit, am Montag wurde aber auch in Südspanien wahrgenommen.