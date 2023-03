Alpstaeg-Affäre Bernhard Alpstaeg will im Aktionärsstreit eine schnelle Lösung – der FC Luzern winkt ab FCL-Aktionär Bernhard Alpstaeg will den Streit um die FCL-Aktien mit einem Schiedsverfahren lösen und so langwierige Gerichtsverfahren vermeiden. Gleichzeitig droht er mit der Kündigung des Mietvertrags für das Stadion. Der FC Luzern lehnt das Schiedsverfahren ab. Cyril Aregger 7 Kommentare 13.03.2023, 18.46 Uhr

Bernhard Alpstaeg hält an der Stadion Luzern AG die Aktienmehrheit. Bilder: Pius Amrein / Manuela Jans-Koch, Montage: rem

Wem gehören die 25 Prozent der Aktien der FCL Holding AG, die der Verwaltungsrat im Dezember aus dem Aktienbuch streichen liess? Um langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden solle diese Frage ein Schiedsverfahren klären, schlägt Bernhard Alpstaeg in einem Brief an die Lizenzkommission der Swiss Football League (SFL) vor. Ihm wurden die Aktien im Dezember vom Vorstand der Holding aberkannt, der Aktionär besitzt seither offiziell nur noch 27 statt 52 Prozent der FCL-Aktien.

Findet kein Schiedsverfahren statt, will Bernhard Alpstaeg das Lizenzdokument nicht unterschreiben, welches bestätigt, dass der FC Luzern auch in der kommenden Saison in der Swisspor-Arena spielen kann. Dies teilt der FCL in einer Medienmitteilung mit. Im Schreiben an die Kommission habe sich Alpstaeg gar vorbehalten, den bis 2029 laufenden Mietvertrag mit der Swissporarena Events AG zu kündigen.

FCL: «Rasche Beurteilung liegt auch in unserem Interesse»

Der FCL-Vorstand der FCL Holding AG um Präsident Stefan Wolf und Vizepräsident und Aktionär Josef Bieri lehnt Alp­staegs Vorschlag eines Schiedsverfahrens ab. Unter anderem, weil im Schiedsverfahren gemäss den Bedingungen einzig Urkundenbeweise zugelassen seien. «Wir sind aber der Meinung, dass bei dieser Sachlage auch Zeugenaussagen unabdingbar sind», erklärt FCL-Mediensprecher Markus Krienbühl. «Die FCL Holding AG kann sich deshalb nicht auf ein privates Schiedsverfahren einlassen, obwohl eine rasche Beurteilung der Angelegenheit auch in ihrem Interesse läge.»

Ein Verfahren ohne Zeugenaussagen könnte für den FCL problematisch sein. Nach Ansicht des Verwaltungsrates hatte Alpstaeg das 25-Prozent-Paket 2015 nicht rechtmässig von FCL-Ehrenpräsident Walter Stierli erworben, spätere Bestätigungen der Besitzverhältnisse seien unter Druck erfolgt.

Die Alpstaeg-Seite hat zudem vom renommierten Zürcher Aktienrechtler Peter Nobel ein Gutachten verfassen lassen, in welchem der Anspruch des Swisspor-Patrons auf insgesamt 52 Prozent der FCL-Aktien bestätigt wird, wie die «Sonntags-Zeitung» berichtete.

Die Swisspor-Arena mit dem Logo des FC Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 2. 3. 2023)

Die Kritik des FCL an seinem Aktionär fällt scharf aus. Falls Bernhard Alpstaeg, dem die Mehrheit der Stadion Luzern AG gehört, den Vertrag einseitig kündigen würde, «müsste sich der FC Luzern zur Wehr setzen». In seiner Mitteilung schreibt der FCL: «Mit der Androhung, den bestehenden Mietvertrag zwischen der Stadion Luzern AG und der Swissporarena Events AG zu kündigen, gefährdet Bernhard Alpstaeg letztlich nicht nur die Lizenzerteilung für die kommende Saison, sondern direkt die unmittelbare Zukunft des FC Luzern.»

Alpstaeg-Sprecher: «Verwaltungsrat weiss, dass er verlieren wird»

Ebenso scharf klingt es von der Gegenseite. Gegenüber «Pilatus today» erklärte Alpstaeg-Sprecher Sacha Wigdorovits, der Verwaltungsrat versuche mit dem Schreiben von den «selbst verschuldeten finanziellen Problemen des Klubs» abzulenken. Es sei klar, dass der Verwaltungsrat bewusst den schnellen Weg über ein Schiedsgericht verhindern wolle. «Die FCL-Führung will damit Zeit gewinnen, da der Weg über ordentliche Gerichte länger dauert. Und der Verwaltungsrat weiss genau, dass er sowieso verlieren und Bernhard Alpstaeg Anrechte auf seinen ganzen 52 Prozent erhalten wird.»

Mit der Medienmitteilung breche der FCL zudem die Stillschweige-Vereinbarung für die Gespräche am runden Tisch unter der Führung von Luzerns Stadtpräsident Beat Züsli und Liga-CEO Claudius Schäfer, sagt Wigdorovits, der bis Redaktionsschluss nicht zu sprechen war. Einen Vorwurf, den FCL-Mediensprecher Markus Krienbühl so nicht stehen lassen will: «In der Medienmitteilung beziehen wir uns auf den Brief von Herrn Alpstaeg an die Lizenzkommission, der uns als Kopie ebenfalls zugestellt wurde.» Der runde Tisch existiere weiterhin, die Fronten seien aber «verhärtet», wie FCL-Präsident Stefan Wolf bereits vor zehn Tagen erklärte.

Beide Seiten haben Anzeigen eingereicht

Der FCL-Verwaltungsrat setzt also weiterhin auf den Gerichtsweg. Eine Anzeige gegen Bernhard Alpstaeg wird derzeit bei der Staatsanwaltschaft Luzern geprüft. Vor dem ordentlichen Verfahren wird es noch eine Schlichtungsverhandlung geben. Alpstaeg seinerseits hat beim Bezirksgericht Luzern eine zivilrechtliche Klage eingereicht, in der er verlangt, dass die Streichung seines 25-Prozent-Pakets rückgängig gemacht werden soll. Gegen den gesamten FCL-Verwaltungsrat hat er zudem eine Strafanzeige wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung eingereicht.

