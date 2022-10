FCL-Verwaltungsrat fordert Alpstaeg zum Rücktritt auf

FCL FORDERT RÜCKZUG «Remo Meyer hat für den FCL elf Millionen erwirtschaftet» – Klubführung rechnet mit Alpstaeg ab Die Ereignisse überschlagen sich: Kurz nach dem Statement von FCL-Besitzer Bernhard Alpstaeg meldet sich jetzt auch die aktuelle Klubführung – und fordert ultimativ den Rückzug von Alpstaeg. Martin Messmer Jetzt kommentieren 31.10.2022, 12.55 Uhr

FCL-Sportchef Remo Meyer: Für seine Arbeit erhält er vom FCL-Verwaltungsrat Bestnoten. FCL-Besitzer Bernhard Alpstaeg will ihn dennoch entlassen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. Mai 2021)

Jetzt erklärt die FCL-Klubführung erstmals, wieso sie nicht, wie von FCL-Besitzer Bernhard Alpstaeg gefordert, den Sportchef Remo Meyer entlassen hatte. «Interne Analysen stellen Remo Meyer einen starken Leistungsnachweis aus. Daher steht der gesamte Verwaltungsrat geschlossen hinter der Geschäftsleitung und ist der Forderung von Bernhard Alpstaeg, Sportchef Remo Meyer zu entlassen, nicht nachgekommen.»

In einem ausführlichen Argumentarium listet der FCL Fakten auf, die aus seiner Sicht für Meyer sprechen. Zwar sei dem Verwaltungsrat nicht entgangen, «dass es in den vergangenen Jahren Spieler-Transfers und auch Trainer-Verpflichtungen gab, die nicht den Erwartungen entsprachen».

Jedoch würden die erfolgreichen Transfers «bei weitem» überwiegen – als Beispiele werden Jonas Omlin, Ruben Vargas, Filip Ugrinic, Vako Gvilia, Darian Males, Ibrahima Ndiaye oder Trainer Gerardo Seoane genannt. Der FCL habe in der Ära von Meyer einen Transfererlös von 18 Millionen Franken brutto (11 Millionen Franken netto) erwirtschaftet.

Zudem habe Meyer den Vertrag des Schweizer Neo-Nationalspielers Ardon Jashari frühzeitig bis im Sommer 2026 verlängert, «was dem FCL in geraumer Zeit ebenfalls einen weiteren Transfererlös in Millionenhöhe einbringen dürfte», wie der FCL weiter schreibt.

Und auch sportlich hat Meyer seine Führung überzeugt: «In der Ära Meyer wurde mit dem Cupsieg 2021 zum ersten Mal seit 29 Jahren wieder ein Pokal in die Innerschweiz geholt und es wurden im Durchschnitt pro Saison drei Spieler aus der eigenen Nachwuchsabteilung mit einem Profivertrag ausgestattet und an die erste Mannschaft herangeführt.»

Doch als Alpstaeg für den Berater von Jashari ein Stadionverbot aussprach, brach das Unheil über den FCL herein. Das war im September 2022. Der Verwaltungsrat habe von Alpstaeg eine Aussprache wegen des verhängten Stadionverbots für Agron Krasniqi verlangt, aber «ohne auf diese Themen einzugehen, verlangte Bernhard Alpstaeg von den drei anwesenden Verwaltungsräten die Entlassung von Remo Meyer».

Dies habe der Verwaltungsrat jedoch verweigert – und dieses Gremium vermutet nun, dass «sein Widerstand gegen die Pläne von Bernhard Alpstaeg der Auslöser für die aktuellen Unruhen gewesen ist».

In seiner Erklärung bringt der FCL auch «die Fakten zum Fall Ardon Jashari»: «Intern warf Alpstaeg Sportchef Meyer vor, dass er bestechlich sei und immer wieder mit den gleichen Spielerberatern zusammenarbeite. Auch diesen Vorwurf kann der Verwaltungsrat dementieren und hat dafür auch die nötigen Beweise.»

Remo Meyer habe bei der Vertragsverlängerung von Jashari keine Fehler und keine Verfehlung begangen. «Es war der ausdrückliche Wunsch der Familie Jashari, die Vertragsverlängerung in diesem Sommer mit dem Spielerberater Krasniqi durchzuführen. Auch dafür hat der Verwaltungsrat schriftliche Beweise.» Meyer habe sich stets korrekt und loyal gegenüber dem Spieler, dessen Familie und dem Klub verhalten.

In seiner Mitteilung betont der FCL, wie gut der Verein aktuell aufgestellt sei, nämlich «so gut wie noch nie». Und vor allem zeigt der Verein auf, wie er in die Zukunft gehen will – nämlich ohne seinen Klubbesitzer Bernhard Alpstaeg.

«Nach all diesen Vorfällen ist es für den aktuellen Verwaltungsrat unmöglich, gemeinsam mit Bernhard Alpstaeg in die Zukunft zu gehen. Die Vorkommnisse in den vergangenen Tagen haben gezeigt, dass eine ganze Region hinter der aktuellen Vereinsführung steht. Darum hat der Verwaltungsrat Bernhard Alpstaeg gebeten, seine Aktienanteile abzugeben. Diese Aktien sollen anschliessend unter interessierten Persönlichkeiten aufgeteilt werden, damit diese Aktienanteile besser in der ganzen Innerschweiz verteilt sind. Der Klub soll künftig breit aufgestellt sein und das Mehrheitsaktionärsmodell aufgehoben werden.»

Als grosses Vorbild diene dabei der FC St.Gallen: «Bei den Ostschweizern besitzen 15ʼ000 Kleinaktionäre, also die Fans, 51 Prozent der Klub-Aktien. Dieses Modell ist auch beim FCL möglich. Zudem könnte der aktuelle Verwaltungsrat dadurch sicherstellen, dass der Klub ohne Alpstaeg eine solide finanzielle Zukunft hätte. In den vergangenen zwei Jahren wurde mit über 130 Persönlichkeiten aus der Innerschweiz gesprochen. Zwischen 25 und 30 von ihnen wären bereit, den FC Luzern finanziell mitzutragen, wenn sich Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg zurückzieht.»

Alpstaeg hingegen denkt nicht daran, seine Aktien abzugeben. Am Montagmorgen liess er verlauten, er könne sich «mit einem Modell einer sogenannt breiten Abstützung und vielen Aktionären momentan nicht anfreunden. Das hat bisher im Sport kaum je funktioniert. Mitreden, aber keine Verantwortung übernehmen, wenn es unangenehm und schwierig wird – das führt unternehmerisch gesehen selten zum Erfolg».

Alpstaeg bekräftigte, seine Pläne an der ausserordentlichen GV wie bekannt durchsetzen zu wollen. Er wird den aktuellen Verwaltungsrat absetzen. Und dann werde er alleiniges Mitglied des Gremiums sowie Verwaltungsratspräsident. Alpstaeg sagt: «Ich bin Mehrheitsaktionär.»

