«Aufgeheizte Stimmung» Alpstaeg verstummt – und zieht ein bereits geführtes Interview plötzlich zurück Wie tickt FCL-Besitzer Bernhard Alpstaeg bei seiner Medienarbeit? Interviews werden zugesichert, verschoben, neu terminiert, geführt und zurückgezogen, wie das Protokoll eines konkreten Beispiels zeigt. 02.11.2022, 05.00 Uhr

FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg.

Längst verfolgen auch Leute, die mit Fussball nichts anfangen können, die Geschehnisse beim FC Luzern mit grösstem Interesse. Es ist die Geschichte einer feindlichen Übernahme einer grossen, emotional tief in einem ganzen Landesteil verankerten Institution durch eine reiche Einzelperson. Und logisch wollen alle wissen, was diese Einzelperson zu sagen hat.

Die Rede ist natürlich von Bernhard Alpstaeg, dessen Öffentlichkeitsarbeit so wechselhaft wirkt wie sein Verhalten bei seinem FC Luzern. Noch vor einigen Jahren konnten Medienschaffende Bernhard Alpstaeg praktisch jederzeit anrufen, der Patron nahm das Handy persönlich ab und äusserte sich spontan zu allen möglichen Themen, zum Beispiel zu Frisuren von Trainern. Alpstaeg galt nicht nur in der Branche als Polteri.

Mit dem Profi kam die Ruhe

Dann holte Alpstaeg den Luzerner Medien- und Kommunikationsprofi Bruno Affentranger zu sich, und mit ihm an der Seite wurde Alpstaegs Öffentlichkeitsarbeit professionell: sachlich, seriös – und seltener. Monatelang hörte man nichts mehr vom FCL-Klubbesitzer, und in dieser Ruhe gedieh sein Verein prächtig. Bis Alpstaeg am 2. Oktober wieder polterte – und wie. Affentranger jedenfalls hat ihm nicht zu diesem Wutinterview im «Sonntags-Blick» geraten.

So läuft es, wenn man mit Alpstaeg ein Interview plant

Seither ist Alpstaegs Umgang mit Medien wieder geprägt von Unwägbarkeiten und Unsicherheit. Interviews werden zugesichert, verschoben, neu terminiert, geführt, zurückgezogen. Konkret läuft das so ab: Als diese Zeitung Alpstaeg am 21. Oktober, wie es die journalistischen Regeln gebieten, Gelegenheit gab, einen Kommentar zur damals aufkommenden Protestbewegung gegen seine Pläne abzugeben, wollte er von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen. Man solle am Mittwoch, also am 26. Oktober, wieder anrufen, dann werde er Fragen beantworten. An besagtem Mittwoch wiederum verwies er auf Montag, 31. Oktober. «Dann gibt es Arbeit», beschied Alpstaeg am Telefon.

An besagtem Montagmorgen nahm Alpstaeg das Telefon zwar ab, beantwortete aber zunächst keine Fragen, sondern verwies auf eine schriftliche Mitteilung, die er um 11 Uhr an die Medien zustellen werde. (Das Newsportal «Nau» übrigens belieferte Alpstaeg schon eine Stunde früher.) Wenig später nahm Alpstaeg das Handy erneut ab, und diesmal gab er wie abgemacht mündlich auf rund zwanzig Fragen Antwort.

Alpstaeg vergewisserte sich während dieses Interviews, dass ihm dieses zum Gegenlesen zugeschickt werden würde, was ihm zugesichert wurde. Um 15.13 Uhr am Montag wurde ihm das Interview per E-Mail zum Autorisieren zugestellt, verbunden mit dem Hinweis, es sei vorgesehen, dieses um 17 Uhr zu publizieren, und der entsprechenden Bitte um ein zeitnahes Feedback. Dieses kam um 16.02 Uhr: «Ich werde Ihnen die Rückmeldung bis 17 Uhr liefern», schrieb Alpstags Tochter Giulia Alpstaeg, die ihrem Vater offensichtlich bei der Medienarbeit neuerdings zur Seite steht.

Interview wurde verschoben

Schon fünf Minuten später, um 16.07 Uhr, kam erneut ein E-Mail: «Leider ist es mir nicht möglich, dies bis heute um 17 Uhr achtsam durchzulesen, da die Sitzung heute länger dauert. Ich werde Ihnen die Rückmeldung morgen liefern.» Folglich wurde das Interview, da nicht autorisiert, auch nicht wie vorgesehen am Montag gegen 17 Uhr publiziert, sondern auf Dienstag verschoben.

Neuer Tag, neues Glück. Aber nicht, wenn es um ein Interview mit Alpstaeg geht. Um 7.58 Uhr an Allerheiligen wurde in einem weiteren E-Mail aus dem Hause Swisspor beschieden, das Interview werde zurückgezogen. Mit folgender Begründung:

«Aufgrund der aufgeheizten Stimmung können wir leider keine Interviews freigeben. Wir bitten Sie, dies zu respektieren und das Interview nicht zu veröffentlichen.»

Nun bleibt es also bei einer einseitigen Kommunikation von Alpstaeg; er verschickte zwar ein Statement, in dem er seine Beweggründe zu seinen Plänen beim FCL darlegen kann. Kritische Nachfragen will er aber nicht beantworten. So bleibt zum Beispiel offen, was genau er mit seinem neu gegründeten Sportberatungsunternehmen vorhat. Oder, wie es ihm gelingen soll, als alleiniger Verwaltungsrat allein einen Profiklub zu führen, da er ja nichts von Fussball versteht, wie Alpstaeg selber betonte. Oder, wie er die riesige Protestbewegung «Zäme meh als 52 Prozent» gegen seine Pläne zur Kenntnis nimmt. Oder, ob er wirklich nie daran gedacht habe, beim FCL auszusteigen. Oder, warum er zwar bei seiner Swisspor AG «zu den Büezern» geht, um «die Wahrheit zu erfahren», hingegen bei seinem FCL die Basis, also die Fans, komplett ignoriert. Oder, welche Rollen sein Freund und Spielervermittler Giacomo Petralito, seine Tochter sowie sein Schwiegersohn in spe künftig beim FCL spielen könnten. Und so weiter. Alpstaeg schweigt.

