Analyse FC Luzern FCL-Trainer Mario Frick ist und darf mit der ersten Saisonhälfte nicht restlos zufrieden sein Der FC Luzern steht nach der ersten Saisonhälfte – dieses Jahr wegen der WM bei absolvierten 16 Spielen – auf Platz 6. 20 Punkte bedeuten für die Innerschweizer zwar eine überdurchschnittlich gute Herbstrunde, doch der ambitionierte Mario Frick hatte mehr Zähler budgetiert. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 17.11.2022, 13.09 Uhr

Mario Frick ist mit der Ausbeute von 20 Punkten in dem wegen der Winter-WM von Katar auf 16 Spiele verkürzten ersten Saisonteil nicht restlos zufrieden. Dazu hat der Trainer des FC Luzern berechtigte Gründe, denn in den letzten drei Spielen gegen Winterthur, Basel und YB holte seine Mannschaft nur noch einen Zähler – beim 1:1-Unentschieden zu Hause gegen Winterthur. Die Partien gegen Basel (0:2) und in Bern gegen den souveränen Leader YB (0:3) gingen zum Schluss verloren.

Für FCL-Trainer Mario Frick (mit Zettel) und seine Spieler gibt es in der Winterpause und im zweiten Teil der Saison viel zu tun. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2. Oktober 2022)

Die ernüchternden Ergebnisse vor der rekordverdächtig langen Winterpause von mehr als zwei Monaten müssen für das Trainerteam und die FCL-Profis Ansporn sein, in der Rückrunde zuzulegen. Der Start in die zweite Saisonhälfte lässt ab dem 21. Januar auch keine andere Einstellung zu: Zu Hause gegen den auf Wiedergutmachung ausgehenden Tabellenletzten und Vorjahresmeister FC Zürich ist das Startspiel, anschliessend geht's nach Basel zum Team von Alex Frei, der im Frühjahr bessere Resultate liefern muss. Mit diesen beiden Partien wird die Vorrunde abgeschlossen, bevor die 18 Spiele der Rückrunde folgen.

Mario Frick kündigt an, dass die zweite Saisonhälfte die bessere sein wird: «Meine Mannschaften spielten immer eine stärkere Rückrunde.» Vergangene Saison übernahm der Liechtensteiner den FCL im Januar 2022 – und mit hervorragenden 29 Punkten aus 18 Spielen rettete er das Team sicher vor dem direkten Abstieg und realisierte den Klassenerhalt schliesslich in der Barrage gegen Challenge-Ligist Schaffhausen.

Kommen wir zurück auf die laufende Saison – und beleuchten zwei weitere Negativpunkte, um dann das Positive hervorzuheben. Enttäuschend ist gewiss die Heimbilanz von lediglich zwei Siegen in acht Begegnungen. Zudem gab es drei Unentschieden und drei Niederlagen in der Swisspor-Arena. Frick sagt dazu: «Wir wollen wieder eine Heimmacht werden.»

Weniger kritisch ist der FCL-Coach, wenn es um seine Innenverteidigung geht. Obwohl dem einheimischen U21-Internationalen Marco Burch in dieser Saison ungewohnte Zuspielfehler unterlaufen und der 31-jährige Denis Simani von seiner Abgeklärtheit während des ersten Halbjahres in Luzern eingebüsst hat. Dahinter ist mit dem 19-jährigen Talent Luca Jaquez ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs auf Warteposition. Für die Entwicklung von Burch und Jaquez wäre es wichtig, wenn sie neben Routinier Simani noch einen herausragenden zentralen Abwehrmann an ihrer Seite hätten.

Der gesamten Mannschaft inklusive Torhüter Marius Müller gäbe ein Abwehrchef von Format die notwendige Sicherheit. Allerdings befindet sich der FC Luzern in einem Schwebezustand. Es ist nicht klar, wie der inzwischen mit juristischen Mitteln geführte Machtkampf zwischen den Aktionären Bernhard Alpstaeg (52 Prozent) und Josef Bieri (48 Prozent) ausgeht. Trotz einem deutlichen Aufwärtstrend bei den Zuschauerzahlen im eigenen Stadion um durchschnittlich plus 1500 in die Nähe von fast 12'000 Fans pro Match, nimmt der FCL aus der letzten Saison ein Minus von 3,2 Millionen Franken mit. Die Frage stellt sich, wer künftige Defizite übernimmt – und wie viele Mittel für Neuzugänge zur Verfügung stehen.

Kommen wir zum Erfreulichen dieser Saison: Trotz den Anfang September aufkommenden internen Unruhen und dem unsäglichen Beraterstreit um das Juwel Ardon Jashari, welcher im Machtkampf (fast) alle gegen Mehrheitsaktionär Alpstaeg gipfelte, hat die Mannschaft den Fokus nie verloren.

Neben Neo-Captain und WM-Teilnehmer Jashari überzeugte mit Max Meyer ein überraschender Neuzugang. Das ehemalige Wunderkind des FC Schalke hat das Vertrauen des Trainers zurückgezahlt, mit sechs Toren ist Meyer bester FCL-Torschütze. Mit Pius Dorn und Nicky Beloko beeindruckten zwei weitere Neulinge, die aus der Challenge League nach Luzern wechselten.

Für Frick spricht zudem, dass auch der tunesische WM-Fahrer Mohamed Dräger, Marius Müller, Martin Frydek und Dejan Sorgic mit konstant guten Leistungen performten. Viele weitere Spieler haben ebenfalls Potenzial, brauchen aber noch etwas Zeit. Noch gar nicht auf Touren gekommen ist der letztjährige Torschützenkönig der Challenge League: Joaquin Ardaiz. Für ihn bietet sich die Rückrunde an, es besser zu machen.

