Mängel in der Defensive und fehlende Ruhe – der FC Luzern muss dringend die Balance finden Die 3:4-Niederlage des FC Luzern gegen den FC Basel war spektakulär und am Ende dramatisch. Die Mannschaft von Fabio Celestini verpasste das Spiel ohne Gegentor klar ‒ das sind die Gründe dafür. Janick Wetterwald 11.04.2021, 18.43 Uhr

Frust, Emotionsausbrüche, ungläubige Blicke – die Heimpleite gegen den FC Basel hat beim FC Luzern einige Spuren hinterlassen. Klar, es war ein Spiel geprägt von Emotionen, von viel Freud, viel Leid und sieben Toren innert 94 Minuten. Es war aber auch ein Spiel, bei dem der FC Luzern einmal mehr sein grösste Schwäche offenlegte: die Balance.

Fabio Celestini will mit seiner Mannschaft gepflegten Fussball spielen. Der FCL-Trainer will, dass seine Spieler den Ball haben und nach vorne spielen. Das gelingt oft, aber genau so oft treffen die Luzerner Profis in den wichtigen Momenten die falschen Entscheidungen.

In den sechs Minuten vor dem 1:1 schlägt FCL-Goalie Marius Müller den Ball zweimal ohne Druck zu Goalie-Kollege Heinz Lindner im Tor der Basler. Das dritte Mal kurz vor dem Gegentreffer versucht es Müller spielerisch zu lösen und schlägt einen Pass zu Ibrahima Ndiaye, der den Ball nicht kontrollieren und halten kann. Basel bekommt den Ball, die Luzerner machen Druck, doch die Gäste können sich lösen. Die Luzerner Angreifer stoppen das Pressing. FCB-Innenverteidiger Fabian Frei hat Zeit um die Luzerner Defensive mit einem langen Ball vor Probleme zu stellen. In der Rückwärtsbewegung läuft Stefan Knezevic in Richtung Valentin Stocker, bei dem schon Silvan Sidler steht, statt sich um Torschütze Darian Males zu kümmern. Der FCL versuchte nach dem Führungstreffer nachzulegen, verpasste es aber, mit längeren Ballbesitzphasen etwas Ruhe und Sicherheit ins Spiel zu bringen.

Am Ursprung des zweiten Gegentreffers steht erneut eine Spielverlagerung von Fabian Frei. Er spielt einen weiten Ball auf die linke Angriffsseite. Stocker zieht Knezevic aus der Verteidigung, Knezevic kann trotz schlechter Ballannahme des Baslers den Pass nach vorne nicht verhindern. Lucas Alves und Silvan Sidler kommen dann gegen Cabral respektive Raoul Petretta nicht in die Zweikämpfe. Entscheidend ist aber auch das Verhalten von Filip Ugrinic: Der Mittelfeldmann schliesst die Lücke, welche Knezevic hinterlässt, nicht konsequent. Statt die 20 Meter bis zum eigenen Strafraum im Sprint zu absolvieren, läuft er nur halbherzig zurück. So kann er weder Sidler im Laufduell mit Petretta unterstützen, noch später im Strafraum mithelfen, den Schuss von Torschütze Edon Zhegrova zu verhindern.

Der FC Luzern hat Einwurf weit in der offensiven Zone nahe der Eckfahne. Nach einer Flanke wird ein Schuss von Knezevic geblockt und fällt Stocker am Basler Strafraum in die Füsse – dieser legt sofort den Vorwärtsgang ein. Innert wenigen Sekunden treffen drei FCL-Spieler die gleiche falsche Entscheidung. Lorik Emini gegen Stocker, Martin Frydek gegen Males / Zhegrova und auch Knezevic gegen Zhegrova. Sie alle preschen nach vorne und suchen den Zweikampf, statt sich fallen zu lassen. Den Raum hinter Emini und später auch hinter Knezevic nützt Zhegrova ideal aus und schiebt nach einem Sprint über das halbe Feld eiskalt ein.

Arthur Cabral wehrt einen FCL-Eckball mit dem Kopf ab und erhält auch noch den zweiten Ball von Frydek. Schon da ist zu sehen, dass die FCL-Akteure die Umschaltsituation zu wenig schnell erkennen. Frydek fokussiert sich dann zu stark auf Zhegrova, obwohl er auch FCB-Aussenverteidiger Silvan Wider auf sich zusprinten sieht. Frydek verliert den Zweikampf mit Zhegrova und die ganze linke Abwehrseite ist frei für Widmer. Lorik Emini bekommt keinen Zugriff mehr auf Widmer und in der Mitte übersprintet Cabral mit Ugrinic und Knezevic gleich zwei FCL-Spieler. Der Stürmer kommt so in eine gute Abschlussposition, trifft dann aber den Ball nicht richtig.

Abstoss FC Luzern eine Minute nach Anpfiff der zweiten Halbzeit. Die FCB-Stürmer Males und Cabral stehen hoch, aber Marco Burch sieht, dass Ugrinic zwischen den Linien etwas Platz hat und spielt ihn an. Ugrinic spielt schnell weiter an die Seitenlinie zu Frydek, der sofort von Zhegrova unter Druck gesetzt wird. Er hat keine Anspielstation und passt flach direkt in die Füsse von Widmer, statt den Ball hoch aus der Gefahrenzone zu schlagen. Widmer steht schon einige Meter vor der Mittellinie, während drei FCL-Angreifer sich noch hinter der Spielfeldmitte aufhalten. Ein Zeichen, dass die Distanzen zwischen den FCL-Reihen bei diesem Aufbauversuch viel zu gross waren. Die Basler gewinnen danach die entscheidenden Zweikämpfe und nur 20 Sekunden nach dem Abstoss von Burch schiesst Cabral den Ball völlig freistehend aus rund acht Metern an die Latte.

Es steht 3:3 und die letzten Minuten der Partie laufen. Nach einem scheinbar ungefährlichen FCB-Einwurf in der eigenen Hälfte ensteht plötzlich eine gute Chance für die Basler. Varol Tasar unterstützt nach dem Einwurf Christian Schwegler im Duell mit Cabral zu wenig und die ebenfalls ballnahen Schaub und Ugrinic sind zu passiv. Cabral kann sich drehen und kreiert mit einem Pass auf Pajtim Kasami eine Basler Überzahlsituation. Kasami lanciert Aldo Kalulu, der dann am herausstürmenden Marius Müller scheitert.

Es sind die Basler, welche nach der Kalulu-Chance weiter Druck machen. Der FCL kann das Geschehen aber relativ gut vom eigenen Strafraum fern halten und provoziert einen Fehlpass von Stocker – Abstoss für Luzern, die vierminütige Nachspielzeit läuft schon fast 30 Sekunden. FCL-Goalie Müller schnappt sich sofort einen neuen Ball, Mitspieler fordern den Keeper auf, sie anzuspielen. Müller spielt schnell einen weiten Ball auf die rechte Seite. Resultat: Zehn Sekunden nach dem Abstoss gibt's Einwurf für den FC Basel.

Eine Minute später erhält Pascal Schürpf den Ball relativ unbedrängt an der Seitenauslinie. Es gelingt ihm nicht, eine Anspielstation zu finden, einen Einwurf oder ein Foul zu provozieren. Die Basler rennen weiter an, doch Kasami legt sich den Ball zu weit vor. Marco Burch lässt den Ball aber nicht ins Aus hinter dem Tor rollen, sondern spielt ihn unbedrängt ins Seitenaus – Einwurf FCB statt Abstoss FCL. Im Anschluss gehen die entscheidenden Zweikämpfe verloren, Petretta flankt, Cabral köpft aus kurzer Distanz ein.

Der FC Luzern offenbart im Spiel gegen den FC Basel eklatante Schwächen im Defensivverhalten. Zudem schafft es der FCL in den wichtigen Phasen der Partie nicht, den Ball für längere Zeit in den eigenen Füssen zu halten. Als der Punktgewinn trotzdem schon fast Tatsache ist, fehlt in der Nachspielzeit die Cleverness.