Gegen Lausanne braucht der FCL Mentalitätsmonster

Analyse Mentalitätsmonster bitte vortreten: Der FC Luzern bestreitet gegen Lausanne das Spiel des Jahres Die Super-League-Saison hat der FC Luzern in den Sand gesetzt. Nun geht es darum, den Schaden zu begrenzen und den Abstieg zu verhindern. Im Direktduell gegen das Tabellenschlusslicht Lausanne braucht es am Sonntag Spieler, die Ihre Teamkollegen mitreissen können. Turi Bucher 26.02.2022, 05.00 Uhr

Mutig und selbstbewusst präsentierte sich der FC Luzern zuletzt auch in Genf. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (20. Februar 2022)

Nach dem unvergesslich bleibenden Cupsieg vom letzten Sommer auf dem Berner Kunstrasen hat der FC Luzern die darauffolgende Super-League-Saison so richtig in den Sand gesetzt. Das steht jetzt schon fest – auch wenn die Meisterschaft noch 14 Runden dauert. Was die Verantwortlichen der Profiabteilung beim FC Luzern jetzt noch tun können, ist nicht mehr und nicht weniger als Schadensbegrenzung.

Die Tabelle vor dem «Spiel des Jahres» des Vorletzten FC Luzern bei Schlusslicht Lausanne ist nicht schwierig zu lesen: Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Trainer Mario Frick einen grossen Schritt weg vom direkten Abstiegsrang tun, könnte sie Lausanne um total sechs Punkte distanzieren, könnte sie sich womöglich sogar noch einmal und unverhofft dem FC Sion (auswärts gegen die Young Boys) auf acht Punkte Distanz annähern. Andererseits würde eine FCL-Niederlage Lausanne ermöglichen, punktemässig wieder aufzuschliessen, würde der Aufwärtstrend der letzten Spiele einen extremen Rückschlag erleiden.

Wohin soll es gehen für den FC Luzern? Das Spiel vom Sonntagnachmittag (16.30 Uhr, Liveticker auf Luzernerzeitung.ch) birgt die Antwort in sich.

Von den Resultaten der letzten drei Spiele darf man sich beim FCL nicht täuschen lassen: Der deutliche Sieg im Cup gegen Biel wurde gegen einen unterklassigen und überforderten Widersacher realisiert. Die vier Punkte in der Meisterschaft zuletzt holte sich der FCL gegen indisponierte Gegner (Sion, Servette), welche eine schwache Tagesform vorwiesen.

Viel wichtiger als die vier Punkte, die den FCL zuletzt nicht wirklich in die Nähe des definitiv rettenden 8. Rangs gebracht haben: Es ist neuer Mut, neues Selbstbewusstsein, neue Überzeugung zu spüren. Mutig, selbstbewusst, überzeugt – diese Attribute waren in der Negativspirale unter dem letzten Trainer Fabio Celestini in der taktischen Überforderung schleichend verloren gegangen. Der Verlust der FCL-DNA war einem Spielsystem geschuldet, das so in Luzern nicht funktionieren konnte und kann. Ja, wer bitteschön will nicht filigranen, kreativen Fussball sehen, Ballstafetten vom linken Aussenverteidiger bis zum Mittelstürmer? Aber für Kreativität muss man genügend kreative Spieler haben. Und kreative Spieler sind rar, teuer, sehen den FC Luzern aktuell nicht als nächste und dringliche Adresse für die eigene Karriere.

Womit wir bei der Charge des Sportchefs sind. Jeder Sportchef – von jenem des FC Arsenal bis zu dem vom Zamalek SC – macht Fehltransfers. Das gehört zum Business. Aber zu viele falsche Trainer, zu viele unpassende Spieler dürfen es dann im Verlaufe einer mehrjährigen Amtszeit schon nicht sein. Immerhin: Die letzten Spielerverpflichtungen scheinen wieder Sinn zu machen und das zu bedienen, was in Luzern erwartet wird. Überzeugung, Mut, Selbstbewusstsein. Klar: Wenn der Verein absteigt, trägt der Sportchef die Konsequenzen.

Was es jetzt und über den Abstiegskampf hinaus auf der Allmend braucht, sind Akteure, die ihre Teamkollegen, ihr Umfeld und das Publikum mitreissen können. Der neue Trainer Mario Frick könnte ein solcher Akteur sein, (der verletzte) Pascal Schürpf ist ein solches Mentalitätsmonster, genauso Goalie Marius Müller. Doch: Jeder kann ein Mentalitätsmonster sein – jeder kann diese «Bestie» in sich wecken und auferstehen lassen.

Die Schadensbegrenzung – der FCL muss sie nun hochprofessionell anpacken. Trainer Frick sagt zwar, das Studium der möglichen Challenge-League-Gegner für die beiden höchst wahrscheinlichen Barragespiele seien nicht seine aktuelle Arbeit, seien nicht sein momentanes Gedankengut. Dass er dies nach aussen kommuniziert, um sportlich nicht falsche Signale zu senden, ist nachvollziehbar. Aber beim FCL tut man gut daran, sich auf die beiden brisanten und entscheidenden Duelle vorzubereiten. Aarau, Winterthur, auch Vaduz (das weiss Frick nur zu gut) oder vielleicht Thun – sie können sich zwar nicht auf die Qualität verlassen, über welche der FC Luzern verfügt, aber sie sind in der Lage, in zwei Spielen innert wenigen Tagen via Kampf, Fleiss, Spektakel, Underdog-Unverfrorenheit und Glück für die grosse Aufstiegsüberraschung zu sorgen.

Für Luzern wäre es die Abstiegsblamage. Einen Absturz kann und darf sich der FCL nicht erlauben. Wie sagte Coach Frick nach dem 1:1 in Genf? «Wir sind ready!» Das wollen wir auch am Sonntag in Lausanne sehen.

