Analyse zum FC Luzern nach der denkwürdigen Aktionärsversammlung Ein Sieg – und doch keine Gewinner Die neue FCL-Führung ist wider aller Erwartungen die alte. Minderheitsaktionär Josef Bieri und der Verwaltungsrat haben Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg regelrecht vorgeführt. Doch ein dauerhafter Erfolg ist damit nicht gelungen. Jérôme Martinu und Cyril Aregger Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Bernhard Alpstaeg verlässt nach der GV der FCL Holding AG das Restaurant Schützenhaus als Verlierer. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 21. Dezember 2022)

Was für ein Coup! Mit einem völlig überraschenden Manöver wurde am Mittwochabend aus dem FCL-Mehrheits- ein Minderheitsaktionär. Angetreten, um an der Aktionärsversammlung der FCL Holding AG den amtierenden Verwaltungsrat ab- und sich selber als Alleinherrscher einzusetzen, wurde Bernhard Alpstaeg nach allen Regeln der Kunst ausgebremst: Anzeige wegen mutmasslich strafrechtlich relevanten Vorgängen beim Aktienkauf, Streichung aus dem Aktienbuch eines 25-Prozent-Anteils von Alpstaegs 52 Prozent, Verteilung von Teilhaberscheinen an über 60, teils prominente Neu-Aktionäre … Der amtierende FCL-Verwaltungsrat hat sämtliche Register gezogen, um die seit Monaten angekündigte Machtübernahme des Swisspor-Patrons zu verhindern. Oder zumindest weiter hinauszuzögern.

Ein Scherbenhaufen auf allen Ebenen

Auch wenn das Momentum nun bei der FCL-Führung liegt und die Generalversammlung vermeintlich klare Tatsachen geschaffen hat: Zu einer Deeskalation hat der Coup ganz gewiss nicht geführt. Die ganze Inszenierung mit den weit über 60 Neu-Aktionären, die von Minderheitsaktionär Josef Bieri mit Anteilscheinen aus seinem 48-Prozent-Portfolio alimentiert wurden, erweckte den Eindruck eines Tribunals gegen Bernhard Alpstaeg. Diese Demütigung, in seinem eigenen Restaurant Schützenhaus, just vor dem Stadion, an dem das Logo seiner erfolgreichen Firma Swisspor prangt, lässt er nicht auf sich sitzen. Kein Wunder bläst der selbstbewusste und gerne polternde Patron nun zum (juristischen) Gegenangriff, redet von «Schmierentheater» und «haarsträubenden juristischen Begründungen». Viel Verständnis wird er indes nicht ernten. Denn Alpstaeg selbst steht am Ursprung dieses nun auf allen Ebenen perfekten Chaos'.

Er hat mit seinem Verhalten in den letzten Monaten extrem viel Geschirr im und rund um den FC Luzern zerschlagen. Mitarbeiter sind verunsichert, Sponsoren und Donatoren irritiert und verärgert. Es drohen Abgänge von Fachleuten wie auch von Geldgebern. Und er hat – angetrieben von zweifelhaften Einflüsterern und der irrigen Annahme, er könne im Spielervermittlungsgeschäft Kasse machen – selbst verschuldet seinem eigenen Ruf als erfolgreicher patronaler Unternehmer nachhaltigen Schaden zugefügt.

Interessant ist, dass Alpstaeg jetzt seine kommunikative Strategie geändert hat. Wirtschaftliches Missmanagement lautet nun sein Vorwurf an die Klubführung. Dieses drohe den FCL «in den Abgrund zu reissen». Bis anhin war das in seinen Äusserungen kein Thema. Im Gegenteil hatte er öffentlich verkündet, dass der FCL unter seiner Führung nicht nur zu einem Schweizer Spitzenteam werden, sondern auch international mitmischen solle. Wer solche Ziele postuliert und nicht weiss oder wahrhaben will, dass das teuer wird, ist naiv.

Also doch ein Sieg auf der ganzen Linie für die FCL-Führung, für den ganzen Klub? Grosse Zweifel sind angebracht. Denn die Wiederwahl des Verwaltungsrates beruht auf der Annahme, dass Bernhard Alpstaeg das Aktienpaket von Walter Stierli (die nun gestrichenen 25 Prozent) unrechtmässig in seinen Besitz gebracht hat. Ein langer Rechtsstreit bahnt sich an, weil die Alpstaeg-Seite ihrerseits darauf pocht, dass die Besitzverhältnisse vom aktuellen Verwaltungsrat noch 2019 für rechtens befunden worden seien. Und die Inszenierung der GV liess die zuvor schon minime Chance auf eine gütliche Einigung schwinden wie den Schnee in der Vorweihnachtssonne.

FCL wird die Geschichte lange beschäftigen

Es wird Monate dauern, bis die Gerichte über den rechtmässigen Besitz der Stierli-Aktien entschieden haben. Der FCL befindet sich nun zwar weiterhin in den von der grossen Mehrheit der Fans unterstützten Händen, aber die Hängepartie wird den Klub belasten. Wie sollen etwa Verhandlungen mit Sponsoren geführt werden, wenn man nicht weiss, wie es personell und strategisch weitergeht? Es ist nicht auszuschliessen, dass am Ende Bernhard Alpstaeg juristisch bestätigt als starker und dann wohl noch kompromissloserer Mann an die FCL-Schalthebel zurückkehrt.

Der Verwaltungsrat hat mit grossem Einsatz gespielt, das Überraschungsmanöver im «Schützenhaus» ist aufgegangen. Ob aber der Vorstoss auf juristisch heikles Terrain und das Vorführen Alpstaegs wirklich erfolgversprechend sind? Oder mutiert der Coup am Ende zum Pyrrhussieg? Sicher ist nur eins: Dem FCL stehen weitere unruhige Monate bevor.

