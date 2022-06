Interview Marius Müller pusht im FCL-Camp die Jungen und sagt: «Ardaiz hat gezeigt, wie unbequem er ist» FCL-Goalie Marius Müller spricht über seine Ambitionen, Holger Badstuber und Miroslav Klose. Ausserdem verrät er, wer Schaffhausen-Stürmer Joaquin Ardaiz sofort verpflichten wollte. Daniel Wyrsch, Schruns Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

FCL-Rückhalt Marius Müller hat gute Laune im Trainingslager. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schruns, 23. Juni 2022)

Haben Sie sich nach zwei abgesagten Wintertrainingslagern in Marbella gefreut, endlich wieder mal mit dem FC Luzern in der Vorbereitung wegzufahren?

Marius Müller: Es ist auf jeden Fall schön, wieder einmal mit der Truppe auswärts zu sein. Für die Mannschaft ist es auch gut, mehrere Tage je 24 Stunden auf einem Fleck zusammen zu sein. Zumindest die Jungs, die jetzt hier sind. Da wird noch der eine oder andere dazukommen.

Sind Sie zufrieden mit den Bedingungen in Schruns?

Was das Hotel und die Trainingsanlage betrifft, können wir uns sicher nicht beschweren.

Sie nehmen bereits die vierte Saison mit dem FCL in Angriff. Ist Luzern bereits Ihre längste Karrierestation?

In Kaiserlsautern war ich auch vier oder fünf Jahre Profi.

Sie verlängerten im Winter bis 2025. Ist Luzern nach wie vor eine Herausforderung?

Ich unterschrieb den neuen Vertrag mit der vollsten Überzeugung. (Er überlegt kurz) Es ist aber schon so, ich würde gerne mal oben mitspielen. Das wäre das Ziel (mit Müller im Tor wurde der FCL Sechster, Fünfter und Neunter, dazu holte man 2021 den Cup; Anm. der Red.).

Was auffällt ist, dass Torhüter Müller im Training ständig präsent ist. Man hört Sie, wenn Ihnen eine gute Aktion gelingt, Sie pushen aber auch andere wie am Freitagmorgen den jungen Verteidiger Thoma Monney. Braucht die Mannschaft diese Impulse immer noch?

Absolut. Wir können nicht 20 Leute haben, die auf dem Platz herumschreien. Aber gerade in den erwähnten Aktionen hat man gespürt, dass der junge Spieler Thoma sich noch nicht richtig getraute, in jeder Situation die Bälle abzugrätschen. Da kann ich den Jungs den Respekt nehmen, indem ich sie ermuntere, auch gegen arrivierte Spieler richtig reinzugehen. Es geht zudem darum, dass zurückhaltende Profis sich auch mal äussern, sich öffnen und noch mehr Spass haben. Dann entwickelt sich das Ganze zu einer echten Einheit. Wenn wir nicht übertreiben und an den richtigen Schrauben drehen, können alle profitieren.

Mit Ihnen, Pius Dorn, Christian Gentner, Varol Tasar und Mohamed Dräger sind immer noch fünf Deutsche in der Mannschaft. Nur mit Holger Badstuber lief es vor einem Jahr schief. Warum?

Das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, seit er weg ist. Wir müssen jetzt einfach mit dem Thema abschliessen. So oft lese ich noch Berichte zu Holger. Die Zusammenarbeit war etwas, das nicht funktioniert hat. Wir müssen daraus Rückschlüsse ziehen, aber dann ist gut. Mit Holger habe ich nach wie vor Kontakt. Weil wir uns schätzen und nicht wegen des Fussballs.

Am Samstag wird der FCL im Testspiel gegen Altach auf einen noch grösseren Spieler der deutschen Fussballgeschichte treffen. Miroslav Klose, der neue Altach-Trainer, ist Weltmeister 2014 und WM-Rekordtorschütze. Wird Ihr Herz höher schlagen?

Ich freue mich einfach darauf, kenne Miro noch ein wenig aus seiner Zeit bei Kaiserslautern. Damals war ich ab und zu Balljunge auf dem Betze. Schön, ihn wieder zu sehen. Wir Deutschen hatten seit seinem Rücktritt keinen solchen Mittelstürmer mehr. Es ist eine Riesenkarriere, die der Mann hingelegt hat. Davor zieht jeder Fussballer den Hut und hat Respekt.

Sprechen wir von einem Stürmer, der erst 23-jährig ist und vor einem Monat im Barrage-Hinspiel mit Schaffhausen Ihnen im Tor und dem ganzen FCL grosse Sorgen bereitet hatte, die Rede ist von Joaquin Ardaiz. Würden Sie sich freuen, wenn der Uruguayer zum FCL wechselt?

Natürlich. Aber man muss sich bewusst sein, dass er jetzt ein ganzes Jahr in der Challenge League spielte und dort 20 Tore schoss. Super League ist nochmals etwas anderes. Aber er hat in den zwei Spielen gegen uns schon gezeigt, wie unbequem er ist und welche Qualitäten er hat. Mo Dräger meinte nach dem Hinspiel, dass man den sofort holen müsste, so wie der ein unglaubliches Laufpensum hinlegt und arbeitet. Und jetzt schauen wir mal.

