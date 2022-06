Fussball Ardaiz würde den FCL böser machen – und um Lavanchy pokert ein mit Geldscheinen wedelnder Konkurrent mit Seit dem Ligaerhalt schreitet die FCL-Kaderplanung voran. Auch Spieler des Barrage-Gegners Schaffhausen wecken das Interesse. Dazu zählen sicher Stürmer Joaquin Ardaiz und ein begehrter junger Abwehrmann. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Schaffhausen-Stürmer Joaquin Ardaiz deckte die Limiten der Luzerner Innenverteidiger Marco Burch und Denis Simani auf. Vor allem im Barrage-Hinspiel in der Wefox-Arena riss der 23-jährige Uruguayer mit seiner Schnelligkeit und Durchschlagskraft immer wieder die Abwehr auf und sorgte für höchste Gefahr vor dem Tor von FCL-Keeper Marius Müller. Einmal setzte sich Ardaiz im Zweikampf am Flügel gegen Burch durch, passte perfekt quer zu Danilo Del Toro, der zum 2:2-Endstand traf.

Schaffhausen-Goalgetter Joaquin Ardaiz (rechts) jubelt mit Torschütze Raul Bobadilla (Mitte) und Verteidiger Serge Müller (links) nach dem zwischenzeitlichen 1:1 im Barrage-Hinspiel gegen den FCL. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Ardaiz war auch im Rückspiel in der Swisspor-Arena ein Gefahrenherd, wenngleich die Schaffhauser 0:2 unterlagen und der FC Luzern den Platz in der Super League verteidigte. In der Innerschweiz hat der kräftige Angreifer einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Dazu kommen die 20 Treffer in 36 Challenge-League-Partien, die den beidfüssig treffenden Linksfuss zum Torschützenkönig der abgelaufenen Saison machten.

Sturmtank aus Südamerika mit nur drei Verwarnungen

Es ist kein Geheimnis, dass über eine Verpflichtung von Ardaiz beim FCL diskutiert wird. Neben den erwähnten Stärken hat der Südamerikaner etwas, das dem Team aus der Swisspor-Arena auch nach der Verpflichtung von Aggressivleader Simani immer noch abgeht: Ardaiz ist ein Böser auf dem Platz – oder er wirkt zumindest so. Er sammelte in 38 Spielen (inklusive Barrage) nur drei gelbe Karten.

Ardaiz hat in Schaffhausen einen Zweijahresvertrag. Klar ist: Der Ex-Stürmer von Lugano gehört zurück in die Super League. Sein Manager Oscar Betancourt berät zahlreiche Uruguayer in Europa, mehrere beim Barrage-Gegner des FCL.

Serge Müller zählt nicht zu den Betancourt-Kunden. Der FCS-Innenverteidiger ist 21-jährig und wurde bei GC ausgebildet. Er fiel gegen den FCL in der Barrage auf, könnte die zentrale Abwehr mit Simani, Burch und Luca Jaquez komplettieren. Nur hat der Zürcher mit Zweijahreskontrakt offenbar längst das Interesse der halben Liga geweckt.

Lavanchy wäre eine Option als Nachfolger von Dräger

Müller könnte auch rechts verteidigen, wo Mohamed Dräger trotz Kaufoption kaum zu halten ist. Numa Lavanchy (ex Lugano) wäre ablösefrei zu haben und ebenfalls ein attraktiver Spieler, aber Sion lockt den rechten Offensivverteidiger mit viel Geld ins Wallis.

Erfrischt sich Numa Lavanchy bald beim FCL aus der Innerschweiz? Hier ist der Rechtsverteidiger aus der Romandie noch im Trikot des FC Lugano im erfolgreichen Cupfinal gegen St. Gallen zu sehen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 15. Mai 2022)

