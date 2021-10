FC Luzern Sonderlob für die zurückgekehrten FCL-Unterschiedspieler Ndiaye und Schürpf vor dem Cup-Fight in Schaffhausen FCL-Coach Fabio Celestini weiss: Nur mit dem Weiterkommen am Mittwoch (20.15 Uhr) im Cup-Achtelfinal in Schaffhausen bleibt die Lage auf der Allmend ruhig. Immerhin konnten die Luzerner nach dem ersten Ligasieg am Sonntag gegen St. Gallen kurz aufatmen und feiern. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 25.10.2021, 19.15 Uhr

Pascal Schürpf (links mit der Nr. 11) und Ibrahima Ndiaye (rechts) sind nach längerer Verletzungspause zurück im FCL-Team. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 17. Juli 2021)

Der Druckabfall beim FC Luzern war am Sonntag kurz nach 16 Uhr extrem. Sportchef Remo Meyer hatte seinen Sitzplatz auf der Medientribüne wie immer kurz vor Beginn der Nachspielzeit verlassen. Der 2:0-Heimsieg gegen St. Gallen war bereits in trockenen Tüchern – die Gäste präsentierten sich zu diesem Zeitpunkt unfähig, auf den Rückstand zu reagieren. Dennoch spiegelte sich im gequälten Lächeln von Meyer nicht nur die Erleichterung wider, sondern noch mehr das Mitleiden mit dem eigenen Team. Ein FC Luzern, der engagiert ans Werk gegangen war, vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff kämpfe, der spielerisch mit Ausnahme der letzten halben Stunde bei Gegenstössen aber wenig zustande brachte.

Tags darauf bestätigte Trainer Fabio Celestini, dass seine Mannschaft derzeit nicht über das Selbstvertrauen verfügt, um mit Überzeugung Fussball zu spielen. Die lange Serie der Sieglosigkeit hinterliess Spuren. Saisonübergreifend hatte das Celestini-Team 13 Ligapartien in Serie nicht gewonnen. Den letzten Sieg vor dem 2:0-Erfolg über St. Gallen errang es am 9. Mai zu Hause gegen Servette mit 3:0. Inklusive Sommerpause beendete der FCL somit eine fünfeinhalbmonatige Durststrecke.

Druck des Siegenmüssens offenbart sich auf dem Platz

Fabio Celestini erkennt, dass seine Spieler unter diesem Druck des Siegenmüssens nicht intuitiv agieren, sondern im Moment vor allem darauf bedacht sind, keine Fehler zu begehen, damit sie dem Gegner nicht in die Karten spielen. Darum nahm man die Standardtore von Dejan Sorgic und Ibrahima Ndiaye gerne, um erstmals in dieser Saison drei Punkte zu ergattern. Celestini erzählt:

«Das Aufatmen war gross. Obwohl das sicher kein schön herausgespielter Sieg war, habe ich den Spielern gesagt, dass sie den Erfolg feiern müssen. Dieses länger nicht mehr erlebte Siegesgefühl tut uns allen gut.»

Spätestens am Montagmorgen endete die Zeit des Aufatmens und des Feierns, der Fokus ist nun zu 100 Prozent auf den Cup-Achtelfinal vom Mittwoch in der Wefox-Arena des FC Schaffhausen gerichtet. Celestini ist sich der Bedeutung dieses K.o.-Spiels für den Titelverteidiger bewusst: «Nach dem 2:1-Sieg in der Verlängerung gegen Buochs und zuvor dem knappen 1:0-Erfolg in Cham, müssen wir vom Challenge-League-Team Schaffhausen auf der Hut sein.» Der FCL-Coach warnt seine Spieler: «Bringen wir nicht das nötige Mass an Demut auf den Platz, sind wir weg, scheiden im Cup aus.» Falls sein Team aber die richtige Einstellung findet und viel Energie habe, «stehen unsere Chancen auf den Viertelfinal-Einzug gut».

Fabio Celestini: «Dieses länger nicht mehr erlebte Siegesgefühl tut uns allen gut.» Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 24. Oktober 2021)

Rückkehrer Ndiaye und Schürpf gehen voran

Der Trainer ist froh, dass er seit Sonntag wieder auf die länger ausgefallenen Ibrahima Ndiaye und Pascal Schürpf zählen kann:

«Die beiden Angreifer kehren in einem guten Moment zurück, solche Spielertypen wie Ibra und Pasci braucht die Mannschaft. sie bringen viel Energie und Leidenschaft in unser Spiel.»

Ndiaye, der gegen St. Gallen mit einem Kopfball das 2:0 erzielte, sei zwar ein zurückhaltender und ruhiger Spieler. «Doch Ibra ist stets positiv gestimmt, er versucht sich im Training ständig zu verbessern und lächelt dabei. Im Match probiert er sich beharrlich durchzusetzen, läuft enorm viel, ist kopfballstark.»

Ein ganz anderer Mensch und Spieler als der 23-jährige Senegalese ist aus Sicht des Trainers Schürpf. «Er ist ein Riesenkämpfer, manchmal ist er crazy, doch wie Ndiaye zählt er zu den Unterschiedsspielern.» Beinahe liebevoll spricht Celestini über den 32-jährige Basler, der hin und wieder verrückt spiele: «Pasci ist Pasci.» Schürpf ist halt kein angepasster Dutzendprofi.